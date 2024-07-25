https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/chp-esad-yonetiminden-yanit-bekliyor-1086200576.html

CHP Esad yönetiminden yanıt bekliyor

CHP Esad yönetiminden yanıt bekliyor

Sputnik Türkiye

CHP Genel Merkezi’nde kurulan Bellek Müzesi’ni gazetecilere tanıtan Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Bulut CHP... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T13:54+0300

2024-07-25T13:54+0300

2024-07-25T13:54+0300

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Genel Merkezi’nde gazetecilerle bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’nde kurulan Bellek Müzesi’ni gazetecilere tanıtan Bulut, 440 metrekareden oluşan müzede 594 materyal bulunduğunu aktardı. Müzede Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşünde giyindiği ayakkabısı da yer alıyor.Daha sonra Bellek Müzesi’nde gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bulut, Özgür Özel’in Esad ile görüşmesine ilişkin “Biz niyetimizi ortaya koyduk talebimizi ilettik, Suriye tarafından yanıt bekliyoruz. Ama daha önce açıklandığı gibi ay sonunda görüşmenin olmasını beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.‘Belediyelerin borçları önceki dönemden’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Belediyeleriniz SGK’ya olan borcunu ödesin. Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının kaynağından tahsilata başlayacak” sözlerine ilişkin sorulan soruya Bulut, “Belediyelerin içinde bulunduğu durumu herkes biliyor. Belediyelerimiz yerel seçimlerden sonra belediyelerimiz borçlarını astılar. Borçlar çoğunlukla AKP ve MHP’den devralınan belediyelerde var” dedi.CHP’li belediyelerin de dahil olduğu 15 büyükşehir belediyesinin SGK’ya borcu olmadığını belirten Bulut, “Borcu olan 3 şehir ise AKP’den bize geçmiştir. Bursa’nın 670 milyon lira, Balıkesir’in 90 milyon lira, Denizli’nin 28 milyon lira ve Sakarya’nın 171 milyon lira” dedi. Bulut, bu borçlar CHP’li belediyelerde yok” açıklamasını yaptı. Bulut AKP’den geçen 3 belediyenin toplam borcunun ise 7 milyon lira olduğunu söyledi.‘Toplumun yüzde 85’i̇ köpeklerin öldürülmesi̇ni̇ istemiyor’Hayvan haklarına yönelik teklifin komisyondan geçmesinin ardından genel kurulda kabul edilmesi durumunda nasıl bir yol izleyecekleri sorulan Bulut, “Dün akşam da bunun emarelerini gördük, şiddete başvurulacak yöntemlere gidiyorlar. Meclisin örnek olması gerekiyor. Bu koşullarda kaliteli bir yasama yürütmek mümkün değil. Kaliteli yasama çalışması yapılması için daha çağdaş normlarda çalışma yapılması lazım. Köpeklerin uyutulmasına yönelik teklife toplumun yüzde 85’i karşı. Bu kadar alelacele çıkarılması, bu iktidarın toplumdan ne kadar uzaklaştığının göstergesidir” dedi. Hayvan hakları ile ilgili yasa teklifinin çıkarılmaması için mücadele edeceklerini belirten Bulut, bu yasayı çıkarmaya çalışanlara karşı iç tüzükten gelen haklarını da kullanacaklarını aktardı.CHP önündeki eylemBulut, İzmir'de CHP’li Çiğli İlçe Belediyesi’nin seçimin ardından işten çıkardığı işçilerin CHP Genel Merkezi önünde bir haftadan fazla sürdürdüğü eyleme ilişkin de konuştu. Bulut, işten çıkarmaların olduğu başka belediyelerin varlığına dikkat çekerek “Seçim öncesi hemen alınan işçiler… İşçi gider oranları var. Hiç kimse işçinin işten atılmasını istemez. Belki Çiğli’de farkılık olabilir ama öz itibariyle benzer… Asıl sorun maaşların ödenip ödenmeyeceği” dedi.

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