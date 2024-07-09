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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en çok dinlediği 15 şarkıyı açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en çok dinlediği 15 şarkıyı açıkladı

Sputnik Türkiye

CHP lideri Özel, en çok dinlediği 15 şarkıyı paylaştı. 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T02:50+0300

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en çok dinlediği 15 şarkıyı paylaştı. Listenin ilk sırasında Ahmet Kaya’nın ‘Hep Sonradan’ şarkısı bulunuyor.Özgür Özel, gazeteci Bahar Feyzan’ın YouTube’deki ‘Ben Söylerim’ programına konuk oldu. Programda birçok hobisi olduğunu belirten Özel, “Yatılı okul arkadaşlarımla tatil yaparken DJ’lik yaparım ama öyle cıstak cıstak değil, hepimizin sevdiği şarkılar” dedi.Özel, “En çok dinlediğim 15 şarkıya bakalım” diyerek telefonundaki listeyi gösterirken, “Benden YouTuber olur” diye espri yaptı.İşte Özel’in en çok dinlediği 15 şarkı:1. Ahmet Kaya - Hep Sonradan2. Ayta Sözeri - Büklüm Büklüm3. Cem Karaca - O Leyli4. Manuş Baba - İki Gözümün Çiçeği5. Mümin Sarıkaya - Ben Yoruldum Hayat6. Zülfü Livaneli - Yiğidim Aslanım7. Kızılırmak - Gidenlerin Ardından8. Cem Adrian - Sen Gel Diyorsun9. Sezen Aksu - Begonvil10. Funda Arar - Senden Öğrendim11. Ahmet Kaya - Yorgun Demokrat12. MFÖ - Sarı Laleler13. Düş Sokağı Sakinleri - Sevdan Bir Ateş14. Şebnem Ferah - Sil Baştan15. Berlin Filarmoni Orkestrası

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