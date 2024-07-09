https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-en-cok-dinledigi-15-sarkiyi-acikladi--1085668405.html
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en çok dinlediği 15 şarkıyı açıkladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en çok dinlediği 15 şarkıyı açıkladı
Sputnik Türkiye
CHP lideri Özel, en çok dinlediği 15 şarkıyı paylaştı. 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T02:50+0300
2024-07-09T02:50+0300
2024-07-09T02:50+0300
politika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en çok dinlediği 15 şarkıyı paylaştı. Listenin ilk sırasında Ahmet Kaya’nın ‘Hep Sonradan’ şarkısı bulunuyor.Özgür Özel, gazeteci Bahar Feyzan’ın YouTube’deki ‘Ben Söylerim’ programına konuk oldu. Programda birçok hobisi olduğunu belirten Özel, “Yatılı okul arkadaşlarımla tatil yaparken DJ’lik yaparım ama öyle cıstak cıstak değil, hepimizin sevdiği şarkılar” dedi.Özel, “En çok dinlediğim 15 şarkıya bakalım” diyerek telefonundaki listeyi gösterirken, “Benden YouTuber olur” diye espri yaptı.İşte Özel’in en çok dinlediği 15 şarkı:1. Ahmet Kaya - Hep Sonradan2. Ayta Sözeri - Büklüm Büklüm3. Cem Karaca - O Leyli4. Manuş Baba - İki Gözümün Çiçeği5. Mümin Sarıkaya - Ben Yoruldum Hayat6. Zülfü Livaneli - Yiğidim Aslanım7. Kızılırmak - Gidenlerin Ardından8. Cem Adrian - Sen Gel Diyorsun9. Sezen Aksu - Begonvil10. Funda Arar - Senden Öğrendim11. Ahmet Kaya - Yorgun Demokrat12. MFÖ - Sarı Laleler13. Düş Sokağı Sakinleri - Sevdan Bir Ateş14. Şebnem Ferah - Sil Baştan15. Berlin Filarmoni Orkestrası
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özgür özel, şarkı, dj, youtube, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel, şarkı, dj, youtube, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en çok dinlediği 15 şarkıyı açıkladı
CHP lideri Özel, en çok dinlediği 15 şarkıyı paylaştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en çok dinlediği 15 şarkıyı paylaştı. Listenin ilk sırasında Ahmet Kaya’nın ‘Hep Sonradan’ şarkısı bulunuyor.
Özgür Özel, gazeteci Bahar Feyzan’ın YouTube’deki ‘Ben Söylerim’ programına konuk oldu. Programda birçok hobisi olduğunu belirten Özel, “Yatılı okul arkadaşlarımla tatil yaparken DJ’lik yaparım ama öyle cıstak cıstak değil, hepimizin sevdiği şarkılar” dedi.
Özel, “En çok dinlediğim 15 şarkıya bakalım” diyerek telefonundaki listeyi gösterirken, “Benden YouTuber olur” diye espri yaptı.
İşte Özel’in en çok dinlediği 15 şarkı:
1. Ahmet Kaya - Hep Sonradan
2. Ayta Sözeri - Büklüm Büklüm
4. Manuş Baba - İki Gözümün Çiçeği
5. Mümin Sarıkaya - Ben Yoruldum Hayat
6. Zülfü Livaneli - Yiğidim Aslanım
7. Kızılırmak - Gidenlerin Ardından
8. Cem Adrian - Sen Gel Diyorsun
10. Funda Arar - Senden Öğrendim
11. Ahmet Kaya - Yorgun Demokrat
13. Düş Sokağı Sakinleri - Sevdan Bir Ateş
14. Şebnem Ferah - Sil Baştan
15. Berlin Filarmoni Orkestrası