https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/bozkurt-isareti-icin-cezaya-kosan-uefa-legia-varsovanin-vahset-icerikli-koreografisine-sessiz-1086192107.html
Bozkurt işareti için cezaya koşan UEFA Legia Varşova'nın vahşet içerikli koreografisine sessiz
Bozkurt işareti için cezaya koşan UEFA Legia Varşova'nın vahşet içerikli koreografisine sessiz
Sputnik Türkiye
Polonyalı Legia Varşova taraftarlarının mülteciler için açtığı insanlık dışı pankart gündeme oturdu. Irkçı slogan ve müziklerin de çalındığı tribünlere BM... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T10:17+0300
2024-07-25T10:17+0300
2024-07-25T10:23+0300
pankart
spor
koreograf
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polonya
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UEFA Konferans Ligi'nde sıklıkla küfürlü pankart açması ile artık koreografileri diken üstünden izlenen Polonya ekibi Legia Varşova bu kez vahşet ve nefret söylemi içeren pankartı ile çizgiyi aştı.Zorla yerlerinden edilmiş insanları temsil eden takım için insanlık dışı pankartPolonya'nın başkentinde Zaglebie Lubin ile oynanan futbol maçı sırasında açılan büyük pankartta, elinde beyzbol sopası ve çekiç tutan iki adam ile elinde domuz kafası olan haçlı bir kadın resminin altında alaycı bir şekilde "Mülteciler Hoş Geldiniz" yazıyordu. Maç sırasında Legia taraftarları mülteci karşıtı bir tezahürat yaptı. Tartışmalara yol açan bir diğer unsurun ise mültecilere karşı açıkça düşmanlık çağrısı yapan kaba ve nefret dolu şarkılar içeren müziğin de koreografiye eşlik etmesi oldu.12 spor dalında yarışan 37 sporcudan oluşan Paris 2024 Mülteci Olimpiyat Takımı, dünya çapında zorla yerinden edilmiş 100 milyondan fazla insanı temsil ediyor.Merih Demiral için ışık hızında ceza: Haçlı kıyafeti ekranlarda gösterildiEuro 2024'te Merih Demiral'ın Türkleri sembolize eden 'bozkurt' figürü ile gol sevinci yapmasına anında ceza kesen ve kritik bir maçta Demiral'ı oynatmayan UEFA ise bu kez sessiz. Fakat bu UEFA'nın ilk sessiz kalışı da değil. Üstelik A Milli Takım'ın aldığı cezanın hemen akabinde oynanan final maçında İngiltere taraftarları haçlı kıyafetleri giyerek stadyuma gelmiş ve herhangi bir yaptırım uygulanmamasının yanı sıra ekranlarda 'eğlenceli dakikalar' diye gösterilmişti. Türk taraftarların ve yetkililerin tepkisini çeken bu eylemsizlik, UEFA'nın Merih Demiral kararının da 'Hukuk dışı ve siyasi bir tavır' olarak benimsenmesine neden olmuştu.BM: Spor asla nefret ve mültecileri damgalamak için kullanılmamalıdırÖte yandan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ise Legia Varşova'nın koreografisine tepki gösterdi.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Polonya'daki temsilcisi Kevin J. Allen, "Sporun asla nefret söylemini sürdürmek ve mültecileri damgalamak için kullanılmaması gerektiği konusunda herkesin hemfikir olacağına inanıyorum" dedi ve ekledi:Legia Varşova yönetimi: Bizi temsil etmiyorOlay UEFA'nın yetki alanında olmasına rağmen bir adım atılmazken, BM'nin ardında Legia Varşova yönetimi dahi taraftarlarını eleştirerek şunları söyledi:
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legia varşova, legia warsaw, legia warsaw pankart, legia varşova koreografi, legia varşova pankart, legia varşova uefa, legia varşova eufa ceza, merih demiral bozkurt işareti, bozkurt sembolü
Bozkurt işareti için cezaya koşan UEFA Legia Varşova'nın vahşet içerikli koreografisine sessiz
10:17 25.07.2024 (güncellendi: 10:23 25.07.2024)
Özel
Polonyalı Legia Varşova taraftarlarının mülteciler için açtığı insanlık dışı pankart gündeme oturdu. Irkçı slogan ve müziklerin de çalındığı tribünlere BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tepki gösterirken UEFA ise sessiz kaldı. Akıllara Merih Demiral'ın 'bozkurt sembolü' nedeniyle 'apar topar' aldığı ağır ceza geldi.
UEFA Konferans Ligi'nde sıklıkla küfürlü pankart açması ile artık koreografileri diken üstünden izlenen Polonya ekibi Legia Varşova bu kez vahşet ve nefret söylemi içeren pankartı ile çizgiyi aştı.
Zorla yerlerinden edilmiş insanları temsil eden takım için insanlık dışı pankart
Polonya'nın başkentinde Zaglebie Lubin ile oynanan futbol maçı sırasında açılan büyük pankartta, elinde beyzbol sopası ve çekiç tutan iki adam ile elinde domuz kafası olan haçlı bir kadın resminin altında alaycı bir şekilde "Mülteciler Hoş Geldiniz" yazıyordu. Maç sırasında Legia taraftarları mülteci karşıtı bir tezahürat yaptı.
Tartışmalara yol açan bir diğer unsurun ise mültecilere karşı açıkça düşmanlık çağrısı yapan kaba ve nefret dolu şarkılar içeren müziğin de koreografiye eşlik etmesi oldu.
12 spor dalında yarışan 37 sporcudan oluşan Paris 2024 Mülteci Olimpiyat Takımı, dünya çapında zorla yerinden edilmiş 100 milyondan fazla insanı temsil ediyor.
Merih Demiral için ışık hızında ceza: Haçlı kıyafeti ekranlarda gösterildi
Euro 2024'te Merih Demiral'ın Türkleri sembolize eden 'bozkurt' figürü ile gol sevinci yapmasına anında ceza kesen ve kritik bir maçta Demiral'ı oynatmayan UEFA ise bu kez sessiz.
Fakat bu UEFA'nın ilk sessiz kalışı da değil. Üstelik A Milli Takım'ın aldığı cezanın hemen akabinde oynanan final maçında İngiltere taraftarları haçlı kıyafetleri giyerek stadyuma gelmiş ve herhangi bir yaptırım uygulanmamasının yanı sıra ekranlarda 'eğlenceli dakikalar' diye gösterilmişti. Türk taraftarların ve yetkililerin tepkisini çeken bu eylemsizlik, UEFA'nın Merih Demiral kararının da 'Hukuk dışı ve siyasi bir tavır' olarak benimsenmesine neden olmuştu.
BM: Spor asla nefret ve mültecileri damgalamak için kullanılmamalıdır
Öte yandan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ise Legia Varşova'nın koreografisine tepki gösterdi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Polonya'daki temsilcisi Kevin J. Allen, "Sporun asla nefret söylemini sürdürmek ve mültecileri damgalamak için kullanılmaması gerektiği konusunda herkesin hemfikir olacağına inanıyorum" dedi ve ekledi:
"Spor, en iyi geleneklerde, ruhun gücünü ve zorlukların üstesinden gelmeyi temsil eder."
Legia Varşova yönetimi: Bizi temsil etmiyor
Olay UEFA'nın yetki alanında olmasına rağmen bir adım atılmazken, BM'nin ardında Legia Varşova yönetimi dahi taraftarlarını eleştirerek şunları söyledi:
"Taraftarların stadyumdaki veya sosyal medyadaki davranışları; eylemlerimizle saygı, adil oyun ve ihtiyacı olanlara yardım gibi değerlere dayalı iyi bir örnek oluşturmak için her şeyi yapan kulübümüzün konumunu temsil etmiyor"