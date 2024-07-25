https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/bozkurt-isareti-icin-cezaya-kosan-uefa-legia-varsovanin-vahset-icerikli-koreografisine-sessiz-1086192107.html

Bozkurt işareti için cezaya koşan UEFA Legia Varşova'nın vahşet içerikli koreografisine sessiz

Bozkurt işareti için cezaya koşan UEFA Legia Varşova'nın vahşet içerikli koreografisine sessiz

Sputnik Türkiye

Polonyalı Legia Varşova taraftarlarının mülteciler için açtığı insanlık dışı pankart gündeme oturdu. Irkçı slogan ve müziklerin de çalındığı tribünlere BM... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T10:17+0300

2024-07-25T10:17+0300

2024-07-25T10:23+0300

pankart

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koreografi

polonya

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UEFA Konferans Ligi'nde sıklıkla küfürlü pankart açması ile artık koreografileri diken üstünden izlenen Polonya ekibi Legia Varşova bu kez vahşet ve nefret söylemi içeren pankartı ile çizgiyi aştı.Zorla yerlerinden edilmiş insanları temsil eden takım için insanlık dışı pankartPolonya'nın başkentinde Zaglebie Lubin ile oynanan futbol maçı sırasında açılan büyük pankartta, elinde beyzbol sopası ve çekiç tutan iki adam ile elinde domuz kafası olan haçlı bir kadın resminin altında alaycı bir şekilde "Mülteciler Hoş Geldiniz" yazıyordu. Maç sırasında Legia taraftarları mülteci karşıtı bir tezahürat yaptı. Tartışmalara yol açan bir diğer unsurun ise mültecilere karşı açıkça düşmanlık çağrısı yapan kaba ve nefret dolu şarkılar içeren müziğin de koreografiye eşlik etmesi oldu.12 spor dalında yarışan 37 sporcudan oluşan Paris 2024 Mülteci Olimpiyat Takımı, dünya çapında zorla yerinden edilmiş 100 milyondan fazla insanı temsil ediyor.Merih Demiral için ışık hızında ceza: Haçlı kıyafeti ekranlarda gösterildiEuro 2024'te Merih Demiral'ın Türkleri sembolize eden 'bozkurt' figürü ile gol sevinci yapmasına anında ceza kesen ve kritik bir maçta Demiral'ı oynatmayan UEFA ise bu kez sessiz. Fakat bu UEFA'nın ilk sessiz kalışı da değil. Üstelik A Milli Takım'ın aldığı cezanın hemen akabinde oynanan final maçında İngiltere taraftarları haçlı kıyafetleri giyerek stadyuma gelmiş ve herhangi bir yaptırım uygulanmamasının yanı sıra ekranlarda 'eğlenceli dakikalar' diye gösterilmişti. Türk taraftarların ve yetkililerin tepkisini çeken bu eylemsizlik, UEFA'nın Merih Demiral kararının da 'Hukuk dışı ve siyasi bir tavır' olarak benimsenmesine neden olmuştu.BM: Spor asla nefret ve mültecileri damgalamak için kullanılmamalıdırÖte yandan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ise Legia Varşova'nın koreografisine tepki gösterdi.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Polonya'daki temsilcisi Kevin J. Allen, "Sporun asla nefret söylemini sürdürmek ve mültecileri damgalamak için kullanılmaması gerektiği konusunda herkesin hemfikir olacağına inanıyorum" dedi ve ekledi:Legia Varşova yönetimi: Bizi temsil etmiyorOlay UEFA'nın yetki alanında olmasına rağmen bir adım atılmazken, BM'nin ardında Legia Varşova yönetimi dahi taraftarlarını eleştirerek şunları söyledi:

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