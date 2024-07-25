https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/belarus-lideri-lukasenkonun-rusya-ziyaret-basladi-1086200034.html
Belarus lideri Lukaşenko’nun Rusya ziyaret başladı
Belarus lideri Lukaşenko’nun Rusya ziyaret başladı
Sputnik Türkiye
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Rusya ziyareti kapsamında mevkidaşı Vladimir Putin’le farklı formatlarda görüşmeler gerçekleştireceği... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T13:30+0300
2024-07-25T13:30+0300
2024-07-25T13:25+0300
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Belarus lideri Lukaşenko, Rusya ziyareti kapsamında St. Petersburg kentine geldi.Ziyaret kapsamında, Lukaşenko ve Putin’in iki ülke arasındaki ilişkileri, ittifak projelerini, bölgesel güvenlik ve uluslararası gündemi ele alması planlanıyor.Lukaşenko, 13 Temmuz’da Rus mevkidaşı Putin’le Ukrayna’yla ilgili yeni adımları görüşmeyi planladığını açıklamıştı. Belarus lider, Moskova’nın müzakere masasına oturmaya ve anlaşma sağlamaya hazır olduğunu, Ukrayna’da da yeterince ‘normal insanın’ bulunduğunu, ama henüz NATO’nun baskısı altında olan Ukraynalıların savaşmaya devam ettiğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/scholz-almanya-nato-rusya-geriliminin-tirmanmasina-yol-acmayacak-kararlar-aliyor-1086199019.html
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rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, st. petersburg, resmi ziyaret, ukrayna, ukrayna krizi
rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, st. petersburg, resmi ziyaret, ukrayna, ukrayna krizi
Belarus lideri Lukaşenko’nun Rusya ziyaret başladı
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Rusya ziyareti kapsamında mevkidaşı Vladimir Putin’le farklı formatlarda görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.
Belarus lideri Lukaşenko, Rusya ziyareti kapsamında St. Petersburg kentine geldi.
Ziyaret kapsamında, Lukaşenko ve Putin’in iki ülke arasındaki ilişkileri, ittifak projelerini, bölgesel güvenlik ve uluslararası gündemi ele alması planlanıyor.
Lukaşenko, 13 Temmuz’da Rus mevkidaşı Putin’le Ukrayna’yla ilgili yeni adımları görüşmeyi planladığını açıklamıştı. Belarus lider, Moskova’nın müzakere masasına oturmaya ve anlaşma sağlamaya hazır olduğunu, Ukrayna’da da yeterince ‘normal insanın’ bulunduğunu, ama henüz NATO’nun baskısı altında olan Ukraynalıların savaşmaya devam ettiğini dile getirmişti.