https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/belarus-lideri-lukasenkonun-rusya-ziyaret-basladi-1086200034.html

Belarus lideri Lukaşenko’nun Rusya ziyaret başladı

Belarus lideri Lukaşenko’nun Rusya ziyaret başladı

Sputnik Türkiye

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Rusya ziyareti kapsamında mevkidaşı Vladimir Putin’le farklı formatlarda görüşmeler gerçekleştireceği... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T13:30+0300

2024-07-25T13:30+0300

2024-07-25T13:25+0300

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vladimir putin

aleksandr lukaşenko

st. petersburg

resmi ziyaret

ukrayna

ukrayna krizi

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Belarus lideri Lukaşenko, Rusya ziyareti kapsamında St. Petersburg kentine geldi.Ziyaret kapsamında, Lukaşenko ve Putin’in iki ülke arasındaki ilişkileri, ittifak projelerini, bölgesel güvenlik ve uluslararası gündemi ele alması planlanıyor.Lukaşenko, 13 Temmuz’da Rus mevkidaşı Putin’le Ukrayna’yla ilgili yeni adımları görüşmeyi planladığını açıklamıştı. Belarus lider, Moskova’nın müzakere masasına oturmaya ve anlaşma sağlamaya hazır olduğunu, Ukrayna’da da yeterince ‘normal insanın’ bulunduğunu, ama henüz NATO’nun baskısı altında olan Ukraynalıların savaşmaya devam ettiğini dile getirmişti.

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rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, st. petersburg, resmi ziyaret, ukrayna, ukrayna krizi