https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/scholz-almanya-nato-rusya-geriliminin-tirmanmasina-yol-acmayacak-kararlar-aliyor-1086199019.html

Scholz: Almanya, NATO-Rusya geriliminin tırmanmasına yol açmayacak kararlar alıyor

Scholz: Almanya, NATO-Rusya geriliminin tırmanmasına yol açmayacak kararlar alıyor

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna konusunda Rusya ve NATO arasındaki ilişkilerin daha da kötüleşmesine katkıda bulunmayacak kararlar almaya aldıklarını... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T12:56+0300

2024-07-25T12:56+0300

2024-07-25T12:51+0300

ukrayna krizi

almanya

olaf scholz

rusya

nato

ukrayna

wolfgang büchner

harkov

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Alman Şansölye Scholz, geleneksel yaz basın toplantısında, “Tüm kararlarımız, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın Rusya ve NATO arasında bir savaşa dönüşmesini engelleyecek şekilde tartılarak alınıyor” ifadesini kullandı.Kiev’e destek vermeye devam edeceklerinin altını çizen Scholz, yeni Ukrayna konferansına Rusya’nın da davet edilebileceğini ekledi.Almanya Hükümet Sözcüsü Wolfgang Büchner, 31 Mayıs Cuma günü Berlin’in, Kiev’e Alman silahlarını Harkov Bölgesi yakınlarındaki Rus topraklarındaki mevzilere yönelik kullanmasına izin verdiğini doğrulamıştı. Büchner, gazetecilere Ukrayna’nın silah tedarikçisi olan Almanya’nın çatışmanın tarafı olmayacağına dair güvence vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/ukraynanin-bir-ussu-daha-iskender-kurbani-40-yabanci-parali-asker-olduruldu-1086195317.html

almanya

rusya

ukrayna

harkov

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almanya, olaf scholz, rusya, nato, ukrayna, wolfgang büchner, harkov