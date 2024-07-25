https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/scholz-almanya-nato-rusya-geriliminin-tirmanmasina-yol-acmayacak-kararlar-aliyor-1086199019.html
Scholz: Almanya, NATO-Rusya geriliminin tırmanmasına yol açmayacak kararlar alıyor
Scholz: Almanya, NATO-Rusya geriliminin tırmanmasına yol açmayacak kararlar alıyor
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna konusunda Rusya ve NATO arasındaki ilişkilerin daha da kötüleşmesine katkıda bulunmayacak kararlar almaya aldıklarını... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T12:56+0300
2024-07-25T12:56+0300
2024-07-25T12:51+0300
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Alman Şansölye Scholz, geleneksel yaz basın toplantısında, “Tüm kararlarımız, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın Rusya ve NATO arasında bir savaşa dönüşmesini engelleyecek şekilde tartılarak alınıyor” ifadesini kullandı.Kiev’e destek vermeye devam edeceklerinin altını çizen Scholz, yeni Ukrayna konferansına Rusya’nın da davet edilebileceğini ekledi.Almanya Hükümet Sözcüsü Wolfgang Büchner, 31 Mayıs Cuma günü Berlin’in, Kiev’e Alman silahlarını Harkov Bölgesi yakınlarındaki Rus topraklarındaki mevzilere yönelik kullanmasına izin verdiğini doğrulamıştı. Büchner, gazetecilere Ukrayna’nın silah tedarikçisi olan Almanya’nın çatışmanın tarafı olmayacağına dair güvence vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/ukraynanin-bir-ussu-daha-iskender-kurbani-40-yabanci-parali-asker-olduruldu-1086195317.html
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almanya, olaf scholz, rusya, nato, ukrayna, wolfgang büchner, harkov
almanya, olaf scholz, rusya, nato, ukrayna, wolfgang büchner, harkov
Scholz: Almanya, NATO-Rusya geriliminin tırmanmasına yol açmayacak kararlar alıyor
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna konusunda Rusya ve NATO arasındaki ilişkilerin daha da kötüleşmesine katkıda bulunmayacak kararlar almaya aldıklarını belirtti.
Alman Şansölye Scholz, geleneksel yaz basın toplantısında, “Tüm kararlarımız, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın Rusya ve NATO arasında bir savaşa dönüşmesini engelleyecek şekilde tartılarak alınıyor” ifadesini kullandı.
Kiev’e destek vermeye devam edeceklerinin altını çizen Scholz, yeni Ukrayna konferansına Rusya’nın da davet edilebileceğini ekledi.
Almanya Hükümet Sözcüsü Wolfgang Büchner, 31 Mayıs Cuma günü Berlin’in, Kiev’e Alman silahlarını Harkov Bölgesi yakınlarındaki Rus topraklarındaki mevzilere yönelik kullanmasına izin verdiğini doğrulamıştı. Büchner, gazetecilere Ukrayna’nın silah tedarikçisi olan Almanya’nın çatışmanın tarafı olmayacağına dair güvence vermişti.