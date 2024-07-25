https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/ak-partiden-netanyahuya-tepki-soykirimci-siyasetine-yeni-paydaslar-bulma-arayisi-1086212164.html

AK Parti'den Netanyahu'ya tepki: 'Soykırımcı siyasetine yeni paydaşlar bulma arayışı'

AK Parti'den Netanyahu'ya tepki: 'Soykırımcı siyasetine yeni paydaşlar bulma arayışı'

Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, soykırımcı siyasetin başını çeken kabinenin... 25.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-25T17:56+0300

2024-07-25T17:56+0300

2024-07-25T17:56+0300

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AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, ABD Kongresindeki konuşmasına ilişkin, "Maalesef belki de insanlık tarihinin en trajik görüntülerinden bir kısmına rastladık. Aslında hesap sorulması, kınanması, lanetlenmesi gereken işlere imza atan Netanyahu, Amerikan Kongresi'nde defalarca alkışlandı" dedi."Maalesef belki de insanlık tarihinin en trajik görüntülerinden bir kısmına rastladık. Aslında hesap sorulması, kınanması, lanetlenmesi gereken işlere imza atan Netanyahu, Amerikan Kongresi'nde defalarca alkışlandı" ifadesini kullanan Çelik, 'ayakta alkışlama' meselesiyle ilgili birkaç gün önce yaptığı basın toplantısında bir öngörüde bulunarak, "Netanyahu Amerikan Kongresi'ne gittiği zaman büyük bir ihtimalle ayakta alkışlanacak ve aslında her ayakta alkışlama insanlık değerlerinin ayaklar altına alınması anlamına gelecek" dediğini ve bunun aynen gerçekleştiğini söyledi.Ömer Çelik, "Söylediği hangi söz olursa olsun, Amerika'ya, başka devletlere dönük sözleri olsun yerli yersiz orada bulunanların ayağa kalkarak alkışlaması, aslında topyekun bir akıl dışılığın herkesi nasıl sardığını gösteriyor" diye konuştu.Çelik, bu katliamları savunması karşısında Kongre üyelerinin ayakta alkışlamasının 'şaşırtıcı' olduğunu dile getirdi.Bir yabancı ülkenin başbakanının, Amerikan Kongresi'nde, üniversitelerde protestoda bulunan Amerikan vatandaşlarını, akademisyenleri, öğretim üyelerini aşağılayan ifadelerinin de ayakta alkışlandığının altını çizen Çelik konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Birçok yalanı net bir şekilde ifade ettiğini görüyoruz'AK Parti Sözcüsü Çelik, bir gazetecinin, Netanyahu'nun, 'Hamas'ın yardımları engellediği' iddiasını hatırlatması üzerine, şunları kaydetti:Netanyahu'nun konuşmasındaki, '7 Ekim ve 11 Eylül' benzetmesine ilişkin soru üzerine Çelik, "7 Ekim ile 11 Eylül'ü yan yana zikrederek, Amerikan halkının hafızasındaki en trajik olaylardan bir tanesiyle kendi bölgesindeki olayları özleştirerek aslında kendi katliamlarını örtbas etmek istiyor" yanıtını verdi.Netanyahu'nun orada "Biz Batı medeniyetini bu topraklarda savunuyoruz. Bizim zaferimiz sizin zaferinizdir. Biz kazanırsak siz de kazanırsınız" benzeri sözler söylediğini anlatan Çelik, "O kongreye ayak bile basmaması, parlamenter değerlerle tamamen çatışan bir zihniyet yapısıyla, bir soykırımcı siyasetle etiketlenmesi gereken birisi, bu şekilde benzerliklerle kendisini Batı medeniyetinin Orta Doğu bölgesindeki öncüsü gibi göstererek katliamları örtmeye çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.Bu şekilde bir savununun, Batı medeniyeti için bir gurur kaynağı değil, tam tersine Batı medeniyetine dönük bir aşağılama olduğunun altını çizen Çelik, şu görüşleri paylaştı:'Amerikan demokrasisi açısından kırılma noktası'Netanyahu'nun, ABD'deki protestoculara ilişkin sert sözlerinin anımsatılması üzerine Çelik, ABD üniversitelerinde Amerikan vatandaşı akademisyenlerin, öğrencilerin bu katliamları protesto ettikleri için çeşitli baskılarla karşı karşıya geldiklerini, öğretim üyelerinin istifa etmek zorunda kaldıklarını, rektörlerin değiştirildiğini ifade etti.Bunun akademik özgürlüğe büyük bir darbe olduğunu belirten Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Soykırımcı siyasetine yeni paydaşlar bulma arayışı'Netanyahu'nun, "İran'a karşı İbrahim İttifakı'nı kuralım" ifadesine yönelik soruyu ise Çelik, "Netanyahu'nun yapmaya çalıştığı şeyin buradaki katliam siyasetini örtbas etmek için savaşı bölgesel hale getirmek olduğunu görüyoruz. Orada ifade ettiği, 'Orta Doğu NATO'su gibi bir yapı kuralım' dediği şey esasında İsrail saldırganlığına, Netanyahu hükümetinin soykırımcı siyasetine yeni paydaşlar bulma arayışı. Orta Doğu'da yaşayan herkesin güvenliğini sağlayacak bir ortak savunma ittifakından bahsetmiyor. Tam tersine kendi soykırımcı siyasetine bir güvenlik şemsiyesi oluşturma şeklinde bir girişimde bulunmaktan bahsediyor" diye yanıtladı.Netanyahu'nun yürüttüğü bu faaliyetin İsrail'in güvenliğini sağlamaya dönük olmadığının da altını çizen Çelik, şöyle konuştu:'Mükellefiyetten kaçma açıklaması'Çelik'e, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, SGK'nin, belediyelerin prim borçlarını tahsil için harekete geçeceğine ilişkin açıklamalar üzerine, "Bunun tek bir amacı var, belediye başkanlarının elini kolunu bağlamak, hizmeti aksatmaktır" dediği anımsatıldı.Ömer Çelik, "Bu şekildeki bir açıklama aslında mükellefiyetten kaçma açıklaması. Türkiye'deki bütün kurumlar, bütün anayasal kurumlar bu yasalara tabi ve bu şekilde mükellefiyetlerini yerine getirmek zorundalar. Belediyeler hizmet yapacaksa yapar. Ama şimdiye kadar görünen o ki bu hizmetlerden kaçınma şeklinde bir tutum ortaya koydular ve şimdi de buna yeni bir bahane üretilmiş oluyor" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/netanyahu-abd-kongresinde-konustu-ortadoguda-nato-benzeri-bir-ittifak-kurulsun-1086184101.html

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