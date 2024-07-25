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AB’den, Macaristan ve Slovakya'ya Rus petrolü konusunda destek çıkmadı
AB’den, Macaristan ve Slovakya'ya Rus petrolü konusunda destek çıkmadı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, dışişleri bakanları toplantısında, Macaristan ve Slovakya’ya Rus petrolünün Ukrayna üzerinden transitinin yeniden sağlanması... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T10:47+0300
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ekonomi
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Slovakya ve Macaristan, Rus petrol transitini kesen Ukrayna’yı Avrupa Komisyonu’na şikayet ederek sevkiyatın yeniden sağlanmasını talep etti. Avrupa Komisyonu, bu konuda aracılık yapmama kararını aldı. AB ülkelerinin dışişleri bakanları dün düzenlenen basına kapalı toplantıda bu konuyu ele aldı.Financial Times gazetesinin Avrupalı diplomatlara atıfla verdiği haberde, toplantıda 11 ülkenin Avrupa Komisyonu’nun Rus petrolünün Ukrayna üzerinden transitiyle ilgili görüşüne destek verirken hiçbir ülkenin Budapeşte ve Bratislava’nın yanında yer almadığı kaydedildi.Gazeteye konuşan diplomatlardan biri, Ukrayna’yla yapılan ticari anlaşmanın, petrol transitini askıya alma olasılığını öngören bir maddeyi içerdiğini söyledi.Başka bir diplomat da Slovakya’nın Rusya’dan petrol ithalatının kesilmesinin ciddi sonuçları olacağını dile getirdi.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya petrol sevkiyatının alıcılar için kriz teşkil ettiğini, ancak bu durumun Rusya'ya bağlı olmadığını açıklamıştı. Peskov, transitten sorumlu Ukraynalı şirketlerle diyaloga girme fırsatlarının olmadığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/slovakyadan-rus-petrolunu-kesen-ukraynaya-tehdit-1086168217.html
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macaristan, slovakya, avrupa birliği, ab, petrol, transit, rusya, lukoil, ukrayna, avrupa komisyonu, dmitriy peskov, financial times

AB’den, Macaristan ve Slovakya'ya Rus petrolü konusunda destek çıkmadı

10:47 25.07.2024
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, dışişleri bakanları toplantısında, Macaristan ve Slovakya’ya Rus petrolünün Ukrayna üzerinden transitinin yeniden sağlanması konusunda destek vermediği belirtildi.
Slovakya ve Macaristan, Rus petrol transitini kesen Ukrayna’yı Avrupa Komisyonu’na şikayet ederek sevkiyatın yeniden sağlanmasını talep etti. Avrupa Komisyonu, bu konuda aracılık yapmama kararını aldı. AB ülkelerinin dışişleri bakanları dün düzenlenen basına kapalı toplantıda bu konuyu ele aldı.
Financial Times gazetesinin Avrupalı diplomatlara atıfla verdiği haberde, toplantıda 11 ülkenin Avrupa Komisyonu’nun Rus petrolünün Ukrayna üzerinden transitiyle ilgili görüşüne destek verirken hiçbir ülkenin Budapeşte ve Bratislava’nın yanında yer almadığı kaydedildi.
Gazeteye konuşan diplomatlardan biri, Ukrayna’yla yapılan ticari anlaşmanın, petrol transitini askıya alma olasılığını öngören bir maddeyi içerdiğini söyledi.
Başka bir diplomat da Slovakya’nın Rusya’dan petrol ithalatının kesilmesinin ciddi sonuçları olacağını dile getirdi.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya petrol sevkiyatının alıcılar için kriz teşkil ettiğini, ancak bu durumun Rusya'ya bağlı olmadığını açıklamıştı. Peskov, transitten sorumlu Ukraynalı şirketlerle diyaloga girme fırsatlarının olmadığını belirtmişti.
Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
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Slovakya’dan Rus petrolünü kesen Ukrayna'ya tehdit
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