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ABD'de binlerce kişilik Netanyahu karşıtı protesto: Çok sayıda gözaltı var
ABD'de binlerce kişilik Netanyahu karşıtı protesto: Çok sayıda gözaltı var
Sputnik Türkiye
ABD Kongresinde konuşma yapmak üzere Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu protesto etmek isteyen binlerce kişi Beyaz Saray ile Kongre arasındaki... 25.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-25T00:26+0300
2024-07-25T00:26+0300
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Gazze politikasına tepkilerini ortaya koymak üzere toplanan binlerce kişi, Washington'da Beyaz Saray ile Kongre arasındaki ana güzergah olan Pennsylvania Caddesi'ni trafiğe kapattı.Amerikalı Müslümanlar ve Filistinliler kadar Netanyahu'nun politikalarına karşı çıkan çok sayıda Yahudi sivil toplum örgütü ile insan hakları aktivistleri de İsrail Başbakanı'nı protesto için bir araya geldi.Ellerinde 'Gazze'de hemen ateşkes', 'Soykırımcı Bibi', 'Soykırımcı Biden', 'Özgür Filistin' ve benzeri yazıları içeren pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık Netanyahu aleyhinde slogan attı.Netanyahu'nun hitabı sırasında Kongre dışında binlerce kişi İsrail karşıtı gösteri gerçekleştirirken, polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, protesto sırasında yaptığı konuşmada, “Herkes özgür olana kadar kimse özgür değildir" dedi. Ultra-Ortodoks bir Yahudi grubunun üyeleri de protestoya destek vererek, ellerinde Filistin bayrakları ile 'Özgür Filistin' ve 'Anti-Siyonizm antisemitizm değildir' yazılı pankartlar taşıdı. Polis, "Kalabalık, polis hattımızdan geri çekilme emrimize uymadı. Yasaları çiğnemeye ve bu çizgiyi geçmeye çalışan herkese karşı biber gazı kullanıyoruz" ifadelerini kullandı. Çıkan olaylarda çok sayıda gösterici polis tarafından gözaltına alındı. İsrail ve ABD bayrakları yakıldı Bazı protestocular gösteri sırasında İsrail bayrağı yaktı. Bazı protestocular ise gönderde olan ABD bayrağını indirerek ateşe verdi ve yerine Filistin bayrağını göndere çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/netanyahu-abd-kongresinde-konustu-ortadoguda-nato-benzeri-bir-ittifak-kurulsun-1086184101.html
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abd, israil-filistin, israil, abd kongresi, benyamin netanyahu, protesto, protestolar
ABD'de binlerce kişilik Netanyahu karşıtı protesto: Çok sayıda gözaltı var
ABD Kongresinde konuşma yapmak üzere Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu protesto etmek isteyen binlerce kişi Beyaz Saray ile Kongre arasındaki ana güzergah olan Pennsylvania Caddesi'ni trafiğe kapattı. Netanyahu, Kongre'de konuşma yaptığı sırada polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Gazze politikasına tepkilerini ortaya koymak üzere toplanan binlerce kişi, Washington'da Beyaz Saray ile Kongre arasındaki ana güzergah olan Pennsylvania Caddesi'ni trafiğe kapattı.
Amerikalı Müslümanlar ve Filistinliler kadar Netanyahu'nun politikalarına karşı çıkan çok sayıda Yahudi sivil toplum örgütü ile insan hakları aktivistleri de İsrail Başbakanı'nı protesto için bir araya geldi.
Ellerinde 'Gazze'de hemen ateşkes', 'Soykırımcı Bibi', 'Soykırımcı Biden', 'Özgür Filistin' ve benzeri yazıları içeren pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık Netanyahu aleyhinde slogan attı.
Netanyahu'nun hitabı sırasında Kongre dışında binlerce kişi İsrail karşıtı gösteri gerçekleştirirken, polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, protesto sırasında yaptığı konuşmada, “Herkes özgür olana kadar kimse özgür değildir" dedi.
Ultra-Ortodoks bir Yahudi grubunun üyeleri de protestoya destek vererek, ellerinde Filistin bayrakları ile 'Özgür Filistin' ve 'Anti-Siyonizm antisemitizm değildir' yazılı pankartlar taşıdı.
Polis, "Kalabalık, polis hattımızdan geri çekilme emrimize uymadı. Yasaları çiğnemeye ve bu çizgiyi geçmeye çalışan herkese karşı biber gazı kullanıyoruz" ifadelerini kullandı. Çıkan olaylarda çok sayıda gösterici polis tarafından gözaltına alındı.
İsrail ve ABD bayrakları yakıldı
Bazı protestocular gösteri sırasında İsrail bayrağı yaktı. Bazı protestocular ise gönderde olan ABD bayrağını indirerek ateşe verdi ve yerine Filistin bayrağını göndere çekti.