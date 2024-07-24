https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/tokatta-40-buyuklugunde-deprem-1086186016.html
Tokat'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T23:36+0300
2024-07-24T23:36+0300
2024-07-24T23:45+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de merkez üssü Sulusaray olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/canakkalede-49-buyuklugunde-deprem-1086115480.html
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tokatta deprem, tokat deprem, deprem mi oldu, en son ne zaman deprem oldu
Tokat'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
23:36 24.07.2024 (güncellendi: 23:45 24.07.2024)
AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise 4.0 büyüklüğündeki depremin derinlik bilgisini 5 kilometre olarak duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de merkez üssü Sulusaray olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.