https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/tokatta-40-buyuklugunde-deprem-1086186016.html

Tokat'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

Tokat'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi... 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T23:36+0300

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de merkez üssü Sulusaray olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/canakkalede-49-buyuklugunde-deprem-1086115480.html

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