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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/macaristan-baris-fonundan-kieve-silah-yardimina-onay-vermeyecegiz-1086137491.html
Macaristan: Barış Fonu'ndan Kiev’e silah yardımına onay vermeyeceğiz
Macaristan: Barış Fonu'ndan Kiev’e silah yardımına onay vermeyeceğiz
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kiev'in Drujba petrol boru hattı aracılığıyla Macaristan'a Rus petrolü tedariki meselesini çözene kadar ülkesinin... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T15:26+0300
2024-07-23T15:26+0300
ukrayna krizi
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peter szijjarto
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Yerel TV kanalına konuşan Szijjarto, Kiev’in, Rusya'dan Macaristan ve Slovakya'ya Lukoil petrolünün transit geçiş meselesini çözmesi gerektiğine işaret ederek, “Bu mesele Ukrayna tarafından çözülene kadar, herkesin Avrupa Barış Fonu'ndan silah tedariki için 6.5 milyar euro'luk tazminat ödemeyi unutması gerektiğini açıkça ifade ettik. Çünkü Ukrayna enerji arz güvenliğimizi tehdit ederken üstüne bir de 6bu parayı ödemeyi kabul etseydik nasıl görünürdü?” ifadelerini kullandı.Ukrayna, kendi toprakları üzerinden geçen Rus Lukoil şirketine ait petrolü taşıyan Drujba petrol boru hattını bloke ederek petrolün Slovakya ve Macaristan'a ulaşmasını engelliyor.AB'den Macaristan'a tepkiAB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, düzenlediği basın toplantısında, “Bu fonlar bir ülke tarafından engellenmeye devam ediyor. Bu utanç verici bir durum. Bu, Ukrayna'nın silah almasını engellemiyor. Bu para, silahlarını Ukrayna’ya devreden AB ülkelerine gitmeli. AB ülkeleri devrettikleri silahlar için tazminat alamayacak. Dolayısıyla gelecekte bunu devam ettirmeleri için çok az motivasyonları olacak” açıklamasında bulundu.Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de AB üyesi ülkelere Ukrayna’ya silah tedarik masraflarının Avrupa Barış Fonu'ndan karşılanmasının Macaristan tarafından engellendiğini söyledi.Polonya ordusunu modernize etmek için Brüksel’den 2 milyar euro’yu Budapeşte’nin tutumu nedeniyle henüz alamadıklarını Sikorski, “Bu benim için büyük bir hayal kırıklığı. Macaristan Dışişleri Bakanı, ülkesinin Avrupa Barış Fonu’ndan tazminatı engellemeye devam edeceğini söyledi. Bu kararın yeni nedeni, Macaristan’ın yaptırım uygulanan Lukoil şirketinin gönderdiği Rus petrolü artık ihraç edemiyor olması” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/macaristan-abnin-tum-tehditlerine-ragmen-baris-misyonumuza-devam-edecegiz-1085924306.html
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avrupa birliği, macaristan, brüksel, budapeşte, peter szijjarto, lukoil, petrol, avrupa barış fonu, ukrayna, ukrayna ordusu, kiev, silah yardımı
avrupa birliği, macaristan, brüksel, budapeşte, peter szijjarto, lukoil, petrol, avrupa barış fonu, ukrayna, ukrayna ordusu, kiev, silah yardımı

Macaristan: Barış Fonu'ndan Kiev’e silah yardımına onay vermeyeceğiz

15:26 23.07.2024
© Sputnik / Viktor ToloçkoMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© Sputnik / Viktor Toloçko
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kiev'in Drujba petrol boru hattı aracılığıyla Macaristan'a Rus petrolü tedariki meselesini çözene kadar ülkesinin Avrupa Barış Fonu'ndan Ukrayna'ya 6.5 milyar euro’luk silah yardımına onay vermeyeceğini bildirdi.
Yerel TV kanalına konuşan Szijjarto, Kiev’in, Rusya'dan Macaristan ve Slovakya'ya Lukoil petrolünün transit geçiş meselesini çözmesi gerektiğine işaret ederek, “Bu mesele Ukrayna tarafından çözülene kadar, herkesin Avrupa Barış Fonu'ndan silah tedariki için 6.5 milyar euro'luk tazminat ödemeyi unutması gerektiğini açıkça ifade ettik. Çünkü Ukrayna enerji arz güvenliğimizi tehdit ederken üstüne bir de 6bu parayı ödemeyi kabul etseydik nasıl görünürdü?” ifadelerini kullandı.
Ukrayna, kendi toprakları üzerinden geçen Rus Lukoil şirketine ait petrolü taşıyan Drujba petrol boru hattını bloke ederek petrolün Slovakya ve Macaristan'a ulaşmasını engelliyor.

AB'den Macaristan'a tepki

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, düzenlediği basın toplantısında, “Bu fonlar bir ülke tarafından engellenmeye devam ediyor. Bu utanç verici bir durum. Bu, Ukrayna'nın silah almasını engellemiyor. Bu para, silahlarını Ukrayna’ya devreden AB ülkelerine gitmeli. AB ülkeleri devrettikleri silahlar için tazminat alamayacak. Dolayısıyla gelecekte bunu devam ettirmeleri için çok az motivasyonları olacak” açıklamasında bulundu.
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski de AB üyesi ülkelere Ukrayna’ya silah tedarik masraflarının Avrupa Barış Fonu'ndan karşılanmasının Macaristan tarafından engellendiğini söyledi.
Polonya ordusunu modernize etmek için Brüksel’den 2 milyar euro’yu Budapeşte’nin tutumu nedeniyle henüz alamadıklarını Sikorski, “Bu benim için büyük bir hayal kırıklığı. Macaristan Dışişleri Bakanı, ülkesinin Avrupa Barış Fonu’ndan tazminatı engellemeye devam edeceğini söyledi. Bu kararın yeni nedeni, Macaristan’ın yaptırım uygulanan Lukoil şirketinin gönderdiği Rus petrolü artık ihraç edemiyor olması” dedi.
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
DÜNYA
Macaristan: AB’nin tüm tehditlerine rağmen barış misyonumuza devam edeceğiz
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