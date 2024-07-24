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Rusya Başsavcısı Krasnov: Türkiye, aranan suçluları aktif bir şekilde bize iade ediyor
Rusya Başsavcısı Krasnov: Türkiye, aranan suçluları aktif bir şekilde bize iade ediyor
Sputnik Türkiye
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'te Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk ile bir araya gelen Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Türkiye'nin Rus kolluk... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T16:41+0300
2024-07-24T16:46+0300
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Rusya ile Türkiye’deki kolluk kuvvetleri arasında etkili ilişkilerin kurulduğunu vurgulayan Rusya Başsavcısı Krasnov, “Büyük ölçüde ülkelerimiz arasındaki üst düzey kişisel temaslar sayesinde, Rus kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine aranan şahıslar aktif bir şekilde iade edilmeye başlandı. Suçluların cezalandırılmasının kaçınılmazlığı ilkesine bağlılığımızın altını çizen bu uygulama odaklı ve siyasallaşmamış yaklaşımı takdir ediyoruz” dedi.Aşırılık yanlısı ve terörizm tehditlerine, terörist ve aşırılık yanlısı ideolojilerin yayılmasına, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı yoluyla işlenenler de dahil olmak üzere diğer tehlikeli suçlara karşı mücadelede Rus ve Türk tarafının güçlü birliğine de dikkat çeken Krasnov, “Uygulamalar gösteriyor ki, birçok ülkenin müşterek çabalarının uygulanması halinde suç eylemlerinin bastırılmasındaki etkinlik gözle görülür şekilde artmaktadır” diye sürdürdü.Hukuk alanında işbirliğine vurguRusya Federasyonu Başsavcısı, ayrıca “Rusya Federasyonu Savcılık Üniversitesi ile Türkiye Cumhuriyeti Adalet Akademisi arasında bir işbirliği memorandumu imzalanmasına ek ivme kazandırılmasını ve 2025 yılında iki tarafın eğitim kurumları temelinde ileri eğitim için ilk savcı değişiminin gerçekleştirilmesini” teklif etti.Görüşmede söz alan Şentürk, “kurumlarımız arasında işbirliği olmadan tüm güvenlik önlemlerini oluşturmak mümkün değildir” ifadelerini kullanırken, Rusya'nın 15 Temmuz 2016'da Türkiye'deki mevcut siyasi rejime yönelik darbe girişimine ilişkin uyarısından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.Bu yılın nisan ayında Sputnik’e açıklama yapan Rusya Başsavcılığı, bireylerin üçüncü ülkeler üzerinden iadesinde Türkiye'nin yardımıyla transit nakil yolları geliştirdiklerini ve kullandıklarını belirtmişti.Büyük miktarda yolsuzluğa karıştığı suçlamasıyla Interpol tarafından Romanya'da yakalanan ve hukuktan kaçan bir Rusya vatandaşı için gönderilen iade talebine değinen Rusya Başsavcılığı, “Zanlı, Türkiye toprakları üzerinden transit nakil yapılarak getirildi. İade edilen kişilerin üçüncü ülke üzerinden transit nakil uygulaması, bu ülke tarafından hazırlandı ve aktif şekilde uygulanıyor" ifadelerini kullandı.Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Kasım 2022'de Türkiye'yi ziyaret etmişti. Krasnov, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye'nin terör, aşırıcılık, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, yasadışı göç, siber suçlar ile mücadelede benzer yaklaşımlara sahip olduğunu belirterek, "Hem Rus hem de Türk savcıların bu tür konulardaki önemli deneyimi dikkate alındığında, en iyi uygulamalar alanında görüş alışverişi yapmaya ilgi duyuyoruz" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221108/yargitay-baskani-akarca-rusya-federasyonu-bassavcisi-krasnov-ile-bir-araya-geldi-1063208627.html
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rusya, türkiye, hukuk, igor krasnov, muhsin şentürk, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, rusya başsavcılığı, suçluların iadesi, suç, terör, terör örgütleri
rusya, türkiye, hukuk, igor krasnov, muhsin şentürk, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, rusya başsavcılığı, suçluların iadesi, suç, terör, terör örgütleri

Rusya Başsavcısı Krasnov: Türkiye, aranan suçluları aktif bir şekilde bize iade ediyor

16:41 24.07.2024 (güncellendi: 16:46 24.07.2024)
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya Başsavcısı İgor Krasnov
Rusya Başsavcısı İgor Krasnov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'te Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk ile bir araya gelen Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Türkiye'nin Rus kolluk kuvvetleri tarafından aranan kişileri aktif bir şekilde iade etmeye başladığını söyledi.
Rusya ile Türkiye’deki kolluk kuvvetleri arasında etkili ilişkilerin kurulduğunu vurgulayan Rusya Başsavcısı Krasnov, “Büyük ölçüde ülkelerimiz arasındaki üst düzey kişisel temaslar sayesinde, Rus kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine aranan şahıslar aktif bir şekilde iade edilmeye başlandı. Suçluların cezalandırılmasının kaçınılmazlığı ilkesine bağlılığımızın altını çizen bu uygulama odaklı ve siyasallaşmamış yaklaşımı takdir ediyoruz” dedi.
Aşırılık yanlısı ve terörizm tehditlerine, terörist ve aşırılık yanlısı ideolojilerin yayılmasına, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı yoluyla işlenenler de dahil olmak üzere diğer tehlikeli suçlara karşı mücadelede Rus ve Türk tarafının güçlü birliğine de dikkat çeken Krasnov, “Uygulamalar gösteriyor ki, birçok ülkenin müşterek çabalarının uygulanması halinde suç eylemlerinin bastırılmasındaki etkinlik gözle görülür şekilde artmaktadır” diye sürdürdü.

Hukuk alanında işbirliğine vurgu

Rusya Federasyonu Başsavcısı, ayrıca “Rusya Federasyonu Savcılık Üniversitesi ile Türkiye Cumhuriyeti Adalet Akademisi arasında bir işbirliği memorandumu imzalanmasına ek ivme kazandırılmasını ve 2025 yılında iki tarafın eğitim kurumları temelinde ileri eğitim için ilk savcı değişiminin gerçekleştirilmesini” teklif etti.
Görüşmede söz alan Şentürk, “kurumlarımız arasında işbirliği olmadan tüm güvenlik önlemlerini oluşturmak mümkün değildir” ifadelerini kullanırken, Rusya'nın 15 Temmuz 2016'da Türkiye'deki mevcut siyasi rejime yönelik darbe girişimine ilişkin uyarısından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.
Bu yılın nisan ayında Sputnik’e açıklama yapan Rusya Başsavcılığı, bireylerin üçüncü ülkeler üzerinden iadesinde Türkiye'nin yardımıyla transit nakil yolları geliştirdiklerini ve kullandıklarını belirtmişti.
Büyük miktarda yolsuzluğa karıştığı suçlamasıyla Interpol tarafından Romanya'da yakalanan ve hukuktan kaçan bir Rusya vatandaşı için gönderilen iade talebine değinen Rusya Başsavcılığı, “Zanlı, Türkiye toprakları üzerinden transit nakil yapılarak getirildi. İade edilen kişilerin üçüncü ülke üzerinden transit nakil uygulaması, bu ülke tarafından hazırlandı ve aktif şekilde uygulanıyor" ifadelerini kullandı.
Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Kasım 2022'de Türkiye'yi ziyaret etmişti. Krasnov, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye'nin terör, aşırıcılık, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, yasadışı göç, siber suçlar ile mücadelede benzer yaklaşımlara sahip olduğunu belirterek, "Hem Rus hem de Türk savcıların bu tür konulardaki önemli deneyimi dikkate alındığında, en iyi uygulamalar alanında görüş alışverişi yapmaya ilgi duyuyoruz" demişti.
Yargıtay Başkanı Akarca, Rusya Federasyonu Başsavcısı Krasnov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
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Yargıtay Başkanı Akarca, Rusya Federasyonu Başsavcısı Krasnov ile bir araya geldi
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