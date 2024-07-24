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Nepal'de uçak düştü: Başkent Katmandu'daki havaalanında dumanlar yükseldi
Nepal'de uçak düştü: Başkent Katmandu'daki havaalanında dumanlar yükseldi
Sputnik Türkiye
Nepal merkezli Saurya Airlines'a ait bir uçak, Nepal'in başkenti Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havaalanı'na düştü. 24.07.2024, Sputnik Türkiye
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Nepal basınına yansıyan haberlere göre uçakta mürettebat dahil 19 kişi bulunuyordu.Uçağın Saurya Airlines personelini taşıdığı sırada düştüğü belirtiliyor.The Kathmandu Post gazetesi, arama kurtarma ekiplerinin şu an itibarıyla 5 kişinin cansız bedenini uçağın enkazından çıkardığını bildirdi.The Kathmandu Post'un haberine göre sağ olarak çıkarılan uçağın pilotu hastaneye nakledildi.Bombardier CRJ200 tipi uçağın kalkış sırasında pist dışına çıkarak kaza yaptığı ve ardından patlama yaşandığı ifade ediliyor.Rusya'nın Katmandu Büyükelçiliği Sözcüsü Alyona Danilova, Sputnik'e verdiği demeçte, ilk belirlemelere göre uçakta Ruslar da dahil yabancı ülke vatandaşı bulunmadığını belirtti.Danilova, uçakta Saurya Airlines firmasının teknik personelinin bulunduğu bilgisine sahip olduklarını anlattı.
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nepal, katmandu, uçak kazası, tribhuvan uluslararası havaalanı, nepal'de uçak kazası, nepal'de uçak düştü, saurya airlines, bombardier, bombardier crj200

Nepal'de uçak düştü: Başkent Katmandu'daki havaalanında dumanlar yükseldi

09:42 24.07.2024 (güncellendi: 10:06 24.07.2024)
nepal uçak
nepal uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
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Nepal merkezli Saurya Airlines'a ait bir uçak, Nepal'in başkenti Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havaalanı'na düştü.
Nepal basınına yansıyan haberlere göre uçakta mürettebat dahil 19 kişi bulunuyordu.

Uçağın Saurya Airlines personelini taşıdığı sırada düştüğü belirtiliyor.

The Kathmandu Post gazetesi, arama kurtarma ekiplerinin şu an itibarıyla 5 kişinin cansız bedenini uçağın enkazından çıkardığını bildirdi.

The Kathmandu Post'un haberine göre sağ olarak çıkarılan uçağın pilotu hastaneye nakledildi.

Bombardier CRJ200 tipi uçağın kalkış sırasında pist dışına çıkarak kaza yaptığı ve ardından patlama yaşandığı ifade ediliyor.

Rusya'nın Katmandu Büyükelçiliği Sözcüsü Alyona Danilova, Sputnik'e verdiği demeçte, ilk belirlemelere göre uçakta Ruslar da dahil yabancı ülke vatandaşı bulunmadığını belirtti.

Danilova, uçakta Saurya Airlines firmasının teknik personelinin bulunduğu bilgisine sahip olduklarını anlattı.
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