Kuzey Kore: Belarus ile ilişkilerimizi geliştireceğiz

Türkiye
SON DAKİKA | Ankara'da toplu ulaşıma zam
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sokak hayvanları yasa teklifinde ‘ötanazi’ belirsizliği
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale depremini değerlendirdi: Marmara ile hiçbir ilgisi yoktur
12:05
83 dk
HABER MASASI
Yaz tatiline çıkan vatandaşların otel ve paket turlara ilişkin dikkat etmesi gereken hususlar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Sokak hayvanları ile ilgili yasa hangi aşamada?
15:00
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye'nin kuruluş belgesi: Lozan
07:11
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
08:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Vakıf üniversitelerinin ücret politikası
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Sporda şiddet nasıl önlenir?
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin turizm dosyası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Yeraltı tünelleri keşfedilmişti: Ayasofya’nın dünü ve bugünü
16:28
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye'nin kuruluş belgesi: Lozan
18:31
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/kuzey-kore-belarus-ile-iliskilerimizi-gelistirecegiz-1086164180.html
Kuzey Kore: Belarus ile ilişkilerimizi geliştireceğiz
Kuzey Kore: Belarus ile ilişkilerimizi geliştireceğiz
Sputnik Türkiye
Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov’u Pyongyang’da ağırlayan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, ülkesinin Belarus ile ilişkilerini... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T13:04+0300
2024-07-24T13:04+0300
dünya
kuzey kore
belarus
rusya
birlik devleti anlaşması
ukrayna krizi
abd
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/18/1086163833_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_8e432874bc62248bb190bfc7e3603c28.jpg
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, resmi ziyaret kapsamında Kuzey Kore'yi ziyaret etti.Bakan Choe, Rıjenkov'un onuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmada "iki ülkenin ortak idealleri ve amaçları" paylaştığını vurgularken, Kuzey Kore'nin Belarus'la ilişkileri üst seviyeye taşımak istediğini kaydetti.Rıjenkov ise Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un iki ülke ilişkilerinin ortak çıkarlar, saygı ve anlayış çerçevesinde geliştirme konusunda istekli olduklarına dikkati çekti.Bakan Rıjenkov'un resmi ziyaretinin 26 Temmuz Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.Öte yandan, Belarus Dışişleri Bakanı Rıjenkov'un ziyareti, Pyongyang ile Moskova'nın gelişen ilişkilerin bir parçası olarak görülüyor.Putin'in Kuzey Kore ziyaretiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş ancak "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı pakt olarak niteleyerek ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/kuzey-kore-lideri-kimden-rusyanin-ukraynadaki-harekatina-guclu-destek-1086002773.html
kuzey kore
belarus
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/18/1086163833_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_b1d756156d35fe2f1a3545b86cceb13c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kuzey kore, belarus, rusya, birlik devleti anlaşması, ukrayna krizi, abd, nato
kuzey kore, belarus, rusya, birlik devleti anlaşması, ukrayna krizi, abd, nato

Kuzey Kore: Belarus ile ilişkilerimizi geliştireceğiz

13:04 24.07.2024
© Sputnik / Кирилл КаллиниковKuzey Kore
Kuzey Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Abone ol
Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov’u Pyongyang’da ağırlayan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, ülkesinin Belarus ile ilişkilerini geliştirileceğini açıkladı.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, resmi ziyaret kapsamında Kuzey Kore'yi ziyaret etti.
Bakan Choe, Rıjenkov'un onuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmada "iki ülkenin ortak idealleri ve amaçları" paylaştığını vurgularken, Kuzey Kore'nin Belarus'la ilişkileri üst seviyeye taşımak istediğini kaydetti.
Rıjenkov ise Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un iki ülke ilişkilerinin ortak çıkarlar, saygı ve anlayış çerçevesinde geliştirme konusunda istekli olduklarına dikkati çekti.
Bakan Rıjenkov'un resmi ziyaretinin 26 Temmuz Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.
Öte yandan, Belarus Dışişleri Bakanı Rıjenkov'un ziyareti, Pyongyang ile Moskova'nın gelişen ilişkilerin bir parçası olarak görülüyor.

Putin'in Kuzey Kore ziyareti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.
Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş ancak "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı pakt olarak niteleyerek ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.
kim krivoruçko - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
DÜNYA
Kuzey Kore lideri Kim'den Rusya'nın Ukrayna'daki harekatına güçlü destek
19 Temmuz, 09:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала