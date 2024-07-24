https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/kuzey-kore-belarus-ile-iliskilerimizi-gelistirecegiz-1086164180.html
Kuzey Kore: Belarus ile ilişkilerimizi geliştireceğiz
Kuzey Kore: Belarus ile ilişkilerimizi geliştireceğiz
Sputnik Türkiye
Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov’u Pyongyang’da ağırlayan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, ülkesinin Belarus ile ilişkilerini... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T13:04+0300
2024-07-24T13:04+0300
2024-07-24T13:04+0300
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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, resmi ziyaret kapsamında Kuzey Kore'yi ziyaret etti.Bakan Choe, Rıjenkov'un onuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmada "iki ülkenin ortak idealleri ve amaçları" paylaştığını vurgularken, Kuzey Kore'nin Belarus'la ilişkileri üst seviyeye taşımak istediğini kaydetti.Rıjenkov ise Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un iki ülke ilişkilerinin ortak çıkarlar, saygı ve anlayış çerçevesinde geliştirme konusunda istekli olduklarına dikkati çekti.Bakan Rıjenkov'un resmi ziyaretinin 26 Temmuz Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.Öte yandan, Belarus Dışişleri Bakanı Rıjenkov'un ziyareti, Pyongyang ile Moskova'nın gelişen ilişkilerin bir parçası olarak görülüyor.Putin'in Kuzey Kore ziyaretiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş ancak "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı pakt olarak niteleyerek ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/kuzey-kore-lideri-kimden-rusyanin-ukraynadaki-harekatina-guclu-destek-1086002773.html
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kuzey kore, belarus, rusya, birlik devleti anlaşması, ukrayna krizi, abd, nato
kuzey kore, belarus, rusya, birlik devleti anlaşması, ukrayna krizi, abd, nato
Kuzey Kore: Belarus ile ilişkilerimizi geliştireceğiz
Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov’u Pyongyang’da ağırlayan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, ülkesinin Belarus ile ilişkilerini geliştirileceğini açıkladı.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov, resmi ziyaret kapsamında Kuzey Kore'yi ziyaret etti.
Bakan Choe, Rıjenkov'un onuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmada "iki ülkenin ortak idealleri ve amaçları" paylaştığını vurgularken, Kuzey Kore'nin Belarus'la ilişkileri üst seviyeye taşımak istediğini kaydetti.
Rıjenkov ise Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un iki ülke ilişkilerinin ortak çıkarlar, saygı ve anlayış çerçevesinde geliştirme konusunda istekli olduklarına dikkati çekti.
Bakan Rıjenkov'un resmi ziyaretinin 26 Temmuz Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.
Öte yandan, Belarus Dışişleri Bakanı Rıjenkov'un ziyareti, Pyongyang ile Moskova'nın gelişen ilişkilerin bir parçası olarak görülüyor.
Putin'in Kuzey Kore ziyareti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması
" imzalanmıştı.
Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş ancak "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı pakt olarak niteleyerek ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.