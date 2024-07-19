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Kuzey Kore lideri Kim'den Rusya'nın Ukrayna'daki harekatına güçlü destek
Kuzey Kore lideri Kim'den Rusya'nın Ukrayna'daki harekatına güçlü destek
Sputnik Türkiye
Sön dönemde ikili temaslarını sıklaştıran Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri ilişkiler giderek güçleniyor. 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T09:53+0300
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Rus askeri heyetini kabul eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, hükümetin ve halkın Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri harekata güçlü destek verdiğini ve Moskova'yla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, başkant Pyongyang'da Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko başkanlığındaki Rus askeri heyeti kabul etti.Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre Kim, görüşme sırasında Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine ulaşmak için sürdürdüğü özel askeri harekata verdikleri desteğe vurgu yaptı.KCNA'nın haberinde, "Yoldaş Kim Jong-un, ülkenin egemenlik haklarını ve güvenliğini korumak için haklı bir savaş yürüten Rusya ordusuna ve halkına askeri selam göndererek, Kuzey Kore hükümeti ve halkının Ukrayna'daki özel askeri harekata güçlü desteğinin ve Moskova'yla sarsılmaz dayanışmasının devam ettiğini belirtti" dendi.Taraflar, karşılıklı güvenlik çıkarlarının korunması için iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin önem taşıdığını ifade etti.Kim Jong-un, köklü tarihi geleneklere sahip iki ülke ordularının, bölgesel ve küresel barışın ve uluslararası adaletin korunmasında önemli bir rol oynamak için daha yakın bir şekilde hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.Rus askeri heyetinin Pyongyang'daki temasları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir ay önce Kuzey Kore'ye yaptığı ziyareti izledi.Putin'in Kuzey Kore ziyaretiRusya lideri Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı.Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş, "Rusya ve Kore bağımsız dış politika uyguluyor, şantaj ve dikta dilini kabul etmiyor" demişti.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı pakt olarak niteleyerek, ilişkilerin yüksek ittifak seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/kim-jong-un-rus-askeri-heyetini-kabul-etti-1085998287.html
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rusya, kuzey kore, rusya savunma bakanlığı, aleksey krivoruçko, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong un, vladimir putin, moskova, pyongyang, askeri işbirliği, askeri işbirliği anlaşması
rusya, kuzey kore, rusya savunma bakanlığı, aleksey krivoruçko, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong un, vladimir putin, moskova, pyongyang, askeri işbirliği, askeri işbirliği anlaşması

Kuzey Kore lideri Kim'den Rusya'nın Ukrayna'daki harekatına güçlü destek

09:53 19.07.2024
kim krivoruçko
kim krivoruçko - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
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Sön dönemde ikili temaslarını sıklaştıran Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri ilişkiler giderek güçleniyor.
Rus askeri heyetini kabul eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, hükümetin ve halkın Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri harekata güçlü destek verdiğini ve Moskova'yla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, başkant Pyongyang'da Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko başkanlığındaki Rus askeri heyeti kabul etti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre Kim, görüşme sırasında Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine ulaşmak için sürdürdüğü özel askeri harekata verdikleri desteğe vurgu yaptı.

KCNA'nın haberinde, "Yoldaş Kim Jong-un, ülkenin egemenlik haklarını ve güvenliğini korumak için haklı bir savaş yürüten Rusya ordusuna ve halkına askeri selam göndererek, Kuzey Kore hükümeti ve halkının Ukrayna'daki özel askeri harekata güçlü desteğinin ve Moskova'yla sarsılmaz dayanışmasının devam ettiğini belirtti" dendi.

Taraflar, karşılıklı güvenlik çıkarlarının korunması için iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin önem taşıdığını ifade etti.

Kim Jong-un, köklü tarihi geleneklere sahip iki ülke ordularının, bölgesel ve küresel barışın ve uluslararası adaletin korunmasında önemli bir rol oynamak için daha yakın bir şekilde hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Rus askeri heyetinin Pyongyang'daki temasları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir ay önce Kuzey Kore'ye yaptığı ziyareti izledi.

Putin'in Kuzey Kore ziyareti

Rusya lideri Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı.
Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş, "Rusya ve Kore bağımsız dış politika uyguluyor, şantaj ve dikta dilini kabul etmiyor" demişti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı pakt olarak niteleyerek, ilişkilerin yüksek ittifak seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.
Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
DÜNYA
Kim Jong-un Rus askeri heyetini kabul etti
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