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EKONOMİ
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/ikinci-el-otomobilde-her-sey-degisti-galericiler-tarih-verdi-fiyat-dususu-devam-edecek-mi-1086156799.html
İkinci el otomobilde her şey değişti, galericiler tarih verdi: Fiyat düşüşü devam edecek mi?
İkinci el otomobilde her şey değişti, galericiler tarih verdi: Fiyat düşüşü devam edecek mi?
Sputnik Türkiye
Pandemi döneminde sıfır araç fiyatlarını bile geçen ikinci el otomobil fiyatları, artık tarihe karıştı. Son bir yılda yaşanan büyük düşüşle birlikte ikinci el... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T09:57+0300
2024-07-24T09:57+0300
ekonomi
ikinci el
ikinci el
ikinci el otomobil
ikinci el araba satıcısı
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araç
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İkinci el otomobil fiyatları adeta çakıldı. Galericiler, son 5 yılın en düşük satış rakamlarını yaşarken, geçtiğimiz yıla göre fiyatların düşmesine rağmen eski kazançlarını sağlayamıyorlar. İkinci el araçların fiyatları, marka ve modele göre en az yüzde 10 ila 30 arasında geriledi. Ortalama 100 bin lira civarında bir indirim söz konusu.Kredi faizleri ve sıfır araç kampanyaları etkiliOtocenter Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayatuzu, ikinci el otomobil piyasasında tam alım fırsatının olduğunu belirtiyor. Kayatuzu, “Geçen seneye göre bu sene krediye ulaşmanın zorluğu ve kredi faizlerinin yüksek olması, sıfır araç kampanyalarının fiyatları düşürmesi nedeniyle ikinci elde piyasa durgun. Ancak biniciler fiyatlar yükselmeden araç almayı tercih ediyor” dedi.Galericiler ve piyasa beklentileriATV Haber’e konuşan bir galeri esnafı ise, “Bir ay daha bu durum böyle devam eder. Sonrasında satışlarda hareketlilik bekliyoruz. Okul açılma dönemiyle birlikte piyasa tekrar durgunlaşabilir” ifadelerini kullandı. Galericiler, sıfır araç kampanyalarının ikinci el piyasasında fiyatları düşürdüğünü, bayilerde kampanyasız satılan araçların artık sıfır faiz kampanyaları ile daha cazip hale geldiğini belirtiyorlar.Piyasanın geleceğiGalericilere göre, şu an yavaş yavaş araç alımına yönelen tüketiciler, piyasadaki düşüşün devam etmesini bekliyor. Ortalama 900-950 bin lira bandındaki araçlar şu an 850 bin lira civarında satılıyor. 1 milyon 300 bin liralık araçların fiyatı ise 1 milyon 200 bin liraya geriledi. Bu düşüşler, sıfır araç kampanyalarının ve yüksek kredi faizlerinin etkisiyle gerçekleşti.
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İkinci el otomobilde her şey değişti, galericiler tarih verdi: Fiyat düşüşü devam edecek mi?

09:57 24.07.2024
© TwitterYılın en güvenilir otomobil markaları belli oldu
Yılın en güvenilir otomobil markaları belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
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Pandemi döneminde sıfır araç fiyatlarını bile geçen ikinci el otomobil fiyatları, artık tarihe karıştı. Son bir yılda yaşanan büyük düşüşle birlikte ikinci el araba piyasasında durgunluk hakim. Peki, ikinci el araç piyasasında son durum ne?
İkinci el otomobil fiyatları adeta çakıldı. Galericiler, son 5 yılın en düşük satış rakamlarını yaşarken, geçtiğimiz yıla göre fiyatların düşmesine rağmen eski kazançlarını sağlayamıyorlar. İkinci el araçların fiyatları, marka ve modele göre en az yüzde 10 ila 30 arasında geriledi. Ortalama 100 bin lira civarında bir indirim söz konusu.

Kredi faizleri ve sıfır araç kampanyaları etkili

Otocenter Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kayatuzu, ikinci el otomobil piyasasında tam alım fırsatının olduğunu belirtiyor. Kayatuzu, “Geçen seneye göre bu sene krediye ulaşmanın zorluğu ve kredi faizlerinin yüksek olması, sıfır araç kampanyalarının fiyatları düşürmesi nedeniyle ikinci elde piyasa durgun. Ancak biniciler fiyatlar yükselmeden araç almayı tercih ediyor” dedi.

Galericiler ve piyasa beklentileri

ATV Haber’e konuşan bir galeri esnafı ise, “Bir ay daha bu durum böyle devam eder. Sonrasında satışlarda hareketlilik bekliyoruz. Okul açılma dönemiyle birlikte piyasa tekrar durgunlaşabilir” ifadelerini kullandı. Galericiler, sıfır araç kampanyalarının ikinci el piyasasında fiyatları düşürdüğünü, bayilerde kampanyasız satılan araçların artık sıfır faiz kampanyaları ile daha cazip hale geldiğini belirtiyorlar.

Piyasanın geleceği

Galericilere göre, şu an yavaş yavaş araç alımına yönelen tüketiciler, piyasadaki düşüşün devam etmesini bekliyor. Ortalama 900-950 bin lira bandındaki araçlar şu an 850 bin lira civarında satılıyor. 1 milyon 300 bin liralık araçların fiyatı ise 1 milyon 200 bin liraya geriledi. Bu düşüşler, sıfır araç kampanyalarının ve yüksek kredi faizlerinin etkisiyle gerçekleşti.
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