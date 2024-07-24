https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/zincir-marketlerde-yeni-donem-karekod-uygulamasi-basladi-1086155323.html
Zincir marketlerde yeni dönem: Karekod uygulaması başladı
Zincir marketlerde yeni dönem: Karekod uygulaması başladı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması' ile artık marketlerden alınan ürünlerin tüm bilgilerine kolayca... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T08:48+0300
2024-07-24T08:48+0300
2024-07-24T08:48+0300
ekonomi
karekod
uygulama
uygulama
market
zincir market
alışveriş
alışveriş merkezi
bilgi
sistem
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Karekod uygulaması, zincir marketler ve gıda işletmelerinde devreye girdi.Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı karekod uygulaması, tüketicilere gıda güvenliği konusunda önemli bir kolaylık sağlamak amacıyla başladı.Müşteriler ürün kasaya gitmeden önce tüm bilgileri öğrenebilecekler. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu uygulama, tüketicilere büyük kolaylık sağlayacak. Tek yapılması gereken, "Tarım Cebimde" uygulamasını indirip "Gıda Kontrol" menüsünden "İşletme Denetim Sorgulama" seçeneğine tıklayarak karekodu okutmak. Bu sayede, işletmenin kayıt/onay numarası, unvan, adres ve en son denetim tarihi gibi bilgilere ulaşılabilecek.Uzman görüşleri ve uygulamanın amacıTüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Hukuk Komisyonu Üyesi Baki Öztürk, uygulamanın amacını şöyle açıklıyor: “Tüketicinin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla başlatılan karekod uygulaması, ürünün üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar olan süreçte ne kadar güvenilir olduğunu sorgulamayı mümkün kılıyor.”İşletmeler nasıl karekod oluşturacak?İşletmeler, https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden "İşletme Karekod Oluşturma" linkine tıklayarak gerekli bilgileri doldurup kendi karekod belgelerini oluşturabilirler. Bu belgeler, müşterilerin rahatça görebileceği ve sorgulama yapabileceği yerlere asılmalıdır.Şüpheli ürünler ve denetim sonuçlarıVatandaşlar, şüpheli bir ürün tespit ettiklerinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın iletişim bilgilerini kullanarak veya ALO 174 GIDA HATTI ve ALO 175 TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI ile şikayet ve ihbarlarını iletebilirler. İlerleyen dönemde, karekod sonuçlarında sadece denetim tarihi değil, denetim sonuçları da yer alacak.Uygulamanın avantajlarıBu uygulamanın en büyük faydası, ürün ve işletme güvenilirliğinin vatandaş tarafından kolayca sorgulanabilmesi. Bu sayede, tüketiciler aldıkları ürünlerin taklit olup olmadığını, üretim hatası içerip içermediğini ve işletmenin standartlara uygun şekilde satış yapıp yapmadığını öğrenebilecekler. Ayrıca, uygulama işletmeler arası rekabeti de artıracak. Sağlık standartlarını yerine getiren ve hileli ürün barındırmayan işletmeler, ticari itibarlarını güçlendirecek.Zincir marketlerin sisteme geçişiŞu an gönüllülük esasına dayanan uygulama, ilk olarak Tarım ve Kredi Sıfır Market’te hayata geçirildi. Ancak, rekabet ortamı ve müşteri güvenini kazanma gerekliliği nedeniyle tüm işletmelerin hızla bu sisteme geçmesi bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilerleyen dönemde bu uygulamayı zorunlu hale getirmesi de muhtemel.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/faciaya-yol-aciyor-bu-cihazlari-sakin-uzatma-kablosuna-takmayin-1086153657.html
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karekod, uygulama, uygulama, market, zincir market, alışveriş, alışveriş merkezi, bilgi, sistem, düzenleme, tarım ve orman bakanlığı
karekod, uygulama, uygulama, market, zincir market, alışveriş, alışveriş merkezi, bilgi, sistem, düzenleme, tarım ve orman bakanlığı
Zincir marketlerde yeni dönem: Karekod uygulaması başladı
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması' ile artık marketlerden alınan ürünlerin tüm bilgilerine kolayca ulaşabilecek.
Karekod uygulaması, zincir marketler ve gıda işletmelerinde devreye girdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı karekod uygulaması, tüketicilere gıda güvenliği konusunda önemli bir kolaylık sağlamak amacıyla başladı.
Müşteriler ürün kasaya gitmeden önce tüm bilgileri öğrenebilecekler. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu uygulama, tüketicilere büyük kolaylık sağlayacak. Tek yapılması gereken, "Tarım Cebimde" uygulamasını indirip "Gıda Kontrol" menüsünden "İşletme Denetim Sorgulama" seçeneğine tıklayarak karekodu okutmak. Bu sayede, işletmenin kayıt/onay numarası, unvan, adres ve en son denetim tarihi gibi bilgilere ulaşılabilecek.
Uzman görüşleri ve uygulamanın amacı
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Hukuk Komisyonu Üyesi Baki Öztürk, uygulamanın amacını şöyle açıklıyor: “Tüketicinin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla başlatılan karekod uygulaması, ürünün üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar olan süreçte ne kadar güvenilir olduğunu sorgulamayı mümkün kılıyor.”
İşletmeler nasıl karekod oluşturacak?
İşletmeler, https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr
adresi üzerinden "İşletme Karekod Oluşturma
" linkine tıklayarak gerekli bilgileri doldurup kendi karekod belgelerini oluşturabilirler. Bu belgeler, müşterilerin rahatça görebileceği ve sorgulama yapabileceği yerlere asılmalıdır.
Şüpheli ürünler ve denetim sonuçları
Vatandaşlar, şüpheli bir ürün tespit ettiklerinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın iletişim bilgilerini kullanarak veya ALO 174 GIDA HATTI ve ALO 175 TÜKETİCİ DANIŞMA HATTI ile şikayet ve ihbarlarını iletebilirler. İlerleyen dönemde, karekod sonuçlarında sadece denetim tarihi değil, denetim sonuçları da yer alacak.
Bu uygulamanın en büyük faydası, ürün ve işletme güvenilirliğinin vatandaş tarafından kolayca sorgulanabilmesi. Bu sayede, tüketiciler aldıkları ürünlerin taklit olup olmadığını, üretim hatası içerip içermediğini ve işletmenin standartlara uygun şekilde satış yapıp yapmadığını öğrenebilecekler. Ayrıca, uygulama işletmeler arası rekabeti de artıracak. Sağlık standartlarını yerine getiren ve hileli ürün barındırmayan işletmeler, ticari itibarlarını güçlendirecek.
Zincir marketlerin sisteme geçişi
Şu an gönüllülük esasına dayanan uygulama, ilk olarak Tarım ve Kredi Sıfır Market’te hayata geçirildi. Ancak, rekabet ortamı ve müşteri güvenini kazanma gerekliliği nedeniyle tüm işletmelerin hızla bu sisteme geçmesi bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilerleyen dönemde bu uygulamayı zorunlu hale getirmesi de muhtemel.