https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/hindistandan-en-fazla-silah-siparis-eden-ulkesi-ermenistan-1086162950.html

Hindistan'dan en fazla silah sipariş eden ülke Ermenistan oldu

Hindistan'dan en fazla silah sipariş eden ülke Ermenistan oldu

Sputnik Türkiye

Bölgesel politika ve askeri ortaklıklarda yüzünü Batıya çeviren Ermenistan’ın, Hindistan'dan en fazla silah siparişi veren ülke olduğu ortaya çıktı. 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T12:27+0300

2024-07-24T12:27+0300

2024-07-24T12:28+0300

savunma

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ermenistan savunma bakanlığı

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azerbaycan

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Indian Aerospace Defence News'in X sayfasında yayınlanan ve Hindistan Savunma Bakanlığına dayandırılan habere göre, Ermenistan 2024-2025 yılları için 600 milyon dolarlık silah siparişi vererek Hindistan'ın bir numaralı silah ithalatçısı oldu.Hindistan Savunma Bakanlığı verilerine göre Ermenistan'ın 2024-2025 mali yılında Hindistan yapımı silah alımlarının toplam hacmi 600 milyon dolara ulaştı.Ermenistan ile Hindistan arasında askeri işbirliğiErmenistan ile Hindistan savunma bakanlıkları arasında 2024-2025 İşbirliği Planı, Erivan'da yapılan toplantıda 15 Mayıs'ta imzalanmıştı.Erivan yönetimi, Eylül 2022'den itibaren Hindistan'dan çok namlulu roketatarlar, tanksavar roketleri, mobil radar sistemleri, çekili topçu sistemi (ATAGS) siparişi vermiş, ilk parti 6 adet 155 milimetrelik çekili obüs Ağustos 2023'te teslim edilmişti.Erivan, Hint firması Zen Anti-Drone System'den (ZADS) İHA'lara karşı kullanılacak savunma sistemleri ile Hintli Kalyani Strategic Systems tarafından geliştirilen taktik tekerlekli araca monteli 155 milimetre/39 MArG obüs sistemi siparişi de vermişti.Öte yandan Washington’a giden Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın 75. NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde yer alması Rusyaolmak üzere komşuları arasında soru işaretlerine yol açarken, AB ve ABD ile ilişkilerin derinleştirilmesine çalışan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Batı'nın Ermenistan'ın altyapısının modernleştirilmesine ve Erivan'la ekonomik bağların ve ticaretin güçlendirilmesine yardımcı olacağını umduğunu ifade etmişti.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Amerika Birleşik Devletleri'nin, ekonomik ve siyasi istikrarını güçlendirmek amacıyla Ermenistan'a 65 milyon dolardan fazla yardımda bulunacağını dile getirmişti.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de AB'nin Ermenistan'ı daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladığını belirterek gelecek dört yıl içinde Ermenistan'a 270 milyon euro tutarında hibe tahsis etmeyi planladıklarını eklemişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Karabağ'la ilgili aldığı kararları NATO'nun tesiri altında aldığını ve bölgedeki durumun kötüyeleşmesi esnasında Moskova ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün Ermenistan'a yardım etmediği iddialarının 'yalan' olduğunu açıkladı.Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Zaharova, Batılı ülkelerin Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı resmen reddettiği konusunu öne çıkardığını belirterek, 'NATO diktesi altında' imzalanan belgelerde Dağlık Karabağ sakinlerinin haklarına hiçbir şekilde atıfta bulunulmadığını veya garanti altına alınmadığının altını çizdi.Zaharova yayında ayrıca Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki yeni gerginliği, Erivan'ın AB, ABD ve İngiltere'nin bölgedeki ve ülkedeki durumu yıkıcı bir şekilde etkilemesine ne ölçüde izin vereceğine bağlı olduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/orduya-10-milyon-euroluk-yardim-yapmisti-ab-ermenistan-ile-vize-serbestisi-gorusmelerine-basliyor-1086139279.html

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