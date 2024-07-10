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Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, NATO Zirvesi'ndeki etkinliklere katıldı
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, NATO Zirvesi'ndeki etkinliklere katıldı
Sputnik Türkiye
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'ın 75. NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde yer aldığı ve ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştüğü açıklandı. 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T17:19+0300
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Bakan Ararat Mirzoyan'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın daveti üzerine Washington'daki 75. NATO Zirvesi'nde düzenlenen resepsiyona katıldığını bildirdi.Bakanlık, Ermeni bakanın NATO üyelerinden ve partner ülkelerden mevkidaşlarıyla görüştüğünü aktararak Mirzoyan'ın özellikle ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la ikili meseleleri ve bölgesel gündemi ele aldığının altını çizdi.Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan daha önce ülkenin sadece Batı'da değil Asya'da da ortaklar edinerek ekonomi, siyaset ve güvenlik alanını çeşitlendirme yolunu izlediğini belirtmişti. Bununla beraber Grigoryan, Batılı ülkelerin Ermenistan'ı Rusya'yla ilişkilerini bozmaya zorlamadığını da vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Yayın Dairesi Başkan Yardımcısı Andrey Nastasin, daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Ermenistan ve Azerbaycan'ı NATO zirvesine davet ederek bu iki ülkeyi Rusya'dan ayırmaya çalıştığını söylemişti.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, son dönemde bölgesel oluşumlardan uzaklaşarak ABD ve AB ile yakınlaşma siyaseti izliyor ve buna bağlı olarak Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkilerde yaşanan gerilim dikkati çekiyor.Ermenistan, üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) etkinliğini sorgularken Rusya ise ABD ve AB ile yakınlaşma yönünde siyaset izleyen Ermenistan'ı eleştiriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Rusya-Ermenistan ilişkilerinde ortaya çıkan sorunların çözümü konusunda iyimser bakış açısına sahip olduğunu ve bunun için bir potansiyelin bulunduğunu belirterek, “Putin ve Paşinyan'ın bunu çözüme kavuşturacak siyasi iradeye sahip olduğunu görüyoruz, sonuçları bekleyip göreceğiz. Diyalog var, bu diyaloğun sürdürülmesi yönünde siyasi irade var. Taraflar arasında karşılıklı ilgi var, ikili ilişki potansiyeli var. Dolayısıyla, bu durumda daha çok iyimser olmaya meyilliyiz” ifadelerini kullanmıştı.1 Haziran'da 49 yaşına giren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı hem telefon ederek hem de telgraf göndererek kutlayan Putin, telgraftaki mesajında, Rus-Ermeni ilişkilerinin asırlık dostluk ve karşılıklı saygı geleneklerine dayandığını belirterek "Bu ilişkilerin her iki ülke halklarının yararına olacak şekilde başarıyla gelişmeye devam etmesinden yanayız" demişti.
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abd, washington, nato, nato zirvesi, ermenistan, ararat mirzoyan, resepsiyon, joe biden, antony blinken, rusya
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, NATO Zirvesi'ndeki etkinliklere katıldı

17:19 10.07.2024
blinken mirzoyan
blinken mirzoyan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'ın 75. NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde yer aldığı ve ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştüğü açıklandı.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Bakan Ararat Mirzoyan'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın daveti üzerine Washington'daki 75. NATO Zirvesi'nde düzenlenen resepsiyona katıldığını bildirdi.

Bakanlık, Ermeni bakanın NATO üyelerinden ve partner ülkelerden mevkidaşlarıyla görüştüğünü aktararak Mirzoyan'ın özellikle ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la ikili meseleleri ve bölgesel gündemi ele aldığının altını çizdi.

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan daha önce ülkenin sadece Batı'da değil Asya'da da ortaklar edinerek ekonomi, siyaset ve güvenlik alanını çeşitlendirme yolunu izlediğini belirtmişti.

Bununla beraber Grigoryan, Batılı ülkelerin Ermenistan'ı Rusya'yla ilişkilerini bozmaya zorlamadığını da vurgulamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Yayın Dairesi Başkan Yardımcısı Andrey Nastasin, daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Ermenistan ve Azerbaycan'ı NATO zirvesine davet ederek bu iki ülkeyi Rusya'dan ayırmaya çalıştığını söylemişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, son dönemde bölgesel oluşumlardan uzaklaşarak ABD ve AB ile yakınlaşma siyaseti izliyor ve buna bağlı olarak Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkilerde yaşanan gerilim dikkati çekiyor.

Ermenistan, üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) etkinliğini sorgularken Rusya ise ABD ve AB ile yakınlaşma yönünde siyaset izleyen Ermenistan'ı eleştiriyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Rusya-Ermenistan ilişkilerinde ortaya çıkan sorunların çözümü konusunda iyimser bakış açısına sahip olduğunu ve bunun için bir potansiyelin bulunduğunu belirterek, “Putin ve Paşinyan'ın bunu çözüme kavuşturacak siyasi iradeye sahip olduğunu görüyoruz, sonuçları bekleyip göreceğiz. Diyalog var, bu diyaloğun sürdürülmesi yönünde siyasi irade var. Taraflar arasında karşılıklı ilgi var, ikili ilişki potansiyeli var. Dolayısıyla, bu durumda daha çok iyimser olmaya meyilliyiz” ifadelerini kullanmıştı.

1 Haziran'da 49 yaşına giren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı hem telefon ederek hem de telgraf göndererek kutlayan Putin, telgraftaki mesajında, Rus-Ermeni ilişkilerinin asırlık dostluk ve karşılıklı saygı geleneklerine dayandığını belirterek "Bu ilişkilerin her iki ülke halklarının yararına olacak şekilde başarıyla gelişmeye devam etmesinden yanayız" demişti.
President Joe Biden, right, presents NATO Secretary General Jens Stoltenberg with the Presidential Medal of Freedom on the 75th anniversary of NATO at the Andrew W. Mellon Auditorium, Tuesday, July 9, 2024, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
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