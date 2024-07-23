https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/orduya-10-milyon-euroluk-yardim-yapmisti-ab-ermenistan-ile-vize-serbestisi-gorusmelerine-basliyor-1086139279.html

Orduya 10 milyon Euroluk yardım yapmıştı: AB, Ermenistan ile vize serbestisi görüşmelerine başlıyor

Orduya 10 milyon Euroluk yardım yapmıştı: AB, Ermenistan ile vize serbestisi görüşmelerine başlıyor

Sputnik Türkiye

Yakın zamanda NATO ile askeri tatbikat gerçekleştiren Ermenistan, AB ile vize serbestisi görüşmelerine başlayacak. 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T16:05+0300

2024-07-23T16:05+0300

2024-07-23T16:05+0300

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AB, Ermenistan ile vize serbestisi sağlanması için harekete geçti. Avrupa Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Komisyon, dün Dış İlişkiler Konseyi tarafından kabul edilmesinin ardından Ermenistan ile vize serbestisi konusunda görüşmeleri başlatıyor. Bu süreç, Ermenistan'ın AB ile vizesiz sisteme ulaşma yönündeki uzun vadeli hedefine destek verecek. Görüşmeler, Ermenistan'da seyahat belgelerinin güvenliği, sınır yönetimi, göç ve iltica, kamu düzeni, dış ilişkiler ve temel haklar gibi önemli alanlarda reformlar yapılmasına yol açacak. Komisyon, Avrupa Parlamentosu ve Konsey ile yakın iş birliği içinde bu alanlardaki ilerlemeyi titizlikle izleyecek" ifadeleri kullanıldı. Yıllar sürebilirGörüşmelerin başarıyla tamamlandığında Ermenistan vatandaşlarının Avrupa'ya seyahatinin kolaylaşacağı belirtilen açıklamada, "Ermeni vatandaşları, 1 Ocak 2014'ten bu yana AB ile vize kolaylaştırma anlaşmasının avantajlarından yararlanmaktadır" denildi.Vize serbestisi, Ermenistan vatandaşlarının Schengen bölgesinde yer alan ülkelere vizesiz kısa ziyaretler yapmasına imkan tanıyacak. Görüşmelerin ise birkaç yıl sürebileceği belirtiliyor.Ermenistan ordusuna 10 milyon Euro yardımAB Konseyinden dün yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan ordusuna 10 milyon Euro yardım yapılması kararının kabul edildiği duyurulmuştu. Açıklamada, "AB, ilk kez Ermenistan'ı Avrupa Barış Tesisi fonundan desteklemeye karar verdi. Bu yardımın amacı, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik kapasitelerini artırmak ve acil durumlarda sivillerin daha iyi korunmasına katkıda bulunmaktır" ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/turkiye-israilin-unrwayi-teror-orgutu-ilan-etme-cabalari-kabul-edilemez-1086139151.html

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ordu, ab, ermenistan, ermenistan savunma bakanlığı, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, vize serbestisi