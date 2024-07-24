https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/elon-musk-starlinkin-gazzedeki-hastanede-kullanilmaya-baslandigini-duyurdu-1086174596.html

Elon Musk, Starlink’in Gazze’deki hastanede kullanılmaya başlandığını duyurdu

Elon Musk, Starlink’in Gazze’deki hastanede kullanılmaya başlandığını duyurdu

Sputnik Türkiye

Daha önce Gazze'ye uydu bağlantısı desteği sunacağını açıklayan ABD'li milyarder Elon Musk, sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in İsrail saldırıları... 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T17:20+0300

2024-07-24T17:20+0300

2024-07-24T17:21+0300

israil- filistin çatışması

israil-filistin

israil

gazze

gazze şeridi

starlink

elon musk

x

space x

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/14/1080910820_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e6b0d31d56fb459952eb2c57ee9e7f90.jpg

Musk, X sosyal medya hesabından, Starlink uydu internet sisteminin Gazze'deki bir hastanede kullanılmasına ilişkin paylaşımda bulundu."Starlink artık Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail’in desteğiyle Gazze’deki bir hastanede aktif" ifadelerini kullanan Musk, söz konusu hizmetin hangi hastane için kullanıldığını belirtmedi.The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Starlink’in BAE’nin desteğiyle kurulan bir sahra hastanesinde kullanılmasına İsrail makamları onay vermişti.Musk, Gazze'ye uydu bağlantısı desteği sunacağını açıklamıştıİsrail'in geçen yıl Gazze Şeridi'ndeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerini tamamen kesmesinin ardından X sosyal medya platformundaki yüzlerce kullanıcı insani yardım koordinasyonu için Starlink uydu sisteminin hizmete sunulmasını talep etmişti.Bunun üzerine, Musk, 28 Ekim’de X'ten yaptığı açıklamada, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını duyurmuştu.İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze Şeridi'nde internet sağlama girişimine tepki göstererek, Gazze'de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceklerini açıklamıştı.Karhi, geçen yıl kasım ayında Musk ile sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Tel Aviv'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/elon-muskun-starlink-uydulari-hatay-semalarinda-goruldu-1084208795.html

israil

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi, starlink, elon musk, x, space x, ortadoğu