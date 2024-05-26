https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/elon-muskun-starlink-uydulari-hatay-semalarinda-goruldu-1084208795.html
Elon Musk'un Starlink uyduları Hatay semalarında görüldü
Elon Musk'un Starlink uyduları Hatay semalarında görüldü
Sputnik Türkiye
Hatay'ın Altınözü ilçesi semalarında, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin uzaya gönderdiği Starlink uyduları, tek sıra halinde geçiş yaparken... 26.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-26T10:03+0300
2024-05-26T10:03+0300
2024-05-26T10:03+0300
türkiye
elon musk
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SpaceX'in Starlink uydularının geçişi, Altınözü ilçesine bağlı Dokuzdal Mahallesi semalarında görüldü. Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından uzaya gönderilen Starlink uydularının geçişi, insanlar arasında heyecan yarattı.Starlink Uydusu Nedir?Starlink, SpaceX'in, dünya üzerinde internet erişiminin yetersiz olduğu bölgelere hizmet sağlamak amacıyla geliştirdiği bir uzay tabanlı internet ağı sistemidir. Bu sistem, yer istasyonları ile birlikte çalışacak binlerce küçük uyduyu içerir. SpaceX, bu uyduları aynı zamanda keşif ve bilimsel amaçlar için kullanmayı ve bazılarını askeri kurumlara satmayı da planlamaktadır.2027'de Tamamlanması HedefleniyorElon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink projesi kapsamında dünya yörüngesinde 12 bin uydu içeren bir ağ kurmayı hedefliyor. Projenin 2027 yılında tamamlanması planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240301/elon-muskun-sirketi-starlink-mogolistanda-kullanilmaya-baslandi--1081248922.html
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elon musk
Elon Musk'un Starlink uyduları Hatay semalarında görüldü
Hatay'ın Altınözü ilçesi semalarında, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin uzaya gönderdiği Starlink uyduları, tek sıra halinde geçiş yaparken gözlemlendi.
SpaceX'in Starlink uydularının geçişi, Altınözü ilçesine bağlı Dokuzdal Mahallesi semalarında görüldü. Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından uzaya gönderilen Starlink uydularının geçişi, insanlar arasında heyecan yarattı.
Starlink, SpaceX'in, dünya üzerinde internet erişiminin yetersiz olduğu bölgelere hizmet sağlamak amacıyla geliştirdiği bir uzay tabanlı internet ağı sistemidir. Bu sistem, yer istasyonları ile birlikte çalışacak binlerce küçük uyduyu içerir. SpaceX, bu uyduları aynı zamanda keşif ve bilimsel amaçlar için kullanmayı ve bazılarını askeri kurumlara satmayı da planlamaktadır.
2027'de Tamamlanması Hedefleniyor
Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink projesi kapsamında dünya yörüngesinde 12 bin uydu içeren bir ağ kurmayı hedefliyor. Projenin 2027 yılında tamamlanması planlanıyor.