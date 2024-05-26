https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/elon-muskun-starlink-uydulari-hatay-semalarinda-goruldu-1084208795.html

Elon Musk'un Starlink uyduları Hatay semalarında görüldü

Elon Musk'un Starlink uyduları Hatay semalarında görüldü

Sputnik Türkiye

Hatay'ın Altınözü ilçesi semalarında, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin uzaya gönderdiği Starlink uyduları, tek sıra halinde geçiş yaparken... 26.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-26T10:03+0300

2024-05-26T10:03+0300

2024-05-26T10:03+0300

türkiye

elon musk

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SpaceX'in Starlink uydularının geçişi, Altınözü ilçesine bağlı Dokuzdal Mahallesi semalarında görüldü. Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından uzaya gönderilen Starlink uydularının geçişi, insanlar arasında heyecan yarattı.Starlink Uydusu Nedir?Starlink, SpaceX'in, dünya üzerinde internet erişiminin yetersiz olduğu bölgelere hizmet sağlamak amacıyla geliştirdiği bir uzay tabanlı internet ağı sistemidir. Bu sistem, yer istasyonları ile birlikte çalışacak binlerce küçük uyduyu içerir. SpaceX, bu uyduları aynı zamanda keşif ve bilimsel amaçlar için kullanmayı ve bazılarını askeri kurumlara satmayı da planlamaktadır.2027'de Tamamlanması HedefleniyorElon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink projesi kapsamında dünya yörüngesinde 12 bin uydu içeren bir ağ kurmayı hedefliyor. Projenin 2027 yılında tamamlanması planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240301/elon-muskun-sirketi-starlink-mogolistanda-kullanilmaya-baslandi--1081248922.html

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