https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/dunyanin-en-buyuk-altin-kasasi-500-binden-fazla-kulce-sadece-4-tane-cubuklakorunuyor-1086162747.html
Dünya'nın en büyük altın kasası: 500 binden fazla külçe sadece 4 tane çubukla korunuyor
Dünya'nın en büyük altın kasası: 500 binden fazla külçe sadece 4 tane çubukla korunuyor
Sputnik Türkiye
New York Federal Rezerv Bankası, dışarıdan sıradan bir bina gibi görünüyor, ancak içinde 30'dan fazla ülkenin 507 bin külçe altınını barındırıyor. Banka, bu... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T12:49+0300
2024-07-24T12:49+0300
2024-07-24T12:49+0300
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ABD'nin en aktif ve etkili kurumu olan New York Federal Rezerv Bankası, Wall Street'in kalbinde yer alıyor ve dünyanın en iyi korunan binalarından biri olarak biliniyor. 6 bin 331 metrik ton altınla bankanın kasası, sokak seviyesinden 25 metre, deniz seviyesinden ise 15 metre aşağıda bulunuyor.New York Federal Rezerv Bankası, Amerika'nın 12 merkez bankasından biri ve küresel finans piyasalarında önemli bir rol oynuyor. Banka, merkez bankalarına, hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara finansal hizmetler sunarken, kişisel veya özel sektör altınlarını kabul etmiyor.Güvenlik önlemleriNew York Federal Rezerv Bankası, yüksek teknolojiye sahip güvenlik önlemleriyle donatılmıştır. Kasasının 90 tonluk çelik kapısı, 140 tonluk çelik ve beton bir çerçeveye yerleştirilmiş olup hava ve su geçirmez özelliklere sahiptir. Kapı kapatıldığında, silindirdeki deliklere 4 çelik çubuk sokularak kilitlenir ve zaman saatleri devreye girer.Sürekli izleme ve korumaKasa içi ve dışında 24 saat boyunca izleme yapan güvenlik kameraları ve hareket sensörleri bulunur. Ayrıca, bina güvenlik sistemi ve silahlı federal rezerv polis gücü tarafından korunur.Altınların YerleştirilmesiAltınlar, asansörlerle bodrum katına taşınır ve uzman temsilciler tarafından teslim alınır. Altınlar dikkatlice tartılır, rafinesine ve işaretlerine bakılır ve kaydedilir. Kasada 122 bölüm bulunur, her bölümde asma kilit, iki şifreli kilit ve bir denetçi mührü vardır. Bölmeler numaralandırılarak güvenlik sağlanır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/dev-kambur-balina-balikci-teknesine-saldirdi-1086162781.html
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altın, yarım gram altın, külçe altın, koruma, koruma alanı, kasa, abd, abd
altın, yarım gram altın, külçe altın, koruma, koruma alanı, kasa, abd, abd
Dünya'nın en büyük altın kasası: 500 binden fazla külçe sadece 4 tane çubukla korunuyor
New York Federal Rezerv Bankası, dışarıdan sıradan bir bina gibi görünüyor, ancak içinde 30'dan fazla ülkenin 507 bin külçe altınını barındırıyor. Banka, bu devasa altın rezervini nasıl koruyor?
ABD'nin en aktif ve etkili kurumu olan New York Federal Rezerv Bankası, Wall Street'in kalbinde yer alıyor ve dünyanın en iyi korunan binalarından biri olarak biliniyor. 6 bin 331 metrik ton altınla bankanın kasası, sokak seviyesinden 25 metre, deniz seviyesinden ise 15 metre aşağıda bulunuyor.
New York Federal Rezerv Bankası, Amerika'nın 12 merkez bankasından biri ve küresel finans piyasalarında önemli bir rol oynuyor. Banka, merkez bankalarına, hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara finansal hizmetler sunarken, kişisel veya özel sektör altınlarını kabul etmiyor.
New York Federal Rezerv Bankası, yüksek teknolojiye sahip güvenlik önlemleriyle donatılmıştır. Kasasının 90 tonluk çelik kapısı, 140 tonluk çelik ve beton bir çerçeveye yerleştirilmiş olup hava ve su geçirmez özelliklere sahiptir. Kapı kapatıldığında, silindirdeki deliklere 4 çelik çubuk sokularak kilitlenir ve zaman saatleri devreye girer.
Kasa içi ve dışında 24 saat boyunca izleme yapan güvenlik kameraları ve hareket sensörleri bulunur. Ayrıca, bina güvenlik sistemi ve silahlı federal rezerv polis gücü tarafından korunur.
Altınların Yerleştirilmesi
Altınlar, asansörlerle bodrum katına taşınır ve uzman temsilciler tarafından teslim alınır. Altınlar dikkatlice tartılır, rafinesine ve işaretlerine bakılır ve kaydedilir. Kasada 122 bölüm bulunur, her bölümde asma kilit, iki şifreli kilit ve bir denetçi mührü vardır. Bölmeler numaralandırılarak güvenlik sağlanır.