https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/dev-kambur-balina-balikci-teknesine-saldirdi-1086162781.html
Dev kambur balina balıkçı teknesine saldırdı
Dev kambur balina balıkçı teknesine saldırdı
Sputnik Türkiye
ABD'nin New Hampshire eyaleti açıklarında avlanan balıkçılar beklenmedik bir olay yaşadı. 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T12:26+0300
2024-07-24T12:26+0300
2024-07-24T12:26+0300
yaşam
abd
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balina
kambur balina
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balıkçı gemisi
balıkçı teknesi
balıkçılık
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ABD'nin kuzeydoğusundaki New Hampshire'da dev bir kambur balina, balıkçı teknesine aniden saldırarak tekneyi alabora etti.Başka bir tekneden kameraya kaydedilen olay sırasında balıkçıların suya düştüğü görüldü.ABD'li yetkililer, balıkçıların yürekleri ağza getiren olaydan yara almadan kurtulduklarını bildirdi.Yetkililer, bir süredir izlenen kambur balinanın zaman zaman agresif tavırlar sergilediğinin tespit edildiğini belirtti.Kambur balinalar, 20 metreye kadar uzayabiliyor ve ağırlıkları 40 tonu buluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/ab-buyukelcileri-rusya-merkez-bankasi-varliklarinin-suresiz-olarak-bloke-edilmesini-gorusecek-1086161712.html
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abd, new hampshire, balina, kambur balina, balıkçı, balıkçı gemisi, balıkçı teknesi, balıkçılık
abd, new hampshire, balina, kambur balina, balıkçı, balıkçı gemisi, balıkçı teknesi, balıkçılık
Dev kambur balina balıkçı teknesine saldırdı
ABD'nin New Hampshire eyaleti açıklarında avlanan balıkçılar beklenmedik bir olay yaşadı.
ABD'nin kuzeydoğusundaki New Hampshire'da dev bir kambur balina, balıkçı teknesine aniden saldırarak tekneyi alabora etti.
Başka bir tekneden kameraya kaydedilen olay sırasında balıkçıların suya düştüğü görüldü.
ABD'li yetkililer, balıkçıların yürekleri ağza getiren olaydan yara almadan kurtulduklarını bildirdi.
Yetkililer, bir süredir izlenen kambur balinanın zaman zaman agresif tavırlar sergilediğinin tespit edildiğini belirtti.
Kambur balinalar, 20 metreye kadar uzayabiliyor ve ağırlıkları 40 tonu buluyor.