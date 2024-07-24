Dev kambur balina balıkçı teknesine saldırdı

ABD'nin kuzeydoğusundaki New Hampshire'da dev bir kambur balina, balıkçı teknesine aniden saldırarak tekneyi alabora etti.



Başka bir tekneden kameraya kaydedilen olay sırasında balıkçıların suya düştüğü görüldü.



ABD'li yetkililer, balıkçıların yürekleri ağza getiren olaydan yara almadan kurtulduklarını bildirdi.



Yetkililer, bir süredir izlenen kambur balinanın zaman zaman agresif tavırlar sergilediğinin tespit edildiğini belirtti.



Kambur balinalar, 20 metreye kadar uzayabiliyor ve ağırlıkları 40 tonu buluyor.