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Bakan Güler'den Yunan Bakan'a F-35 yanıtı: 'Buyursun turistik geziye gelsin'
Bakan Güler'den Yunan Bakan'a F-35 yanıtı: 'Buyursun turistik geziye gelsin'
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in F-35 sözlerine yanıt verdi. "Yılda 60 milyon turist geliyor." diye konuşan... 24.07.2024, Sputnik Türkiye
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in, "Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz" açıklamasına ilişkin, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Turistik gezi için bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Güler, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Adonis Georgiadis'in "Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz" ifadesinin aktarılması üzerine Güler, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Turistik gezi için bekliyoruz. Gelirse bekleriz." diye konuştu.Pençe-Kilit Operasyonu'yla ilgili "Kilit kapandı mı?" sorusuna ise Bakan Güler, "Kapanınca haberiniz olacak." yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/yunan-saglik-bakani-f-35lerle-radara-gorunmeden-bir-gece-ansizin-ankaraya-gelebiliriz-1086110300.html
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f-35, yunanistan, yaşar güler, son dakika, türkiye
f-35, yunanistan, yaşar güler, son dakika, türkiye

Bakan Güler'den Yunan Bakan'a F-35 yanıtı: 'Buyursun turistik geziye gelsin'

12:21 24.07.2024 (güncellendi: 12:52 24.07.2024)
© İHA / İBRAHİM YETKİNMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
© İHA / İBRAHİM YETKİN
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in F-35 sözlerine yanıt verdi. "Yılda 60 milyon turist geliyor." diye konuşan Güler, "Yunan Bakan da buyursun gelsin turistik geziye." dedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in, "Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz" açıklamasına ilişkin, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Turistik gezi için bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Güler, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Adonis Georgiadis'in "Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz" ifadesinin aktarılması üzerine Güler, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Turistik gezi için bekliyoruz. Gelirse bekleriz." diye konuştu.
Pençe-Kilit Operasyonu'yla ilgili "Kilit kapandı mı?" sorusuna ise Bakan Güler, "Kapanınca haberiniz olacak." yanıtını verdi.
Yunan Sağlık Bakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
DÜNYA
Yunan Sağlık Bakanı: F-35'lerle radara görünmeden bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz
22 Temmuz, 15:32
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