https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/bakan-gulerden-yunan-bakana-f-35-yaniti-buyursun-turistik-geziye-gelsin-1086162422.html

Bakan Güler'den Yunan Bakan'a F-35 yanıtı: 'Buyursun turistik geziye gelsin'

Bakan Güler'den Yunan Bakan'a F-35 yanıtı: 'Buyursun turistik geziye gelsin'

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in F-35 sözlerine yanıt verdi. "Yılda 60 milyon turist geliyor." diye konuşan... 24.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-24T12:21+0300

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in, "Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz" açıklamasına ilişkin, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Turistik gezi için bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Güler, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Adonis Georgiadis'in "Bir gece ansızın F-35'lerle Ankara'ya gelebiliriz" ifadesinin aktarılması üzerine Güler, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor, bekliyoruz. Turistik gezi için bekliyoruz. Gelirse bekleriz." diye konuştu.Pençe-Kilit Operasyonu'yla ilgili "Kilit kapandı mı?" sorusuna ise Bakan Güler, "Kapanınca haberiniz olacak." yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/yunan-saglik-bakani-f-35lerle-radara-gorunmeden-bir-gece-ansizin-ankaraya-gelebiliriz-1086110300.html

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