https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/ticaret-bakanligindan-tatile-cikacaklara-otel-ve-paket-tur-uyarisi-ozellikle-dikkat-edilmeli-1086126430.html

Ticaret Bakanlığı'ndan tatile çıkacaklara otel ve paket tur uyarısı: 'Özellikle dikkat edilmeli'

Ticaret Bakanlığı'ndan tatile çıkacaklara otel ve paket tur uyarısı: 'Özellikle dikkat edilmeli'

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, otel ve tatil paketleri alacak insanlara satın alma işlemi öncesi uyarılarda bulundu. 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T10:44+0300

2024-07-23T10:44+0300

2024-07-23T10:45+0300

türkiye

ticaret

tatil

bakanlık

ticaret bakanlığı

paket

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/03/1075992199_0:318:1000:881_1920x0_80_0_0_5c6f947e69b2aabadc715d65ee59bfed.jpg

Ticaret Bakanlığı, yaz tatiline çıkan vatandaşların otel ve paket turlara ilişkin dikkat etmesi gereken hususları hatırlattı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaz aylarının gelmesiyle turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların yürüttüğü yoğun reklam ve tanıtım faaliyetleri arasından tercih yapmaya çalışan tüketicilerin dikkat etmesi gereken birtakım hususlar bulunduğu belirtildi.'Özellikle dikkat edilmeli'Vatandaşların, sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen tatil teklifinin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğunu sorgulaması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentesi veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde kayıtlı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu kapsamda tüketiciler, seyahat acentelerinin ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığını, turizm tesislerinin kaç yıldız sahibi olduğunu 'www.kulturturizm.gov.tr' ve 'www.tursab.org.tr' adreslerinden sorgulayabilir. Özellikle mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentesinin veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiği ve ayrıca internet sitelerinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'nde (ETBİS) kayıtlı olduğu kontrol edilmeli. Sosyal medya üzerinden satın almak yerine seyahat acentelerinin kendi internet sitesi tercih edilmeli ve ödeme aşamasında da bu hususlara dikkat edilmeli." ifadesi kullanıldı.Feshetme hakkı bulunuyorAçıklamada, tüketicilerin önceden planladıkları paket turlara hayatın normal akışı içinde yaşanan birtakım sorunlar nedeniyle katılamayabildikleri belirtilerek şu değerlendirmede bulunuldu:'Her türlü zarardan sorumlu'Açıklamada, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nun zorunlu sigortayla ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, paket tur düzenleyicisinin sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumlu olduğuna işaret edildi.Tüketicinin boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebileceğine işaret edilen açıklamada, "Ayrıca muhtelif seyahat acenteleri tarafından tüketicilere sunulan, paket tur veya otel konaklama rezervasyonunun cezai şart ödemeksizin iptaline imkan tanıyan ihtiyari sigorta uygulamasının tüketicilerimizin faydasına olduğu değerlendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerinin yetkili kılındığı anımsatılarak şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/malatya-emniyet-mudurlugunden-akademisyen-cifte-saldiri-girisimi-haberlerine-iliskin-aciklama-1086126291.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ticaret, tatil, bakanlık, ticaret bakanlığı, paket