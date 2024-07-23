https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/malatya-emniyet-mudurlugunden-akademisyen-cifte-saldiri-girisimi-haberlerine-iliskin-aciklama-1086126291.html

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden 'akademisyen çifte saldırı girişimi' haberlerine ilişkin açıklama

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden 'akademisyen çifte saldırı girişimi' haberlerine ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Malatya Emniyet Müdürlüğü, "akademisyen çifte saldırı girişimi" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Maddi hasarlı kazada, müşteki M.T'nin aracıyla... 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T10:39+0300

2024-07-23T10:39+0300

2024-07-23T10:39+0300

türkiye

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bilim insanı

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emniyet müdürlüğü

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Malatya'da hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren İnönü Üniversitesinde görev yapan akademisyen çifte yönelik saldırı girişimi polis tarafından engellendi. İHA'nın haberine göre Malatya'da hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren İnönü Üniversitesinde görev yapan akademisyen çifti trafikte araçlarına çarparak durdurmaya zorlayan, daha sonra ise saldırmaya çalışan 4 kişiden 2'si polis ekiplerinin özverili çalışması sonucu yakalandı.Malatya Emniyet Müdürlüğü, "akademisyen çifte saldırı girişimi" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.Yapılan araştırmaya göre 21 Temmuz günü Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana gelen maddi hasarlı kazada, müşteki M.T'nin aracıyla seyir halindeyken 44 ACS 482 plakalı araç sürücüsünün ani manevrayla şerit değiştirerek maddi hasarlı kazaya sebebiyet verdiği, akabinde müştekiyle kısa süreli tartışma yaşandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Araç sürücüsünün yanında bulunan B.Ç'nin ise 2019-2020 yılları arasında sözleşmeli askeri personel olarak görev yaptığı, sözleşme süresinin sona ermesi üzerine görevinden ayrıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Şahsın olaya müdahil olmaması ve hakkında şikayet bulunmaması üzerine herhangi bir adli işlem tesis edilmemiştir. Yakalanan şüpheli A.L.E. isimli şahıs Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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malatya, akademisyen, bilim insanı, iha, siha, saldırı, emniyet müdürlüğü