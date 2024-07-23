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Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden 'akademisyen çifte saldırı girişimi' haberlerine ilişkin açıklama
Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden 'akademisyen çifte saldırı girişimi' haberlerine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Malatya Emniyet Müdürlüğü, "akademisyen çifte saldırı girişimi" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Maddi hasarlı kazada, müşteki M.T'nin aracıyla... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T10:39+0300
2024-07-23T10:39+0300
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Malatya'da hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren İnönü Üniversitesinde görev yapan akademisyen çifte yönelik saldırı girişimi polis tarafından engellendi. İHA'nın haberine göre Malatya'da hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren İnönü Üniversitesinde görev yapan akademisyen çifti trafikte araçlarına çarparak durdurmaya zorlayan, daha sonra ise saldırmaya çalışan 4 kişiden 2'si polis ekiplerinin özverili çalışması sonucu yakalandı.Malatya Emniyet Müdürlüğü, "akademisyen çifte saldırı girişimi" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.Yapılan araştırmaya göre 21 Temmuz günü Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana gelen maddi hasarlı kazada, müşteki M.T'nin aracıyla seyir halindeyken 44 ACS 482 plakalı araç sürücüsünün ani manevrayla şerit değiştirerek maddi hasarlı kazaya sebebiyet verdiği, akabinde müştekiyle kısa süreli tartışma yaşandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Araç sürücüsünün yanında bulunan B.Ç'nin ise 2019-2020 yılları arasında sözleşmeli askeri personel olarak görev yaptığı, sözleşme süresinin sona ermesi üzerine görevinden ayrıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Şahsın olaya müdahil olmaması ve hakkında şikayet bulunmaması üzerine herhangi bir adli işlem tesis edilmemiştir. Yakalanan şüpheli A.L.E. isimli şahıs Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/sinan-ates-sorusturmasinda-gorevli-emniyet-mensubundan-suc-duyurusu-gercege-aykiri-duzenlendi-1085536436.html
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malatya, akademisyen, bilim insanı, iha, siha, saldırı, emniyet müdürlüğü
malatya, akademisyen, bilim insanı, iha, siha, saldırı, emniyet müdürlüğü

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden 'akademisyen çifte saldırı girişimi' haberlerine ilişkin açıklama

10:39 23.07.2024
© İHA / HASAN ERYILMAZ-AW252264akademisyen çifte saldırı girişimi
akademisyen çifte saldırı girişimi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© İHA / HASAN ERYILMAZ-AW252264
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Malatya Emniyet Müdürlüğü, "akademisyen çifte saldırı girişimi" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Maddi hasarlı kazada, müşteki M.T'nin aracıyla seyir halindeyken 44 ACS 482 plakalı araç sürücüsünün ani manevrayla şerit değiştirerek maddi hasarlı kazaya sebebiyet verdiği" ifade edildi.
Malatya'da hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren İnönü Üniversitesinde görev yapan akademisyen çifte yönelik saldırı girişimi polis tarafından engellendi.
İHA'nın haberine göre Malatya'da hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren İnönü Üniversitesinde görev yapan akademisyen çifti trafikte araçlarına çarparak durdurmaya zorlayan, daha sonra ise saldırmaya çalışan 4 kişiden 2'si polis ekiplerinin özverili çalışması sonucu yakalandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü, "akademisyen çifte saldırı girişimi" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Yapılan araştırmaya göre 21 Temmuz günü Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana gelen maddi hasarlı kazada, müşteki M.T'nin aracıyla seyir halindeyken 44 ACS 482 plakalı araç sürücüsünün ani manevrayla şerit değiştirerek maddi hasarlı kazaya sebebiyet verdiği, akabinde müştekiyle kısa süreli tartışma yaşandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu sırada devriye görevi yürüten trafik ekibimiz konuya müdahale ederek gerekli işlemleri yaptığı sırada şüpheli şahıslar olaya konu 44 ACS 482 plaka sayılı araçla olay mahalinden kaçmaya çalışmışlardır. Trafik ekibimiz söz konusu aracı, fiziki takibe alarak şahısları yakalamıştır. Şüpheli şahsın yapılan kontrollerde 1,46 promil alkollü olduğunun anlaşılması üzerine trafik yönünden gerekli cezai işlemleri uygulanarak araç trafikten menedilmiştir. Şüpheli A.L.E. isimli şahsın yapılan kontrollerde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan aranması olduğunun tespit edilmesi üzerine şahıs, polis merkezine intikal ettirilmiş, ayrıca 'mala zarar verme-kasten yaralama-hakaret suçlarından gerekli yasal işlem yapılmıştır."
Araç sürücüsünün yanında bulunan B.Ç'nin ise 2019-2020 yılları arasında sözleşmeli askeri personel olarak görev yaptığı, sözleşme süresinin sona ermesi üzerine görevinden ayrıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Şahsın olaya müdahil olmaması ve hakkında şikayet bulunmaması üzerine herhangi bir adli işlem tesis edilmemiştir. Yakalanan şüpheli A.L.E. isimli şahıs Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Ülkücü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
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