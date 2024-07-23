https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/mustafa-varank-bu-capulcular-nasil-oluyor-da-meclisin-koridorlarinda-saygisizca-tepinebiliyor-1086128825.html

Mustafa Varank: Bu çapulcular nasıl oluyor da Meclis'in koridorlarında saygısızca tepinebiliyor?

Mustafa Varank: Bu çapulcular nasıl oluyor da Meclis'in koridorlarında saygısızca tepinebiliyor?

Sputnik Türkiye

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, "Biz, aklıbaşında edebiyle gelen vatandaşlarımızı binbir... 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T11:34+0300

2024-07-23T11:34+0300

2024-07-23T11:34+0300

türkiye

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sokak hayvanları

hayvan

hayvan hakları

köpek

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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, yaklaşık 14 saat süren görüşmelerin ardından sokak hayvanlarına yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 4 maddesi daha kabul edildi.Görüşmeler sırasında Meclis'te komisyon salonuna giremeyen bazı hayvan hakları savunucuları Meclis’te slogan atarak bu durumu protesto etti.Protesto görüntülerini paylaşan Mustafa Varank, "Biz, aklıbaşında edebiyle gelen vatandaşlarımızı binbir zorluk ile TBMM'ye davet ederken bu çapulcular nasıl oluyor da Meclis'in koridorlarında saygısızca tepinebiliyor?" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/sokak-hayvanlarina-yonelik-yasa-teklifinden-otanazi-ibaresi-cikarildi-1086121007.html

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tbmm, sokak hayvanları, hayvan, hayvan hakları, köpek