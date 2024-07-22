https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/sokak-hayvanlarina-yonelik-yasa-teklifinden-otanazi-ibaresi-cikarildi-1086121007.html

Sokak hayvanları yasa teklifinin 5. maddesi Meclis'ten geçti: 'Ötanazi' ibaresi metinden çıkarıldı

Sokak hayvanları yasa teklifinin 5. maddesi Meclis'ten geçti: 'Ötanazi' ibaresi metinden çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifinin 5. maddesinde yer alan 'ötanazi' ibaresi, AK Parti Grubu’nun sunduğu önergenin kabul edilmesiyle metinden... 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T23:11+0300

2024-07-22T23:11+0300

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Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda sürüyor. Görüşmelerde AK Parti tarafından verilen değişiklik önergesiyle kanun teklifinin 5. maddesinde yer alan 'ötanazi' ibaresi metinden çıkarıldı. Kanun teklifinin 13'ncü maddesinin birinci fıkrasından önce gelmek üzere, 'Bakımevlerine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9'ncu maddesinin 3'ncü fıkrasında belirtilen tedbir uygulanır' ibareleri eklendi. Atıf yapılan kanun ise şöyle: 5. maddesi kabul edilen yasa teklifinin diğer maddeleri görüşülmeye devam ediyor.

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