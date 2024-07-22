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Sokak hayvanları yasa teklifinin 5. maddesi Meclis'ten geçti: 'Ötanazi' ibaresi metinden çıkarıldı
Sokak hayvanları yasa teklifinin 5. maddesi Meclis'ten geçti: 'Ötanazi' ibaresi metinden çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifinin 5. maddesinde yer alan 'ötanazi' ibaresi, AK Parti Grubu’nun sunduğu önergenin kabul edilmesiyle metinden... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
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2024-07-23T00:23+0300
ötanazi
sokak hayvanları
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Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda sürüyor. Görüşmelerde AK Parti tarafından verilen değişiklik önergesiyle kanun teklifinin 5. maddesinde yer alan 'ötanazi' ibaresi metinden çıkarıldı. Kanun teklifinin 13'ncü maddesinin birinci fıkrasından önce gelmek üzere, 'Bakımevlerine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9'ncu maddesinin 3'ncü fıkrasında belirtilen tedbir uygulanır' ibareleri eklendi. Atıf yapılan kanun ise şöyle: 5. maddesi kabul edilen yasa teklifinin diğer maddeleri görüşülmeye devam ediyor.
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ötanazi, sokak hayvanları, son dakika
ötanazi, sokak hayvanları, son dakika

Sokak hayvanları yasa teklifinin 5. maddesi Meclis'ten geçti: 'Ötanazi' ibaresi metinden çıkarıldı

23:11 22.07.2024 (güncellendi: 00:23 23.07.2024)
© AA4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü
4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
© AA
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Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifinin 5. maddesinde yer alan 'ötanazi' ibaresi, AK Parti Grubu’nun sunduğu önergenin kabul edilmesiyle metinden çıkarıldı. 5. maddesi kabul edilen yasa teklifinin diğer maddeleri görüşülmeye devam ediyor.
Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda sürüyor. Görüşmelerde AK Parti tarafından verilen değişiklik önergesiyle kanun teklifinin 5. maddesinde yer alan 'ötanazi' ibaresi metinden çıkarıldı.
Kanun teklifinin 13'ncü maddesinin birinci fıkrasından önce gelmek üzere, 'Bakımevlerine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9'ncu maddesinin 3'ncü fıkrasında belirtilen tedbir uygulanır' ibareleri eklendi. Atıf yapılan kanun ise şöyle:

"Hayvanlara ötanazi yapmak yasaktır. Ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötanazi yapılmasına karar verilebilir. Ötanazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır."

5. maddesi kabul edilen yasa teklifinin diğer maddeleri görüşülmeye devam ediyor.
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
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