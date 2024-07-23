https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/harris-de-beyaz-sarayda-netanyahu-ile-gorusecek-1086130409.html
Harris de Beyaz Saray’da Netanyahu ile görüşecek
Harris de Beyaz Saray’da Netanyahu ile görüşecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden’ın seçim yarışından çekilmesiyle Demokratların yeni adayı olarak gösterilen Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in, Washington’a gelen İsrail... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T12:12+0300
2024-07-23T12:12+0300
2024-07-23T12:07+0300
dünya
abd
kamala harris
israil
benjamin netanyahu
beyaz saray
abd kongresi
filistin
israil-filistin sorunu
joe biden
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/09/1044689071_0:187:1800:1200_1920x0_80_0_0_a78d7e9a225cdfc93fab90fef0105ec2.jpg
Politico gazetesinin aktardığına göre, ABD Başkan Yardımcısı ve Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde Demokratların ana adayı olan Harris bu hafta Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşecek.Harris’in yardımcılarına atıfla verilen haberde, “Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Benjamin Netanyahu’nun Kongre’de yapacağı ortak konuşmaya katılmayacak ancak İsrail Başbakanı ile bu hafta Beyaz Saray'da ayrı bir ikili görüşme gerçekleştirecek” bilgisine yer verildi.İsmi açıklanmayan bir yardımcı, Harris'in Netanyahu ile yapacağı birebir görüşmede, İsrail'in güvenliğine ve kendini savunma hakkına olan bağlılığını yineleyeceğini bildirdi. Ancak aynı zamanda Netanyahu’ya, “İsrail'in güvende olduğu, tüm rehinelerin serbest bırakıldığı, Gazze'deki Filistinli sivillerin çektiği acıların sona erdiği ve Filistin halkının onur, özgürlük ve kendi kaderini tayin etme haklarından yararlanabileceği bir şekilde savaşın sona ermesi gerektiği” ileteceği belirtildi.Harris ve Netanyahu’nun görüşme sırasında ateşkes müzakerelerini de değerlendirmesi bekleniyor.Daha önce ABD Başkanı Biden'ın 25 Temmuz Perşembe günü Beyaz Saray'da Netanyahu ile bir araya gelmesinin beklendiği bildirilmişti. Netanyahu’nun, Biden’a verdiği destekten dolayı teşekkür etmeyi planladığı belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/resmen-baskan-adayi-olmak-icin-yeterli-delege-destegi-alan-harristen-demokratlara-tesekkur-1086123901.html
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/09/1044689071_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_37f282854f64921c639f888af6f1f644.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, kamala harris, israil, benjamin netanyahu, beyaz saray, abd kongresi, filistin, israil-filistin sorunu, joe biden
abd, kamala harris, israil, benjamin netanyahu, beyaz saray, abd kongresi, filistin, israil-filistin sorunu, joe biden
Harris de Beyaz Saray’da Netanyahu ile görüşecek
ABD Başkanı Joe Biden’ın seçim yarışından çekilmesiyle Demokratların yeni adayı olarak gösterilen Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in, Washington’a gelen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bu hafta Beyaz Saray’da bir araca geleceği belirtildi.
Politico
gazetesinin aktardığına göre, ABD Başkan Yardımcısı ve Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde Demokratların ana adayı olan Harris
bu hafta Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu
ile görüşecek.
Harris’in yardımcılarına atıfla verilen haberde, “Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Benjamin Netanyahu’nun Kongre’de yapacağı ortak konuşmaya katılmayacak ancak İsrail Başbakanı ile bu hafta Beyaz Saray'da ayrı bir ikili görüşme gerçekleştirecek” bilgisine yer verildi.
İsmi açıklanmayan bir yardımcı, Harris'in Netanyahu ile yapacağı birebir görüşmede, İsrail'in güvenliğine ve kendini savunma hakkına olan bağlılığını yineleyeceğini bildirdi. Ancak aynı zamanda Netanyahu’ya, “İsrail'in güvende olduğu, tüm rehinelerin serbest bırakıldığı, Gazze'deki Filistinli sivillerin çektiği acıların sona erdiği ve Filistin halkının onur, özgürlük ve kendi kaderini tayin etme haklarından yararlanabileceği bir şekilde savaşın sona ermesi gerektiği” ileteceği belirtildi.
Harris ve Netanyahu’nun görüşme sırasında ateşkes müzakerelerini de değerlendirmesi bekleniyor.
Daha önce ABD Başkanı Biden'ın 25 Temmuz Perşembe günü Beyaz Saray'da Netanyahu ile bir araya gelmesinin beklendiği bildirilmişti. Netanyahu’nun, Biden’a verdiği destekten dolayı teşekkür etmeyi planladığı belirtilmişti.