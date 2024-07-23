https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/harris-de-beyaz-sarayda-netanyahu-ile-gorusecek-1086130409.html

Harris de Beyaz Saray’da Netanyahu ile görüşecek

Harris de Beyaz Saray’da Netanyahu ile görüşecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden’ın seçim yarışından çekilmesiyle Demokratların yeni adayı olarak gösterilen Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in, Washington’a gelen İsrail... 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T12:12+0300

2024-07-23T12:12+0300

2024-07-23T12:07+0300

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Politico gazetesinin aktardığına göre, ABD Başkan Yardımcısı ve Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde Demokratların ana adayı olan Harris bu hafta Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşecek.Harris’in yardımcılarına atıfla verilen haberde, “Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Benjamin Netanyahu’nun Kongre’de yapacağı ortak konuşmaya katılmayacak ancak İsrail Başbakanı ile bu hafta Beyaz Saray'da ayrı bir ikili görüşme gerçekleştirecek” bilgisine yer verildi.İsmi açıklanmayan bir yardımcı, Harris'in Netanyahu ile yapacağı birebir görüşmede, İsrail'in güvenliğine ve kendini savunma hakkına olan bağlılığını yineleyeceğini bildirdi. Ancak aynı zamanda Netanyahu’ya, “İsrail'in güvende olduğu, tüm rehinelerin serbest bırakıldığı, Gazze'deki Filistinli sivillerin çektiği acıların sona erdiği ve Filistin halkının onur, özgürlük ve kendi kaderini tayin etme haklarından yararlanabileceği bir şekilde savaşın sona ermesi gerektiği” ileteceği belirtildi.Harris ve Netanyahu’nun görüşme sırasında ateşkes müzakerelerini de değerlendirmesi bekleniyor.Daha önce ABD Başkanı Biden'ın 25 Temmuz Perşembe günü Beyaz Saray'da Netanyahu ile bir araya gelmesinin beklendiği bildirilmişti. Netanyahu’nun, Biden’a verdiği destekten dolayı teşekkür etmeyi planladığı belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/resmen-baskan-adayi-olmak-icin-yeterli-delege-destegi-alan-harristen-demokratlara-tesekkur-1086123901.html

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abd, kamala harris, israil, benjamin netanyahu, beyaz saray, abd kongresi, filistin, israil-filistin sorunu, joe biden