https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/resmen-baskan-adayi-olmak-icin-yeterli-delege-destegi-alan-harristen-demokratlara-tesekkur-1086123901.html

Resmen başkan adayı olmak için yeterli delege desteği alan Harris'ten Demokratlara teşekkür

Resmen başkan adayı olmak için yeterli delege desteği alan Harris'ten Demokratlara teşekkür

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, başkanlık seçimlerinde resmen aday olabilmek için Demokrat Parti delegelerinden yeterli desteği aldığı için parti... 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T09:13+0300

2024-07-23T09:13+0300

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ABC News’un aktardığına göre, seçim kampanyasının genel merkezinde konuşma yapan Harris, “Bu gece, partimizin adayı olmak için gereken geniş desteği sağlamış olmaktan ve Kaliforniya'nın bir kızı olarak, kendi eyaletimin delegasyonunun kampanyamızı zirveye taşımaya yardımcı olmasından gurur duyuyorum. Yakında adaylığı resmen kabul etmeyi dört gözle bekliyorum” ifadesini kullandı.Kendisine desteğini açıklayan Başkan Joe Biden’a ve Demokrat Parti üyelerine teşekkür eden Harris, “Önümüzdeki birkaç ay boyunca ülkeyi dolaşarak Amerikalılara karşı karşıya olduğumuz tehlikelerden bahsedeceğim. Partimizi ve ulusumuzu birleştirmeye ve Kasım ayında Donald Trump'ı yenmeye kararlıyım” dedi.ABD medyası, Harris'in gelecek ay Demokrat Parti Kongresi'nde başkan adaylığını garantilemek için yeterli sayıdaki delegenin desteğine ulaştığını bildirdi. Demokrat Parti'de başkan adaylığını ilk turda kazanmak için 4 bin delegenin bin 976'sının oyunu almak gerekiyor.

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abd, abd başkanlık seçimleri, kamala harris, başkan adayı, adaylık, joe biden, abd demokrat parti, donald trump