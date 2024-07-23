https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/gurcistan-trumpin-kazanmasi-halinde-ukraynadaki-catisma-daha-hizli-sona-erecek-1086139772.html

Gürcistan: Trump'ın kazanması halinde Ukrayna'daki çatışma daha hızlı sona erecek

Gürcistan: Trump'ın kazanması halinde Ukrayna'daki çatışma daha hızlı sona erecek

Sputnik Türkiye

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze yaptığı açıklamada, Donald Trump'un ABD seçimlerini kazanması halinde Ukrayna'daki çatışmanın daha hızlı bir sekilde sona... 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T16:21+0300

2024-07-23T16:21+0300

2024-07-23T16:21+0300

ukrayna krizi

gürcistan

irakli kobahidze

abd

donald trump

joe biden

kamala harris

ukrayna

ukrayna krizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083358124_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61e54bab35776539bb512789d301185e.jpg

Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanması halinde Ukrayna'daki çatışmanın daha çabuk sona ereceğini ve buna bağlı olarak bölgenin daha çabuk sakinleşeceğini, bunun da özellikle Gürcistan'a yönelik tutumu değiştireceğini söyledi.Kobakhidze açıklamasında, “Bölgede barış olursa Gürcistan'a yönelik tutum da değişecektir. Bu konuda söylenebilecek tek şey budur. Gerisi Amerikan halkının tercihi, ABD başkanının kim olacağına Amerikan halkı karar vermeli” dedi.Kobakhidze daha önce suikast girişimi konusunda Trump ile dayanışma içinde olduğunu ifade etmiş ve olaydan küresel savaş partisini ve liberal faşizmi sorumlu tutmuştu. Görevdeki ABD Başkanı 81 yaşındaki Joe Biden Pazar günü yaptığı açıklamada, Demokrat Parti'den ikinci bir dönem için yeniden seçilmek için mücadele etmeyeceğini ancak mevcut görev süresini sonuna kadar sürdürmek niyetinde olduğunu söylemişti. Biden aynı zamanda Başkan Yardımcısı adayı Kamala Harris'i 'tamamen desteklediğini' söylemiş ve Demokratlara Trump'ı yenme çağrısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/batinin-tehditlerine-neden-olan-yabanci-ajanlar-ve-lgbt-yasalari-gurcistanda-neler-oldu-1085977363.html

gürcistan

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gürcistan, irakli kobahidze, abd, donald trump, joe biden, kamala harris, ukrayna, ukrayna krizi