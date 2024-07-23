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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/gurcistan-trumpin-kazanmasi-halinde-ukraynadaki-catisma-daha-hizli-sona-erecek-1086139772.html
Gürcistan: Trump'ın kazanması halinde Ukrayna'daki çatışma daha hızlı sona erecek
Gürcistan: Trump'ın kazanması halinde Ukrayna'daki çatışma daha hızlı sona erecek
Sputnik Türkiye
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze yaptığı açıklamada, Donald Trump'un ABD seçimlerini kazanması halinde Ukrayna'daki çatışmanın daha hızlı bir sekilde sona... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T16:21+0300
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Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanması halinde Ukrayna'daki çatışmanın daha çabuk sona ereceğini ve buna bağlı olarak bölgenin daha çabuk sakinleşeceğini, bunun da özellikle Gürcistan'a yönelik tutumu değiştireceğini söyledi.Kobakhidze açıklamasında, “Bölgede barış olursa Gürcistan'a yönelik tutum da değişecektir. Bu konuda söylenebilecek tek şey budur. Gerisi Amerikan halkının tercihi, ABD başkanının kim olacağına Amerikan halkı karar vermeli” dedi.Kobakhidze daha önce suikast girişimi konusunda Trump ile dayanışma içinde olduğunu ifade etmiş ve olaydan küresel savaş partisini ve liberal faşizmi sorumlu tutmuştu. Görevdeki ABD Başkanı 81 yaşındaki Joe Biden Pazar günü yaptığı açıklamada, Demokrat Parti'den ikinci bir dönem için yeniden seçilmek için mücadele etmeyeceğini ancak mevcut görev süresini sonuna kadar sürdürmek niyetinde olduğunu söylemişti. Biden aynı zamanda Başkan Yardımcısı adayı Kamala Harris'i 'tamamen desteklediğini' söylemiş ve Demokratlara Trump'ı yenme çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/batinin-tehditlerine-neden-olan-yabanci-ajanlar-ve-lgbt-yasalari-gurcistanda-neler-oldu-1085977363.html
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gürcistan, irakli kobahidze, abd, donald trump, joe biden, kamala harris, ukrayna, ukrayna krizi
gürcistan, irakli kobahidze, abd, donald trump, joe biden, kamala harris, ukrayna, ukrayna krizi

Gürcistan: Trump'ın kazanması halinde Ukrayna'daki çatışma daha hızlı sona erecek

16:21 23.07.2024
© AA / Davit KachkachishviliGürcistan Başbakanı Kobakhidze
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© AA / Davit Kachkachishvili
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Gürcistan Başbakanı Kobakhidze yaptığı açıklamada, Donald Trump'un ABD seçimlerini kazanması halinde Ukrayna'daki çatışmanın daha hızlı bir sekilde sona ereceğini vurguladı.
Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanması halinde Ukrayna'daki çatışmanın daha çabuk sona ereceğini ve buna bağlı olarak bölgenin daha çabuk sakinleşeceğini, bunun da özellikle Gürcistan'a yönelik tutumu değiştireceğini söyledi.
Kobakhidze açıklamasında, “Bölgede barış olursa Gürcistan'a yönelik tutum da değişecektir. Bu konuda söylenebilecek tek şey budur. Gerisi Amerikan halkının tercihi, ABD başkanının kim olacağına Amerikan halkı karar vermeli” dedi.
Kobakhidze daha önce suikast girişimi konusunda Trump ile dayanışma içinde olduğunu ifade etmiş ve olaydan küresel savaş partisini ve liberal faşizmi sorumlu tutmuştu.
Görevdeki ABD Başkanı 81 yaşındaki Joe Biden Pazar günü yaptığı açıklamada, Demokrat Parti'den ikinci bir dönem için yeniden seçilmek için mücadele etmeyeceğini ancak mevcut görev süresini sonuna kadar sürdürmek niyetinde olduğunu söylemişti. Biden aynı zamanda Başkan Yardımcısı adayı Kamala Harris'i 'tamamen desteklediğini' söylemiş ve Demokratlara Trump'ı yenme çağrısında bulunmuştu.
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