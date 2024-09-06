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Engin Polat tahliye edildi, avukatı Radyo Sputnik'e konuştu: 'Olması gereken adil bir karar'
Engin Polat tahliye edildi, avukatı Radyo Sputnik'e konuştu: 'Olması gereken adil bir karar'
Sputnik Türkiye
Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı kara para davasında ara karar açıklandı. Tutuklu sanıklardan Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi. Gün Ortası'na... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T12:05+0300
2024-09-06T12:05+0300
2024-09-06T15:50+0300
okan aslan ile gün ortasi
radyo
radyo
dilan polat
engin polat
kara para aklama
vergi kaçırma
masak
mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)
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Engin Polat tahliye edildi, avukatı Radyo Sputnik'e konuştu: 'Olması gereken adil bir karar'
Sputnik Türkiye
Engin Polat tahliye edildi, avukatı Radyo Sputnik'e konuştu: 'Olması gereken adil bir karar'
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanan Dilan ve Engin Polat davasında mahkeme ara kararını açıkladı.Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davada, mahkeme, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı verildi.Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu olarak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Kararı değerlendiren Horoz, şöyle dedi:Bundan sonraki sürece dair açıklamalarda bulunan Horoz, “İlerleyen bir tarihe duruşma günü verildi. Her yargılamada olduğu gibi süreç devam edecek. Ama dosya aslında şu an çok açık ve net ortada. Dolayısıyla yargılamanın çok uzun süreceğini düşünmüyorum” dedi.
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Okan Aslan
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MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
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dilan polat, engin polat, masak, vergi kaçırma, kara para aklama, tahliye
dilan polat, engin polat, masak, vergi kaçırma, kara para aklama, tahliye
Engin Polat tahliye edildi, avukatı Radyo Sputnik'e konuştu: 'Olması gereken adil bir karar'
12:05 06.09.2024 (güncellendi: 15:50 06.09.2024)
Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı kara para davasında ara karar açıklandı. Tutuklu sanıklardan Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi. Gün Ortası'na konuk olan çiftin avukatı Sevinç Horoz, "Olması gereken, adil bir karar. 10 aydır malum, hepinizin bildiği gibi inanılmaz bir mağduriyet yaşandı" dedi.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanan Dilan ve Engin Polat davasında mahkeme ara kararını açıkladı.
Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davada, mahkeme, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı verildi.
Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu olarak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kararı değerlendiren Horoz, şöyle dedi:
“Olması gereken, adil bir karar. 10 aydır malum, hepinizin bildiği gibi inanılmaz bir mağduriyet yaşandı. Şu an yargılamanın başlamasıyla birlikte tek celsede tahliye olmuş oldular. Lehimize olan bütün deliller ortaydı. MASAK raporu da zaten her şeyi ortaya koymuş oldu. Dolayısıyla beklenen bir tahliyeydi.”
Bundan sonraki sürece dair açıklamalarda bulunan Horoz, “İlerleyen bir tarihe duruşma günü verildi. Her yargılamada olduğu gibi süreç devam edecek. Ama dosya aslında şu an çok açık ve net ortada. Dolayısıyla yargılamanın çok uzun süreceğini düşünmüyorum” dedi.