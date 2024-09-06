https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/1087733331.html

Engin Polat tahliye edildi, avukatı Radyo Sputnik'e konuştu: 'Olması gereken adil bir karar'

Engin Polat tahliye edildi, avukatı Radyo Sputnik'e konuştu: 'Olması gereken adil bir karar'

Sputnik Türkiye

Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı kara para davasında ara karar açıklandı. Tutuklu sanıklardan Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi. Gün Ortası'na... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T12:05+0300

2024-09-06T12:05+0300

2024-09-06T15:50+0300

okan aslan ile gün ortasi

radyo

radyo

dilan polat

engin polat

kara para aklama

vergi kaçırma

masak

mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)

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Engin Polat tahliye edildi, avukatı Radyo Sputnik'e konuştu: 'Olması gereken adil bir karar' Sputnik Türkiye Engin Polat tahliye edildi, avukatı Radyo Sputnik'e konuştu: 'Olması gereken adil bir karar'

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanan Dilan ve Engin Polat davasında mahkeme ara kararını açıkladı.Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davada, mahkeme, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı verildi.Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu olarak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Kararı değerlendiren Horoz, şöyle dedi:Bundan sonraki sürece dair açıklamalarda bulunan Horoz, “İlerleyen bir tarihe duruşma günü verildi. Her yargılamada olduğu gibi süreç devam edecek. Ama dosya aslında şu an çok açık ve net ortada. Dolayısıyla yargılamanın çok uzun süreceğini düşünmüyorum” dedi.

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2024

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

dilan polat, engin polat, masak, vergi kaçırma, kara para aklama, tahliye