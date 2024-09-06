https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/1087712047.html

'Ülkede silah almak pazardan patates almaktan daha kolay'

'Ülkede silah almak pazardan patates almaktan daha kolay'

Sputnik Türkiye

Avrupa kıtasında en fazla silahla ölüm olayının meydana geldiği ülke Türkiye. Ali Çağatay, konuyla ilgili "Çünkü silah almak çok kolay. Herkesin elinde var... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T07:05+0300

2024-09-06T07:05+0300

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seyir hali

radyo

radyo

silah

bireysel silahlanma

silah satışı

avrupa

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'Ülkede silah almak pazardan patates almaktan daha kolay' Sputnik Türkiye 'Ülkede silah almak pazardan patates almaktan daha kolay'

Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali yayınında, Avrupa’da bir milyon kişide kaç kişinin silahla öldürüldüğüne dair verileri içeren bir haritayı yorumlayan gazeteci Ali Çağatay, değerlendirmelerde bulundu.Çağatay, haritayı şöyle yorumladı:"Bizim elimize su dökecek başka ülke yok. En yakınımızda bir Arnavutluk var, o da biliyorsunuz mafyasıyla meşhurdur. O da bizim hemen arkamızdan geliyor" diyen Çağatay, sözlerini şöyle sürdürdü:

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2024

Ali Çağatay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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аудио, radyo, radyo, silah, bireysel silahlanma, silah satışı, avrupa