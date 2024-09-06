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Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/1087712047.html
'Ülkede silah almak pazardan patates almaktan daha kolay'
'Ülkede silah almak pazardan patates almaktan daha kolay'
Sputnik Türkiye
Avrupa kıtasında en fazla silahla ölüm olayının meydana geldiği ülke Türkiye. Ali Çağatay, konuyla ilgili "Çünkü silah almak çok kolay. Herkesin elinde var... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
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'Ülkede silah almak pazardan patates almaktan daha kolay'
Sputnik Türkiye
'Ülkede silah almak pazardan patates almaktan daha kolay'
Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali yayınında, Avrupa’da bir milyon kişide kaç kişinin silahla öldürüldüğüne dair verileri içeren bir haritayı yorumlayan gazeteci Ali Çağatay, değerlendirmelerde bulundu.Çağatay, haritayı şöyle yorumladı:"Bizim elimize su dökecek başka ülke yok. En yakınımızda bir Arnavutluk var, o da biliyorsunuz mafyasıyla meşhurdur. O da bizim hemen arkamızdan geliyor" diyen Çağatay, sözlerini şöyle sürdürdü:
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аудио, radyo, radyo, silah, bireysel silahlanma, silah satışı, avrupa
аудио, radyo, radyo, silah, bireysel silahlanma, silah satışı, avrupa

'Ülkede silah almak pazardan patates almaktan daha kolay'

07:05 06.09.2024 (güncellendi: 16:01 06.09.2024)
SEYİR HALİ
'Ülkede silah almak pazardan patates almaktan daha kolay'
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Avrupa kıtasında en fazla silahla ölüm olayının meydana geldiği ülke Türkiye. Ali Çağatay, konuyla ilgili "Çünkü silah almak çok kolay. Herkesin elinde var. Düğünlerde, törenlerde, askeri yolcularken atıyorsunuz. Çünkü ülkede silah almak pazardan patates almaktan daha kolay" dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali yayınında, Avrupa’da bir milyon kişide kaç kişinin silahla öldürüldüğüne dair verileri içeren bir haritayı yorumlayan gazeteci Ali Çağatay, değerlendirmelerde bulundu.
Çağatay, haritayı şöyle yorumladı:

Harita ne kadar sarıysa o kadar iyi. Harita sarıdan turuncuya, turuncudan kırmızıya, kırmızıdan bordoya, bordodan daha koyu bordoya dönüyor. O renk işte Türkiye. Avrupa kıtasında en fazla silahla ölüm olayının meydana geldiği ülke biziz.

"Bizim elimize su dökecek başka ülke yok. En yakınımızda bir Arnavutluk var, o da biliyorsunuz mafyasıyla meşhurdur. O da bizim hemen arkamızdan geliyor" diyen Çağatay, sözlerini şöyle sürdürdü:

Avrupa’da en az silahla ölüm olayının gerçekleştiği ülke Birleşik Krallık, sonra İzlanda, sonra Norveç. Bize yaklaşan bütün kıta Avrupa’sına bakınca bizim elimize su dökecek bir ülke yok. Niye? Çünkü silah almak çok kolay. Herkesin elinde var. Düğünlerde, törenlerde, askeri yolcularken atıyorsunuz. Çünkü ülkede silah almak pazardan patates almaktan daha kolay.

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