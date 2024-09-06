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'Ülkede silah almak pazardan patates almaktan daha kolay'
'Ülkede silah almak pazardan patates almaktan daha kolay'
Sputnik Türkiye
Avrupa kıtasında en fazla silahla ölüm olayının meydana geldiği ülke Türkiye. Ali Çağatay, konuyla ilgili "Çünkü silah almak çok kolay. Herkesin elinde var... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T07:05+0300
2024-09-06T07:05+0300
2024-09-06T16:01+0300
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'Ülkede silah almak pazardan patates almaktan daha kolay'
Sputnik Türkiye
'Ülkede silah almak pazardan patates almaktan daha kolay'
Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali yayınında, Avrupa’da bir milyon kişide kaç kişinin silahla öldürüldüğüne dair verileri içeren bir haritayı yorumlayan gazeteci Ali Çağatay, değerlendirmelerde bulundu.Çağatay, haritayı şöyle yorumladı:"Bizim elimize su dökecek başka ülke yok. En yakınımızda bir Arnavutluk var, o da biliyorsunuz mafyasıyla meşhurdur. O da bizim hemen arkamızdan geliyor" diyen Çağatay, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Ali Çağatay
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
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аудио, radyo, radyo, silah, bireysel silahlanma, silah satışı, avrupa
аудио, radyo, radyo, silah, bireysel silahlanma, silah satışı, avrupa
'Ülkede silah almak pazardan patates almaktan daha kolay'
07:05 06.09.2024 (güncellendi: 16:01 06.09.2024)
Avrupa kıtasında en fazla silahla ölüm olayının meydana geldiği ülke Türkiye. Ali Çağatay, konuyla ilgili "Çünkü silah almak çok kolay. Herkesin elinde var. Düğünlerde, törenlerde, askeri yolcularken atıyorsunuz. Çünkü ülkede silah almak pazardan patates almaktan daha kolay" dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali yayınında, Avrupa’da bir milyon kişide kaç kişinin silahla öldürüldüğüne dair verileri içeren bir haritayı yorumlayan gazeteci Ali Çağatay, değerlendirmelerde bulundu.
Çağatay, haritayı şöyle yorumladı:
Harita ne kadar sarıysa o kadar iyi. Harita sarıdan turuncuya, turuncudan kırmızıya, kırmızıdan bordoya, bordodan daha koyu bordoya dönüyor. O renk işte Türkiye. Avrupa kıtasında en fazla silahla ölüm olayının meydana geldiği ülke biziz.
"Bizim elimize su dökecek başka ülke yok. En yakınımızda bir Arnavutluk var, o da biliyorsunuz mafyasıyla meşhurdur. O da bizim hemen arkamızdan geliyor" diyen Çağatay, sözlerini şöyle sürdürdü:
Avrupa’da en az silahla ölüm olayının gerçekleştiği ülke Birleşik Krallık, sonra İzlanda, sonra Norveç. Bize yaklaşan bütün kıta Avrupa’sına bakınca bizim elimize su dökecek bir ülke yok. Niye? Çünkü silah almak çok kolay. Herkesin elinde var. Düğünlerde, törenlerde, askeri yolcularken atıyorsunuz. Çünkü ülkede silah almak pazardan patates almaktan daha kolay.