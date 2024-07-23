https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/emniyet-muduru-ve-amirlerinin-atamalari-yapildi--1086149513.html
Emniyet müdürü ve amirlerinin atamaları yapıldı
Emniyet müdürü ve amirlerinin atamaları yapıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindekilerin genel atamalarının yapıldığını duyurdu. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T23:09+0300
2024-07-23T23:09+0300
2024-07-23T23:09+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
emniyet müdürlüğü
atama
emniyet müdürü
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nde emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesinde bulunan personelin 2024 yılı genel atamaları yapıldı.İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli emniyet müdürü ve amirlerinin 2024 yılı genel atamalarının yapıldığını belirterek, "Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/bakan-yerlikaya-halay-cekerken-pkk-elebasi-lehine-slogan-atan-11-kisiden-9u-yakalandi-1086137418.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, emniyet müdürlüğü, atama, emniyet müdürü
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, emniyet müdürlüğü, atama, emniyet müdürü
Emniyet müdürü ve amirlerinin atamaları yapıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindekilerin genel atamalarının yapıldığını duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesinde bulunan personelin 2024 yılı genel atamaları yapıldı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli emniyet müdürü ve amirlerinin 2024 yılı genel atamalarının yapıldığını belirterek, "Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.