https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/emniyet-muduru-ve-amirlerinin-atamalari-yapildi--1086149513.html

Emniyet müdürü ve amirlerinin atamaları yapıldı

Emniyet müdürü ve amirlerinin atamaları yapıldı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindekilerin genel atamalarının yapıldığını duyurdu. 23.07.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

emniyet müdürlüğü

atama

emniyet müdürü

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nde emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesinde bulunan personelin 2024 yılı genel atamaları yapıldı.İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli emniyet müdürü ve amirlerinin 2024 yılı genel atamalarının yapıldığını belirterek, "Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/bakan-yerlikaya-halay-cekerken-pkk-elebasi-lehine-slogan-atan-11-kisiden-9u-yakalandi-1086137418.html

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, emniyet müdürlüğü, atama, emniyet müdürü