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Emniyet müdürü ve amirlerinin atamaları yapıldı
Emniyet müdürü ve amirlerinin atamaları yapıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindekilerin genel atamalarının yapıldığını duyurdu. 23.07.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
emniyet müdürlüğü
atama
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nde emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesinde bulunan personelin 2024 yılı genel atamaları yapıldı.İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli emniyet müdürü ve amirlerinin 2024 yılı genel atamalarının yapıldığını belirterek, "Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, emniyet müdürlüğü, atama, emniyet müdürü
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, emniyet müdürlüğü, atama, emniyet müdürü

Emniyet müdürü ve amirlerinin atamaları yapıldı

23:09 23.07.2024
© AA / Arşivemniyet, polis, komiser
emniyet, polis, komiser - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
© AA / Arşiv
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindekilerin genel atamalarının yapıldığını duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesinde bulunan personelin 2024 yılı genel atamaları yapıldı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli emniyet müdürü ve amirlerinin 2024 yılı genel atamalarının yapıldığını belirterek, "Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
operasyon tem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2024
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