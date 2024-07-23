https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/bakan-yerlikaya-halay-cekerken-pkk-elebasi-lehine-slogan-atan-11-kisiden-9u-yakalandi-1086137418.html
Bakan Yerlikaya: Halay çekerken PKK elebaşı lehine slogan atan 11 kişiden 9'u yakalandı
Bakan Yerlikaya: Halay çekerken PKK elebaşı lehine slogan atan 11 kişiden 9'u yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada paylaşılan ve PKK elebaşı lehine sloganların yer aldığı video ile ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, Mersin'de... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T15:28+0300
2024-07-23T15:28+0300
2024-07-23T15:28+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de halay çekerken PKK elebaşı lehine slogan attığı tespit edilen şüphelilerden 1'inin olaydan sonra "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan tutuklandığının ve cezaevinde olduğunun belirlendiğini, 9'unun ise yakalandığını bildirdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'de bir grubun halay çekerken PKK elebaşı lehine sloganlar attıklarının tespit edildiğini kaydetti.Sosyal medyada konuya ilişkin paylaşılan görüntüler üzerine Mersin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince şüphelilerin tespitine yönelik çalışma yapıldığını aktaran Yerlikaya, zanlıların Gaziantep'ten Mersin'e geldiklerinin anlaşıldığını ve görüntülerde yer alan 11 şüphelinin kimlik tespitinin yapıldığını belirtti.Yerlikaya, "1 şüphelinin olaydan sonra 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlenmiş, 9 şüpheli ise yakalanmıştır. 1 firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere, silah ve mühimmatlara el konulduğunu kaydeden Yerlikaya, bölücü terör örgütü ve uzantılarıyla yılın 365 günü mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240308/mersin-adalet-sarayindan-kacan-2-hukumluden-biri-yakalandi-1081499236.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, operasyon, pkk, mersin
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, operasyon, pkk, mersin
Bakan Yerlikaya: Halay çekerken PKK elebaşı lehine slogan atan 11 kişiden 9'u yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada paylaşılan ve PKK elebaşı lehine sloganların yer aldığı video ile ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, Mersin'de çekilen görüntülerle ilgili 11 kişinin tespit edildiğini, 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de halay çekerken PKK elebaşı lehine slogan attığı tespit edilen şüphelilerden 1'inin olaydan sonra "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan tutuklandığının ve cezaevinde olduğunun belirlendiğini, 9'unun ise yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'de bir grubun halay çekerken PKK elebaşı lehine sloganlar attıklarının tespit edildiğini kaydetti.
Sosyal medyada konuya ilişkin paylaşılan görüntüler üzerine Mersin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince şüphelilerin tespitine yönelik çalışma yapıldığını aktaran Yerlikaya, zanlıların Gaziantep'ten Mersin'e geldiklerinin anlaşıldığını ve görüntülerde yer alan 11 şüphelinin kimlik tespitinin yapıldığını belirtti.
Yerlikaya, "1 şüphelinin olaydan sonra 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlenmiş, 9 şüpheli ise yakalanmıştır. 1 firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere, silah ve mühimmatlara el konulduğunu kaydeden Yerlikaya, bölücü terör örgütü ve uzantılarıyla yılın 365 günü mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.