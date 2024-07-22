https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/uluslararasi-olimpiyat-komitesi-rus-gazetecilere-akreditasyon-vermedi-1086104065.html

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rus gazetecilere akreditasyon vermedi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rus gazetecilere akreditasyon vermedi

Sputnik Türkiye

Rossiya Segodnya uluslararası medya grubunun çatısı altında faaliyet gösteren RIA Novosti haber ajansının beş spor yazarına, Fransa’da düzenlenen Paris... 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T12:48+0300

2024-07-22T12:48+0300

2024-07-22T12:45+0300

spor

olimpiyat oyunları

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fransa

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gazeteciler

akreditasyon

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK) kurallarına göre, yabancı basının Oyunlara akreditasyonu, her bir ülkenin Ulusal Olimpiyat Komitesi tarafından yapılıyor. Rusya Olimpiyat Komitesi’nin men edilmesi ve akreditasyon işlevinin de elinden alınması nedeniyle, Rus basınına akreditasyon verilmesi doğrudan Paris’teki 2024 Oyunları Organizasyon Komitesi aracılığıyla yapılıyor.RIA Novosti’nin beş spor yazarı için akreditasyon başvurusu, Organizasyon Komitesi’nin belirlediği prosedüre uygun olarak Şubat başlarında yapıldı. Gazetecilerin 21 Temmuz Pazar günü aldığı mektupta, Paris 2024 Organizasyon Komitesi’nin, ev sahibi şehir ile yapılan sözleşmenin şartlarına ve Fransa’nın büyük etkinliklerin organizasyonunu düzenleyen yönetmeliklerine uymayı taahhüt ettiği için akreditasyon vermeden önce yetkili idari makamdan görüş talep edildiği kaydedildi.Mektupta, “Yapılan incelemenin ardından idari makam olumsuz görüş bildirdi” ifadesine yer verilirdi.Olumsuz görüşün nedeninin bilinmediğini belirten Komite, “Paris 2024 sadece soruşturma sonucunun alıcısıdır. Bu nedenle, Paris 2024'ün akreditasyon başvurunuzu reddetmek zorunda olduğunu size bildirmek zorundayız” dedi.Rusya: ‘Gazetecilerin haklarına saygı Macron için hiçbir şey ifade etmiyor’Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus gazetecilere akreditasyonun verilmemesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Gazetecilerin haklarına ve ifade özgürlüğüne saygı, (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron ve yandaşları için hiçbir şey ifade etmiyor” yorumunda bulundu.Daha önce Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, casusluk ve siber saldırıları engelleme iddiasıyla bazı Rus gazeteciler için Paris’teki Yaz Olimpiyatlarını izleme hakkının engellendiğini açıklamıştı.Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/zelenskiy-macronun-olimpiyat-ateskesi-teklifini-reddetti-1083950947.html

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