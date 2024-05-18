https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/zelenskiy-macronun-olimpiyat-ateskesi-teklifini-reddetti-1083950947.html

Zelenskiy, Macron’un ‘olimpiyat ateşkesi’ teklifini reddetti

Zelenskiy, Macron’un ‘olimpiyat ateşkesi’ teklifini reddetti

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ‘olimpiyat ateşkesi’ çağrısını geri çevirdi. Zelenskiy, Rusya’nın bu... 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T10:29+0300

2024-05-18T10:29+0300

2024-05-18T10:27+0300

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Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, Macron’un Zelenskiy’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde “olimpiyat ateşkesine duyduğu ilgiden” ve “önümüzdeki günlerde ve haftalarda” Ukrayna’ya yapılacak silah sevkiyatlarından bahsettiği bildirildi.Zelenskiy, Fransız gazetecilere yaptığı açıklamada, “Macron’a, onun yaptığı çağrıya yanıt olarak, Rusya’nın topraklarımıza asker göndermek için bu süreden yararlanamayacağını kimin garanti edebileceğini sordum. Düşmanın işine yarayacak her türlü ateşkese karşıyız” ifadesini kullandı.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüşme sırasında Macron’un ‘olimpiyat ateşkesi’ girişimini de değerlendirdiklerini bildirmişti. Olimpiyat ateşkesi ilkelerinin çok doğru olduğunu belirten Putin, ama tarih boyunca bu ilkelere çok az ülkenin uyduğunu kaydetmişti.Zelenskiy’den Çin’e ‘İsviçre konferansına katılın’ çağrısıUkrayna lideri, Fransız gazetecilere açıklamasında, Çin ve Küresel Güney ülkelerini haziranda İsviçre’de yapılacak barış konferansına katılmaya davet etti.“Çin’in barış zirvesine katılmasını istiyorum” şeklinde konuşan Zelenskiy, Pekin ve diğer dünya aktörlerinin Rusya üzerinde etkiye sahip olduğunu ekledi.Zelenskiy, “denge bulmak için” Çin’in İsviçre’deki konferansa katılması gerektiğini söyledi.Rusya lideri Putin, Çin ziyareti sırasında, Ukrayna’yla ilgili barış görüşmelerine katılmaya hazır olduklarını ama İsviçre’deki konferans için davet almadıklarını dile getirmişti. Putin, Çinli mevkidaşı Şi ile görüşmede, İsviçre’deki konferansı ve Çin’in bu konferansa davet edilmesini değerlendirdiklerini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/rus-ordusu-ukraynada-bir-hava-ussunu-vurdu-1083950095.html

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