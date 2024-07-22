Selvi: İBB Başkanlığı, CHP Genel Başkanlığı ve cumhurbaşkanı adaylığı yolunda yeni kaset konuşuluyor
© İHASelvi
© İHA
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Abdulkadir Selvi, Mustafa Sarıgül'e ilişkin video iddialarını hatırlattı v "Yerel yönetimlerden CHP Genel Merkezi’ne, oradan cumhurbaşkanı adaylığına giden sürecin yapı taşları kasetlerle döşenmek isteniyor." dedi.
Abdulkadir Selvi, "Acaba neden hep bu kaset işleri CHP’de ya da CHP’yle ilgili iktidar mücadelesinde ortaya çıkıyor?" diyerek son olarak Mustafa Sarıgül'e yönelik iddiaları değerlendirdi.
"Bunun son örneğini Mustafa Sarıgül olayında gördük. Yeni bir şantaj-montaj kaseti. Acaba neden hep bu kaset işleri CHP’de ya da CHP’yle ilgili iktidar mücadelesinde ortaya çıkıyor? Çünkü kasetlerle sonuç alındığını gördüler. Parti içi ya da ülke genelindeki mücadelelerinde rakiplerini bu yöntemlerle tasfiye etmenin tadını aldılar. O nedenle “CHP’de kaset işleri devam eder mi?” diye sorma gereği duyuyorum. Çünkü CHP’de paylaşılacak çok önemli koltuklar ortaya çıktı. Yerel seçimle birlikte CHP’deki koltukların siyasi kıymeti arttı. Siyasi torbada CHP’deki koltukların değeri yükseldi. Çünkü kazanma ihtimali doğdu. İktidar olma ya da cumhurbaşkanı seçilme umudu güçlendi. Ödül büyük olunca mücadelede kanlı oluyor."
'Yeni kasetler konuşuluyor'
Çünkü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, CHP Genel Başkanlığı ve cumhurbaşkanı adaylığına giden yolda yeni kasetler konuşuluyor. Yerel yönetimlerden başlayarak bir mıntıka temizliğinden söz ediliyor. Yerel yönetimlerden CHP Genel Merkezi’ne, oradan cumhurbaşkanı adaylığına giden sürecin yapı taşları kasetlerle döşenmek isteniyor. Kimi birilerini bir yerlere getirmek için yapılıyor kimi de birilerini oyun dışına atmak için tasarlanıyor. Bu yol çok tehlikeli bir yol. Bu yöntem çok kirli bir yöntem. Bu tuzak demokrasiye kurulmuş bir tuzaktır.