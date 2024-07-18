https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/alkisi-duydum-ihanetini-gordum-diyerek-son-aciklamasini-yapti-hak-ettikleri-cezayi-alacaklar-1085983554.html

'Alkışı duydum, ihanetini gördüm' diyerek son açıklamasını yaptı: ‘Hak ettikleri cezayı alacaklar’

'Alkışı duydum, ihanetini gördüm' diyerek son açıklamasını yaptı: ‘Hak ettikleri cezayı alacaklar’

Sputnik Türkiye

CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, sosyal medya hesabından 'Bu konudaki son konuşmam' başlığı ile yeni bir video yayımlandı. 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T17:32+0300

2024-07-18T17:32+0300

2024-07-18T17:32+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

erzincan

mustafa sarıgül

açıklama

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Yayımladığı video siyasi hayatı boyunca pek çok olay yaşadığını ifade eden Mustafa Sarıgül, "Alkışı duydum, ihanetini gördüm ama böylesini hiçbir zaman yaşamadım" dedi.Kendisine verilen desteğe ve gönderilen dualara teşekkür eden Sarıgül, hiçbir siyasi parti gözetmeden insanların kendisiyle beraber olduğunu belirterek o enerjiyi hissettiğini vurguladı.Sarıgül açıklamasını, "Hepinizden Allah'ım 100 bin defa razı olsun. Ama şunu bilesiniz ki, bu ihaneti yapanlar, bu dünyada da hak dünyada da inşallah hak ettikleri cezayı alacaktır" cümlesiyle tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/mustafa-sarigul-50-yillik-siyasi-hayatimda-boylesi-bir-kahpelikle-karsilasmamistim-1085934567.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), erzincan, mustafa sarıgül, açıklama