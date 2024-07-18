https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/alkisi-duydum-ihanetini-gordum-diyerek-son-aciklamasini-yapti-hak-ettikleri-cezayi-alacaklar-1085983554.html
'Alkışı duydum, ihanetini gördüm' diyerek son açıklamasını yaptı: ‘Hak ettikleri cezayı alacaklar’
'Alkışı duydum, ihanetini gördüm' diyerek son açıklamasını yaptı: ‘Hak ettikleri cezayı alacaklar’
Sputnik Türkiye
CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, sosyal medya hesabından 'Bu konudaki son konuşmam' başlığı ile yeni bir video yayımlandı. 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T17:32+0300
2024-07-18T17:32+0300
2024-07-18T17:32+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
erzincan
mustafa sarıgül
açıklama
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Yayımladığı video siyasi hayatı boyunca pek çok olay yaşadığını ifade eden Mustafa Sarıgül, "Alkışı duydum, ihanetini gördüm ama böylesini hiçbir zaman yaşamadım" dedi.Kendisine verilen desteğe ve gönderilen dualara teşekkür eden Sarıgül, hiçbir siyasi parti gözetmeden insanların kendisiyle beraber olduğunu belirterek o enerjiyi hissettiğini vurguladı.Sarıgül açıklamasını, "Hepinizden Allah'ım 100 bin defa razı olsun. Ama şunu bilesiniz ki, bu ihaneti yapanlar, bu dünyada da hak dünyada da inşallah hak ettikleri cezayı alacaktır" cümlesiyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/mustafa-sarigul-50-yillik-siyasi-hayatimda-boylesi-bir-kahpelikle-karsilasmamistim-1085934567.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), erzincan, mustafa sarıgül, açıklama
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), erzincan, mustafa sarıgül, açıklama
'Alkışı duydum, ihanetini gördüm' diyerek son açıklamasını yaptı: ‘Hak ettikleri cezayı alacaklar’
CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, sosyal medya hesabından 'Bu konudaki son konuşmam' başlığı ile yeni bir video yayımlandı.
Yayımladığı video siyasi hayatı boyunca pek çok olay yaşadığını ifade eden Mustafa Sarıgül, "Alkışı duydum, ihanetini gördüm ama böylesini hiçbir zaman yaşamadım" dedi.
Kendisine verilen desteğe ve gönderilen dualara teşekkür eden Sarıgül, hiçbir siyasi parti gözetmeden insanların kendisiyle beraber olduğunu belirterek o enerjiyi hissettiğini vurguladı.
Sarıgül açıklamasını, "Hepinizden Allah'ım 100 bin defa razı olsun. Ama şunu bilesiniz ki, bu ihaneti yapanlar, bu dünyada da hak dünyada da inşallah hak ettikleri cezayı alacaktır" cümlesiyle tamamladı.