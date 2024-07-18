https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/sokak-hayvanlari-yasasi-teklifin-ilk-3-maddesi-kabul-edildi-otanazi-ertelendi-1085969236.html

Sokak hayvanları yasası: Teklifin ilk 3 maddesi kabul edildi, ötanazi ertelendi

Sokak hayvanları yasası: Teklifin ilk 3 maddesi kabul edildi, ötanazi ertelendi

Sputnik Türkiye

Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemede son viraja girildi. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifle, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T11:24+0300

2024-07-18T11:24+0300

2024-07-18T11:24+0300

türkiye

ötanazi

köpek

kedi

sokak hayvanları

katliam

meclis

hayvan

hayvan hakları

ak parti

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Uzun süredir gündemde olan sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemede sona gelindi. Sahipsiz hayvanlarla ilgili TBMM’ye sunulan yasa, 17 maddeden oluşuyor. Teklif kabul edilirse bu hayvanlardan saldırgan olan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara yerel yönetimlerce "ötanazi" yapılacak.İlk 3 madde geçtiAK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Vahit Kirişci başkanlığında toplanan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşüldü. Sık sık tartışmalara sahne olan toplantıda teklifin ilk 3 maddesi kabul edildi.Kabul edilen maddelere göre Kanun'un amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi ekleniyor.Sokak hayvanlarına ilişkin yürütülecek çalışmalarda, "tereddüde mahal verilmemesi, kedi ve köpeklerin sahipli hayvan statüsüne alınabilmesi için Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi zorunluluğu bulunduğundan "sahipli hayvan" ve "sahipsiz hayvan" kavramları" açık bir şekilde tanımlanıyor.Uygulamada tereddüde mahal verilmemesi amacıyla ve Kanun'daki "yakala-kısırlaştır-sal" metodunun kaldırılması nedeniyle hayvan bakımevi tanımında uyum değişikliği yapılıyor.Hayvan bakımevinin tanımı, "Bakanlıktan izin alınmak suretiyle kurulan ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği bir tesis" şeklinde değiştiriliyor.Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların hayvan bakımevlerine toplanması ve buralarda rehabilite edilerek sahiplendirilinceye kadar bakılacak olması sebebiyle bakımevleri dışında bir hayvana bakmanın onun yasal sorumluluğunu alarak sahiplenilmesi suretiyle mümkün olabileceği ilkesi kabul ediliyor. Kanun'un ilkeleri arasında yer alan "Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir" ifadesi yürürlükten kaldırılıyor.Ötanazi maddesi var mı?İlk olarak 12 Temmuz'da TBMM'ye sunulan 17 maddelik teklif, kuduz, bulaşıcı hastalık veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan sokak hayvanları için belediyelere ötanazi yöntemiyle öldürme yetkisi verilmesini içeriyor. Ötanaziyi de içeren madde henüz görüşülmedi.Kanunda değişiklik yapılmasına dair teklifin görüşülmesine 22 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te devam edilecek.Hangi maddeler kabul edildi?MADDE 1- 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kanunun amacı;” ibaresinden sonra gelmek üzere “insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla” ibaresi eklenmiştir.MADDE 2- 5199 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde ve (k) bendinde yer alan “ve hayvanların rehabilite edileceği” ibaresi “, hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği” şeklinde değiştirilmiştir.“f) Sahipsiz hayvan: Sahipli hayvanlar dışında kalan evcil hayvanları,1. j) Sahipli hayvan: Bir kişi, kuruluş, kurum ya da tüzel kişilik tarafından sahiplenilen, bakımı, aşıları, periyodik sağlık kontrolleri yapılan ve Bakanlık veri tabanına kaydedilen ev hayvanlarını,”MADDE 3- 5199 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (d) bendinde yer alan “hayvanlara bakan veya bakmak” ibaresi “hayvanları sahiplenmek” şeklinde, (j) bendinde yer alan “ve güçten düşmüş hayvanların korunması” ibaresi “hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakılmaları” şeklinde değiştirilmiştir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/1085901062.html

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