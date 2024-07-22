https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/rus-iskender-fuzesi-abd-yapimi-himars-roketlerinin-bulundugu-hangari-havaya-ucurdu-1086114164.html

Rus İskender füzesi, ABD yapımı HIMARS roketlerinin bulunduğu hangarı havaya uçurdu

Rus İskender füzesi, ABD yapımı HIMARS roketlerinin bulunduğu hangarı havaya uçurdu

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçleri, Ukrayna ordusunun imkan ve kabiliyetlerini imha etmeyi sürdürüyor. 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T17:11+0300

2024-07-22T17:11+0300

2024-07-22T17:11+0300

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rusya ordusu

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ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin İskender operasyonel-taktik füze sistemiyle Ukrayna'nın Nikolayev Bölgesi'nde bulunan, ABD yapımı HIMARS roketlerinin depolandığı hangarı yerle bir ettiğini duyurdu.İskender operasyonel-taktik füze birliğinin Ukrayna'nın Nikolayev Bölgesi'nin Novopetrovka köyünde bulunan HIMARS hangarını hedef aldığını aktaran bakanlık, bombardıman sonucunda HIMARS çok namlulu roketatar sistemine ait fırlatma düzeneğinin imha edildiğini bildirdi.Bakanlık, HIMARS sistemiyle atışları gerçekleştiren Ukraynalı askerler ile hangardaki askeri teçhizatın da imha edildiğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiyden-kisa-menzilli-ucaksavar-fuzesi-itirafi-1086112562.html

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