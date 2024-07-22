https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/rus-iskender-fuzesi-abd-yapimi-himars-roketlerinin-bulundugu-hangari-havaya-ucurdu-1086114164.html
Rus İskender füzesi, ABD yapımı HIMARS roketlerinin bulunduğu hangarı havaya uçurdu
Rus İskender füzesi, ABD yapımı HIMARS roketlerinin bulunduğu hangarı havaya uçurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçleri, Ukrayna ordusunun imkan ve kabiliyetlerini imha etmeyi sürdürüyor. 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T17:11+0300
2024-07-22T17:11+0300
2024-07-22T17:11+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
rusya ordusu
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102588/09/1025880994_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_e5b009e19b2c0b6e0282c2f51cb721ce.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin İskender operasyonel-taktik füze sistemiyle Ukrayna'nın Nikolayev Bölgesi'nde bulunan, ABD yapımı HIMARS roketlerinin depolandığı hangarı yerle bir ettiğini duyurdu.İskender operasyonel-taktik füze birliğinin Ukrayna'nın Nikolayev Bölgesi'nin Novopetrovka köyünde bulunan HIMARS hangarını hedef aldığını aktaran bakanlık, bombardıman sonucunda HIMARS çok namlulu roketatar sistemine ait fırlatma düzeneğinin imha edildiğini bildirdi.Bakanlık, HIMARS sistemiyle atışları gerçekleştiren Ukraynalı askerler ile hangardaki askeri teçhizatın da imha edildiğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/ukrayna-genelkurmay-baskani-sirskiyden-kisa-menzilli-ucaksavar-fuzesi-itirafi-1086112562.html
rusya
ukrayna
donbass
nikolayev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102588/09/1025880994_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_f0c1d2109d773145cbea984c5c8ad6cc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donbass, nikolayev, himars, himars roket sistemi, iskender-m, iskender füzesi, iskender füzeleri
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donbass, nikolayev, himars, himars roket sistemi, iskender-m, iskender füzesi, iskender füzeleri
Rus İskender füzesi, ABD yapımı HIMARS roketlerinin bulunduğu hangarı havaya uçurdu
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçleri, Ukrayna ordusunun imkan ve kabiliyetlerini imha etmeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin İskender operasyonel-taktik füze sistemiyle Ukrayna'nın Nikolayev Bölgesi'nde bulunan, ABD yapımı HIMARS roketlerinin depolandığı hangarı yerle bir ettiğini duyurdu.
İskender operasyonel-taktik füze birliğinin Ukrayna'nın Nikolayev Bölgesi'nin Novopetrovka köyünde bulunan HIMARS hangarını hedef aldığını aktaran bakanlık, bombardıman sonucunda HIMARS çok namlulu roketatar sistemine ait fırlatma düzeneğinin imha edildiğini bildirdi.
Bakanlık, HIMARS sistemiyle atışları gerçekleştiren Ukraynalı askerler ile hangardaki askeri teçhizatın da imha edildiğinin altını çizdi.