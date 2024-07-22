Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy'den kısa menzilli uçaksavar füzesi itirafı
© Fotoğraf : official site of the President of UkraineКомандующий ОСГВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский представляет президенту Украины Владимиру Зеленскому обстановку на линии соприкосновения (26 июня 2023).
© Fotoğraf : official site of the President of Ukraine
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Kiev'in Batılı ülkelerden aldığı mali ve askeri yardımların devasa hacmine rağmen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mühimmat açığı yaşamaya devam ediyor.
'Cephenin en sıcak noktalarını' ziyaret ettiğini ve komutanlarla görüştüğünü bildiren Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy, ziyaretin ardından Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İHA'larla mücadele konusunda mühimmat açığı bulunduğunu itiraf etti.
Sırskiy, orduda kısa menzilli uçaksavar füzeleri açısından 'total bir açık' olduğunu belirtti.
Mevcut koşullar altında Rus keşif İHA'larının imhası için yeni yöntemler geliştirme çağrısı yapan Sırskiy, ordudan Rus İHA'larıyla elektronik harp araçlarını ve FPV-drone'ları kullanarak mücadele etmelerini istedi.
Sırskiy, en yoğun çatışmaların Donetsk'in kuzeybatısındaki Krasnogorovka ve yakınındaki yerleşimlerde yaşandığını da ifade etti.
Daha önce Krasnogorovka'daki çatışmalar hakkında bilgi veren Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Rus ordusunun ilerleme kaydettiğini belirtmişti.
Rusya, Ukrayna’ya yeni silah ve askeri teçhizat sevkiyatlarının cephe hattındaki durumu hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini ve diğer silah türleri gibi yok edileceğini defalarca dile getirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.
Sırskiy, orduda kısa menzilli uçaksavar füzeleri açısından 'total bir açık' olduğunu belirtti.
Mevcut koşullar altında Rus keşif İHA'larının imhası için yeni yöntemler geliştirme çağrısı yapan Sırskiy, ordudan Rus İHA'larıyla elektronik harp araçlarını ve FPV-drone'ları kullanarak mücadele etmelerini istedi.
Sırskiy, en yoğun çatışmaların Donetsk'in kuzeybatısındaki Krasnogorovka ve yakınındaki yerleşimlerde yaşandığını da ifade etti.
Daha önce Krasnogorovka'daki çatışmalar hakkında bilgi veren Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Rus ordusunun ilerleme kaydettiğini belirtmişti.
Rusya, Ukrayna’ya yeni silah ve askeri teçhizat sevkiyatlarının cephe hattındaki durumu hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini ve diğer silah türleri gibi yok edileceğini defalarca dile getirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.
Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken Vladimir Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in Ukrayna ile ateşkes şartlarına ilişkin önerilerine İsviçre'deki Barış Konferansı katılımcılarından çok sayıda resmi tepki geldiğini belirtirken, ancak bunların yapıcı nitelikte olmadığının altını çizmişti.