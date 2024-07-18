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Külünk: Evlatları köpek saldırısı sonucu parçalanmış vatandaşımız da bu modele rıza göstermez
Külünk: Evlatları köpek saldırısı sonucu parçalanmış vatandaşımız da bu modele rıza göstermez
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Sokak hayvanları yasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Metin Külünk, "Acıları çok büyük olmasına rağmen başıboş köpeklerin saldırıları sonucu evlatları... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
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AK Partili Metin Külünk, sokak hayvanları yasasını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Külünk mesajında, sokak köpekleri tarafından yakınları öldürülen kişilere seslendi ve "Ancak şunu da iyi biliyoruz acıları çok büyük olmasına rağmen başıboş köpeklerin saldırıları sonucu evlatları eşleri parçalanmış hiçbir vatandaşımız da hayvanlara yönelik yok edici bir modelin gerçekleşmesini onlar da rıza göstermez" dedi.Külünk'ün mesajı şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/sokak-hayvanlari-yasasi-teklifin-ilk-3-maddesi-kabul-edildi-otanazi-ertelendi-1085969236.html
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hayvan hakları, metin külünk, ak parti, sokak hayvanları, hayvan sevgisi
hayvan hakları, metin külünk, ak parti, sokak hayvanları, hayvan sevgisi

Külünk: Evlatları köpek saldırısı sonucu parçalanmış vatandaşımız da bu modele rıza göstermez

16:06 18.07.2024 (güncellendi: 16:13 18.07.2024)
© İHA / MUHAMMED MUTTALİP YALÇINAK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk
AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© İHA / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN
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Sokak hayvanları yasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Metin Külünk, "Acıları çok büyük olmasına rağmen başıboş köpeklerin saldırıları sonucu evlatları eşleri parçalanmış hiçbir vatandaşımız da hayvanlara yönelik yok edici bir modelin gerçekleşmesini onlar da rıza göstermez" dedi.
AK Partili Metin Külünk, sokak hayvanları yasasını sosyal medya hesabından değerlendirdi.
Külünk mesajında, sokak köpekleri tarafından yakınları öldürülen kişilere seslendi ve "Ancak şunu da iyi biliyoruz acıları çok büyük olmasına rağmen başıboş köpeklerin saldırıları sonucu evlatları eşleri parçalanmış hiçbir vatandaşımız da hayvanlara yönelik yok edici bir modelin gerçekleşmesini onlar da rıza göstermez" dedi.
Külünk'ün mesajı şu şekilde:
Hiçbir hayvansever bir tane yurttaşımızın köpekler tarafından parçalanarak öldürülmesinden mutlu olmaz olamaz Hiçbir hayvansever vatandaşımız sokakta başıboş köpeklerin çevreye zarar verecek bir zeminde olmasını asla onaylamaz Üstelik de.Mama lobisinin bu anlamdaki durduğu yerin de hayvansever camiası da farkındadır ve bu konuya da itiraz etmektedir Ancak şunu da iyi biliyoruz acıları çok büyük olmasına rağmen başıboş köpeklerin saldırıları sonucu evlatları eşleri parçalanmış hiçbir vatandaşımız da hayvanlara yönelik yok edici bir modelin gerçekleşmesini onlar da rıza göstermez Elbetteki acıları çok büyük sokaklar huzur ve güven içerisinde olmalıdır Büyük devlet olmak bu konulara doğal dengenin korunmasını başararak çözüm bulmayı emreder. Yasa hazırlayıcıları bir an durup düşünmeliler simülasyon yapsınlar bu kanun yasalaştıktan sonra bir anda sokaklarda belediyeler veya canileşmiş model insanlar tarafından kanundaki bırakılmış boşluklar üzerinden öldürülen köpeklerin fotoğraflarıyla toplumda hangi infial uyanacak bir baksınlar
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