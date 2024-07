Doç. Dr. Orallı: Amerikan seçim sistemi, Amerikan hegemonyasının da sorgulanmasına neden olacak

“ABD'de beklenen oldu ve malum ilan edildi! Biden'ın sağlık sorunlarından ve ileri yaşının getirmiş olduğu birtakım sorunlardan kaynaklı olarak başkanlık yarışını götüremeyeceği, en azından yarışın sonunda seçilme ihtimalinin her geçen gün zayıfladığı açık bir şekilde ortadaydı. Özellikle Amerikan kamuoyu Trump'la birlikte girmiş olduğu açık oturumun sonrasında Biden'ın Amerika'da 4 sene daha başkanlık yapmasının mümkün olmadığına dair bir kanaat geliştirmişti. An itibariyle demokratların da Ağustos ayında gerçekleşecek başkan adaylığının belirleneceği kongrede Biden'a yönelik sert çıkışlar yapması muhtemeldi. Özellikle lobilerden ve bağışçılardan gelen tepkiler Biden'ın çekilmesini bir noktada zorunlu hale getirmişti. Şüphesiz Covid-19'a yakalandığı bahanesiyle Biden'ın gururlu ve onurlu geri dönüş yani geri çekilme süreci planlanmış kurgusal bir senaryo ortaya koydu. Bu durum şüphesiz Amerikan Başkanlığı seçimleri bağlamında nedenle ağır bir anti-demokratik sürecin yürüdüğü gerçeğinde hepimize gösterdi. Çünkü ön seçim sürecinde 14 milyon delegenin oyunu almış olan Biden açık bir şekilde kendi iradesi haricinde çekilmek durumunda bırakıldı. Her seferinde ekranlarda seçime devam edeceğini, adaylıktan geri çekilmeyi düşünmediğini, sağlık durumunun oldukça elverişli olduğunu iddia eden Biden bir anda çekilmek durumunda bırakıldı. Demek ki iradeden bağımsız ve açık bir şekilde bir baskı altında çekilme kararı aldığını görüyoruz.”