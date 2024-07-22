Doç. Dr. Orallı: Amerikan seçim sistemi, Amerikan hegemonyasının da sorgulanmasına neden olacak

“Bu baskı süreci Kamala Harris'in adaylığında büyük oranda beraberine getirecektir. İlk kadın başkan yardımcısı, ilk siyahi başkan yardımcısı ve ilk Asya kökenli başkan yardımcısı olarak Harris Yardımcılık makamına oturuncaya kadar oldukça dikkat çekici bir profildi. Ve birçok kişi Biden'ın başkanlık dönemindeki 4 yılı tamamlayamaması durumunda Kamala Harris'in başkanlık sürecini sürdürebileceğine inanıyordu. Fakat gelinen nokta itibariyle 4 yıllık serüvende Kamala Harris oldukça silik bir profil çizdi. Ve bu profili Özellikle göç ve göçmen politikaları bağlamında Kamala Harris'in arzu edilecek kadar güçlü bir figür olmadığını başkanlık koltuğuna yakışıp yakışmayacağına dair çeşitli sorgulamaları beraberinde getirdi. Özellikle bir kadın figür olarak öne çıkıyor olmasına rağmen Filistin'de Gazze'de yaşanan büyük trajedi on binlerce kadının ve çocuğun hayatını kaybetmesine dair hiçbir açıklayıcı ve hiçbir makul cümle etmemiş olması kendisinin aslında bir nevi Biden'ın devamı olacağı hatta dördüncü bir Obama dönemine ışık tutacağı anlamına gelmektedir. Harris'in Amerika'da müesses nizam tarafından desteklenebilecek zayıf bir figür olduğu vurgu yapmakta fayda görüyorum. Evet, zayıf bir figürdür. Çünkü şu ana kadar kendine dair doğruları ortaya koyamamış, daha ziyade bir taklit unsuru üzerinden bir siyasetçi figürü ortaya çıkarmıştır. Bu durum, Harris'i uzun vadede Amerika'daki seçim süreci noktasında da Trump'ın önüne çıkarmak için yetmeyebilir diye tahmin ediyorum. Özellikle Rusya ve Ukrayna arasında devam etmekte olan savaş ve Gazze meselesi noktasında Harris'in. Doğrudan bir aktör olarak kendini has doğrular geliştirememiş olması ve sadece figüran rolüne alışmış olması kendisinin bir konfor alanından çıkma riskini alabileceğine dair bir ışık sunmamaktadır. Bundan kaynaklı olarak seçim sürecinde Biden'dan daha fazla bir oy toplama ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindeyim. Bununla beraber şu anda yepyeni bir rüzgar esmediği müddetçe ya da sürpriz bir başkan yardımcısı figürü ortaya çıkmadığı müddetçe Trump'ın yine bir adım önde olduğu kanaatindeyim.”