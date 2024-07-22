https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/bakan-tunc-mersinde-bolucu-teror-orgutu-elebasi-lehine-slogan-atilmasiyla-ilgili-9-gozalti-1086118554.html
Bakan Tunç: Mersin’de bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili 9 gözaltı
Bakan Tunç: Mersin’de bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili 9 gözaltı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç “Mersin’de bir grup tarafından bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T19:40+0300
2024-07-22T19:40+0300
2024-07-22T19:48+0300
yılmaz tunç
türkiye
mersin
terör örgütü
slogan
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç “Mersin’de bir grup tarafından bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.Bakan Tunç açıklamasında 9 şüphelinin gözaltına alındığını ve 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
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yılmaz tunç, mersin, terör örgütü, slogan
yılmaz tunç, mersin, terör örgütü, slogan
Bakan Tunç: Mersin’de bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili 9 gözaltı
19:40 22.07.2024 (güncellendi: 19:48 22.07.2024)
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Adalet Bakanı Tunç “Mersin’de bir grup tarafından bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir" açıklamasında bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç “Mersin’de bir grup tarafından bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Tunç açıklamasında 9 şüphelinin gözaltına alındığını ve 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.