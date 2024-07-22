https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/bakan-tunc-mersinde-bolucu-teror-orgutu-elebasi-lehine-slogan-atilmasiyla-ilgili-9-gozalti-1086118554.html

Bakan Tunç: Mersin’de bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili 9 gözaltı

Bakan Tunç: Mersin’de bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili 9 gözaltı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç “Mersin’de bir grup tarafından bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması... 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T19:40+0300

2024-07-22T19:40+0300

2024-07-22T19:48+0300

yılmaz tunç

türkiye

mersin

terör örgütü

slogan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084613406_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_599d67d48f09a008b77f11090c41d3cb.jpg

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç “Mersin’de bir grup tarafından bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.Bakan Tunç açıklamasında 9 şüphelinin gözaltına alındığını ve 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

türkiye

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yılmaz tunç, mersin, terör örgütü, slogan