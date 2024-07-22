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AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini yine uzattı
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini yine uzattı
Sputnik Türkiye
Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmak uğruna Kiev’e askeri yardımlarını sürdüren Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uyguladığı ve şu ana kadar 14 paketten oluşan... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T14:23+0300
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AB Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'nın istikrarsızlaştırılmasına yönelik eylemlerini gerekçe göstererek ilk olarak 2014'te başlatılan kısıtlayıcı tedbirlerin süresinin 31 Ocak 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı.Açıklamada, AB yaptırımlarının Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'daki askeri operasyonu sonrasında önemli ölçüde genişletildiği anımsatıldı.AB, şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 14 yaptırım paketi yürürlüğe koydu.Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye ithalatına yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında yer alıyor.AB'nin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarının süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.Kuzey Kore: Rusya, benzeri görülmemiş yaptırımların üstesinden gelmeyi başardıKore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Rusya’nın eşi benzeri görülmemiş yaptırımların üstesinden başarıyla gelerek Batı’nın baskılarına direnmekle birlikte istikrarlı bir ekonomik kalkınma sağladığını ve askeri üretiminin nitelik ve niceliğini arttırdığını belirtmişti.Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Pyongyang ziyareti öncesinde Rusya’nın başta ABD, Batı’nın yaptırım baskına karşı mücadelesini değerlendirdi.Rusya'nın, ekonomisini yok etmeyi amaçlayan eşi benzeri görülmemiş Batı yaptırımlarının üstesinden başarıyla geldiğine dikkat çekilen makalede, "Rusya’nın derhal askeri ekonomik sisteme geçmesi ve esnek ekonomik stratejiyi uygulamaya koyması, ABD ve Batı’dan gelen güçlü baskılara rağmen istikrarlı ekonomik kalkınma sağlamasına ve askeri üretimin nitelik ve niceliğini artırmasına olanak tanıdı" ifadelerine yer verildi.ABD liderliğindeki Batı’nın, Rusya’yı ve onun bağımsız ve güçlü devlet statüsünü yok etmeye yönelik eylemlerinin mevcut Ukrayna krizinin ana nedeni haline geldiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/trump-rusyaya-yonelik-yaptirimlardan-yana-degilim--1085927214.html
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avrupa birliği, ab, yaptırım, ekonomik yaptırım, rusya, moskova, ukrayna, ukrayna krizi
avrupa birliği, ab, yaptırım, ekonomik yaptırım, rusya, moskova, ukrayna, ukrayna krizi

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini yine uzattı

14:23 22.07.2024 (güncellendi: 14:27 22.07.2024)
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertAB Konseyi Başkanı Charles Michel
AB Konseyi Başkanı Charles Michel - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmak uğruna Kiev’e askeri yardımlarını sürdüren Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uyguladığı ve şu ana kadar 14 paketten oluşan ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldı.
AB Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'nın istikrarsızlaştırılmasına yönelik eylemlerini gerekçe göstererek ilk olarak 2014'te başlatılan kısıtlayıcı tedbirlerin süresinin 31 Ocak 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Açıklamada, AB yaptırımlarının Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'daki askeri operasyonu sonrasında önemli ölçüde genişletildiği anımsatıldı.
AB, şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 14 yaptırım paketi yürürlüğe koydu.
Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.
Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye ithalatına yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında yer alıyor.
AB'nin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarının süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.

Kuzey Kore: Rusya, benzeri görülmemiş yaptırımların üstesinden gelmeyi başardı

Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Rusya’nın eşi benzeri görülmemiş yaptırımların üstesinden başarıyla gelerek Batı’nın baskılarına direnmekle birlikte istikrarlı bir ekonomik kalkınma sağladığını ve askeri üretiminin nitelik ve niceliğini arttırdığını belirtmişti.
Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Pyongyang ziyareti öncesinde Rusya’nın başta ABD, Batı’nın yaptırım baskına karşı mücadelesini değerlendirdi.
Rusya'nın, ekonomisini yok etmeyi amaçlayan eşi benzeri görülmemiş Batı yaptırımlarının üstesinden başarıyla geldiğine dikkat çekilen makalede, "Rusya’nın derhal askeri ekonomik sisteme geçmesi ve esnek ekonomik stratejiyi uygulamaya koyması, ABD ve Batı’dan gelen güçlü baskılara rağmen istikrarlı ekonomik kalkınma sağlamasına ve askeri üretimin nitelik ve niceliğini artırmasına olanak tanıdı" ifadelerine yer verildi.
ABD liderliğindeki Batı’nın, Rusya’yı ve onun bağımsız ve güçlü devlet statüsünü yok etmeye yönelik eylemlerinin mevcut Ukrayna krizinin ana nedeni haline geldiği kaydedildi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
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Trump: Rusya’ya yönelik yaptırımlardan yana değilim
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