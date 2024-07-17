https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/trump-rusyaya-yonelik-yaptirimlardan-yana-degilim--1085927214.html

Trump: Rusya’ya yönelik yaptırımlardan yana değilim

Trump: Rusya’ya yönelik yaptırımlardan yana değilim

Sputnik Türkiye

Rusya’ya yönelik yaptırımların taraftarı olmadığını dile getiren ABD Başkan Adayı Donald Trump, Rusya’yı Ukrayna’daki özel askeri harekattan dolayı... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T10:15+0300

2024-07-17T10:15+0300

2024-07-17T11:29+0300

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pentagon

douglas macgregor

cehennem

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ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partiden resmen adaylığı onaylanan Trump, Bloomberg ajansıyla yaptığı röportaj sırasında, mevcut Beyaz Saray yönetiminin Rusya’ya yönelik politikasıyla ilgili bir soru üzerine, “Yaptırımları sevmiyorum” diyerek şunu ekledi:Trump, başkan olduğu dönemde İran’a yönelik yaptırımları gerekli bulduğunu, ancak şimdi bunların o kadar da gerekli olmadığı görüşünde olduğunu dile getirdi.Ajansın belirttiğine göre Trump, Tayvan’ı olası Çin işgaline karşı savunma fikrine ve Rusya’yı Ukrayna’daki özel harekat nedeniyle ‘cezalandırma’ fikrine aynı derecede soğuk bakıyor.“Putin’le ikimiz iyi geçiniyorduk” diyen Trump, aralarında asla savaşa yol açabilecek bir durumun oluşmadığının altını çizdi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’yı çevreleme ve zayıflatma politikasının Batı’nın uzun vadeli stratejisi olduğunu belirterek yaptırımların tüm dünya ekonomisine büyük darbe indirdiğini kaydetmişti.Eski Pentagon danışmanı: Ukraynalılar, ABD’nin yarattığı cehennemde yaşıyorEski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Emekli Albay Douglas Macgregor, Ukraynalıların Washington’daki siyasi sınıfın onlar için yarattığı cehennemde yaşadığını belirtti.ABD’li askeri uzman ve siyasi yorumcu Douglas Macgregor, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukraynalılar Washington’daki siyasi sınıfının onlar için yarattığı cehennemde yaşıyor” diye yazdı.Rusya, 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’da özel askeri harekat başlattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin operasyonun amacını “sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismar ve soykırıma maruz bırakılan insanları korumak” olarak tanımladı. Özel operasyonun zorunlu bir önlem olduğunu kaydeden Putin, “başka türlü davranma şansı bırakılmadığını, yaratılan güvenlik risklerinin başka yollarla tepki vermeyi imkansız kılacak düzeyde olduğunu” kaydetti.

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abd, donald trump, rusya, yaptırım, ukrayna, özel askeri harekat, pentagon, douglas macgregor, cehennem, washington, vladimir putin