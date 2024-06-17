https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/putin-24-yil-sonra-kuzey-koreye-gidiyor-1084926899.html

Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gidiyor

Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gidiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Güney Kore üzerinden ABD ile mücadelesini sürdüren Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un daveti üzerine yarın itibariyle Pyongyan’a... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T15:21+0300

2024-06-17T15:21+0300

2024-06-17T15:23+0300

kim jong-un

kuzey kore

rusya

vladimir putin

moskova

pyongyang

dünya

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Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Putin'in Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne bir devlet ziyareti gerçekleştireceği duyurulurken, açıklamada, "Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un daveti üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18-19 Haziran tarihlerinde Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne dostane bir devlet ziyareti gerçekleştirecektir” denildi.Putin'in Kuzey Kore'ye en son 2000 yılında gittiği bilinirken, o zaman Pyongyang'da dönemin devlet başkanı Kim Jong Il ile bir araya gelmişti.Geçtiğimiz yıl sonbaharda Kuzey Kore'nin mevcut lideri Kim Jong-un Rusya'yı ziyaret etmiş, resmi ziyaret 12-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmişti.İki lider Vladivostok’ta bir araya gelmişti.Kuzey Kore liderinin Rus mevkidaşını son ziyaretinde ülkesine davet ettiğini anımsatan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in bu daveti memnuniyetle kabul ettiğini açıklamıştı.Kim Jong-un, Nisan 2019'da Vladivostok'a gelmiş, bu ziyaret, iki devlet liderinin ilk buluşması olarak kayıtlara geçmişti.Bir sonraki adres VietnamKremlin’den yapılan açıklamada, Putin'in 19-20 Haziran tarihlerinde Vietnam'ı da ziyaret edeceği bilidirilirken, bu ziyaretle ilgili açıklamada, “Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong'un daveti üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 19-20 Haziran 2024 tarihlerinde Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'ne bir devlet ziyareti gerçekleştirecektir” denildi.Görüşmelerin Moskova ve Hanoi arasındaki ortaklığın geliştirilmesine odaklanmasının beklendiği ifade edildi.Putin daha önce de birkaç kez Vietnam'ı ziyaret etmişti.2017 yılında bu ülkede düzenlenen APEC zirvesine katılan Rus lider, 2013 yılında da resmi bir ziyarette bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/kuzey-kore-lideri-kim-putinin-liderliginde-rus-halki-baris-ugruna-adil-mucadele-veriyor-1083634122.html

kuzey kore

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