https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/zaharovadan-biden-gercegini-saklayan-medya-kuruluslarinin-gizli-anlasmasini-sorusturma-cagrisi-1086087429.html

Zaharova’dan Biden gerçeğini saklayan medya kuruluşlarının gizli anlaşmasını soruşturma çağrısı

Zaharova’dan Biden gerçeğini saklayan medya kuruluşlarının gizli anlaşmasını soruşturma çağrısı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden’ın seçim yarışından çekilmesinin ardından ABD medyası ile politikacı çevrelerinin... 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T22:05+0300

2024-07-21T22:05+0300

2024-07-21T22:16+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

abd

joe biden

karar

yorum

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086087275_0:37:746:457_1920x0_80_0_0_c8ce6f1c2849e8f1efde509b53b40bb3.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Başkanı Biden’ın seçim yarışından çekilmesinin ardından atılacak bir sonraki adımın ABD medyası ile politikacı çevrelerinin başkanın ruh sağlığıyla ilgili gerçek durumun gizlenmesi ile ilgili yaptıkları gizli anlaşmanın soruşturulması olması gerektiğini belirtti.Zaharova, “Biden’ın seçim yarışından çekilme yönündeki yazılı açıklamasının ardından atılacak bir sonraki adım, Amerikan medyası ve politikacı çevrelerinin onun ruhsal durumuna ilişkin gerçekleri gizleyen, böylece kamuoyunu manipüle eden ve tek bir siyasi partinin ekmeğine yağ süren gizli anlaşmasının soruşturulması olmalıdır” ifadelerini kullandı.Duma Başkanı Volodin: Biden tüm dünyada sorunlar yarattı ve seçimleri beklemeden kaçıyorRusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Joe Biden’ın Ukrayna’daki çatışmanın çıkmasından, Avrupa ülkelerinin ekonomilerinin bozulmasından, Rusya ve diğer ülkelere uygulanan yaptırım politikasından sorumlu tutulması gerektiğine dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/biden-adayliktan-cekildi-1086086723.html

rusya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, joe biden, karar, yorum