https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/zaharovadan-biden-gercegini-saklayan-medya-kuruluslarinin-gizli-anlasmasini-sorusturma-cagrisi-1086087429.html
Zaharova’dan Biden gerçeğini saklayan medya kuruluşlarının gizli anlaşmasını soruşturma çağrısı
Zaharova’dan Biden gerçeğini saklayan medya kuruluşlarının gizli anlaşmasını soruşturma çağrısı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden’ın seçim yarışından çekilmesinin ardından ABD medyası ile politikacı çevrelerinin... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T22:05+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Başkanı Biden’ın seçim yarışından çekilmesinin ardından atılacak bir sonraki adımın ABD medyası ile politikacı çevrelerinin başkanın ruh sağlığıyla ilgili gerçek durumun gizlenmesi ile ilgili yaptıkları gizli anlaşmanın soruşturulması olması gerektiğini belirtti.Zaharova, “Biden’ın seçim yarışından çekilme yönündeki yazılı açıklamasının ardından atılacak bir sonraki adım, Amerikan medyası ve politikacı çevrelerinin onun ruhsal durumuna ilişkin gerçekleri gizleyen, böylece kamuoyunu manipüle eden ve tek bir siyasi partinin ekmeğine yağ süren gizli anlaşmasının soruşturulması olmalıdır” ifadelerini kullandı.Duma Başkanı Volodin: Biden tüm dünyada sorunlar yarattı ve seçimleri beklemeden kaçıyorRusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Joe Biden’ın Ukrayna’daki çatışmanın çıkmasından, Avrupa ülkelerinin ekonomilerinin bozulmasından, Rusya ve diğer ülkelere uygulanan yaptırım politikasından sorumlu tutulması gerektiğine dikkat çekti.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, joe biden, karar, yorum
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, joe biden, karar, yorum
Zaharova’dan Biden gerçeğini saklayan medya kuruluşlarının gizli anlaşmasını soruşturma çağrısı
22:05 21.07.2024 (güncellendi: 22:16 21.07.2024)
Ayrıntılar geliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden’ın seçim yarışından çekilmesinin ardından ABD medyası ile politikacı çevrelerinin Biden’ın ruh sağlığıyla ilgili gerçek durumun gizlenmesi ile ilgili yaptıkları gizli anlaşmanın soruşturulması çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Başkanı Biden’ın seçim yarışından çekilmesinin ardından atılacak bir sonraki adımın ABD medyası ile politikacı çevrelerinin başkanın ruh sağlığıyla ilgili gerçek durumun gizlenmesi ile ilgili yaptıkları gizli anlaşmanın soruşturulması olması gerektiğini belirtti.
Zaharova, “Biden’ın seçim yarışından çekilme yönündeki yazılı açıklamasının ardından atılacak bir sonraki adım, Amerikan medyası ve politikacı çevrelerinin onun ruhsal durumuna ilişkin gerçekleri gizleyen, böylece kamuoyunu manipüle eden ve tek bir siyasi partinin ekmeğine yağ süren gizli anlaşmasının soruşturulması olmalıdır” ifadelerini kullandı.
Duma Başkanı Volodin: Biden tüm dünyada sorunlar yarattı ve seçimleri beklemeden kaçıyor
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Joe Biden’ın Ukrayna’daki çatışmanın çıkmasından, Avrupa ülkelerinin ekonomilerinin bozulmasından, Rusya ve diğer ülkelere uygulanan yaptırım politikasından sorumlu tutulması gerektiğine dikkat çekti.