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Biden ve Netanyahu salı günü bir araya geliyor
Biden ve Netanyahu salı günü bir araya geliyor
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanlığı, aralarının Gazze’de ateşkes görüşmeleri nedeniyle bozuk olduğu iddia edilen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
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Netanyahu’nun ABD’yi ziyaret edeceğini bildiren İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun salı günü Washington’da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geleceği ifade edildi.Netanyahu’nun çarşamba günü ise ABD Kongresi'nde bir konuşması yapması beklenirken, bazı Kongre üyelerinin Netanyahu’nun konuşmasına karşı çıktığı da biliniyor.Netanyahu’nun yarın sabah saatlerinde ABD'ye hareket edeceği aktarıldı.Biden, COVID-19’a yakalanmıştıBeyaz Saray tarafından 18 Temmuz’da yapılan yazılı açıklamada, 81 yaşındaki Biden’ın Las Vegas'ta katıldığı etkinliğin ardından koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuş, Biden’ın aşılı olduğu ve hafif semptomlar gösterdiği belirtilmişti.Biden’ın Delaware'e eyaletinde karantinaya gireceği, bu süre zarfında tüm görevlerini tam olarak yerine getirmeye devam edeceği vurgulanmıştı.
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Biden ve Netanyahu salı günü bir araya geliyor

14:03 21.07.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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İsrail Başbakanlığı, aralarının Gazze’de ateşkes görüşmeleri nedeniyle bozuk olduğu iddia edilen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden’ın salı günü bir araya geleceğini duyurdu.
Netanyahu’nun ABD’yi ziyaret edeceğini bildiren İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun salı günü Washington’da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geleceği ifade edildi.
Netanyahu’nun çarşamba günü ise ABD Kongresi'nde bir konuşması yapması beklenirken, bazı Kongre üyelerinin Netanyahu’nun konuşmasına karşı çıktığı da biliniyor.
Netanyahu’nun yarın sabah saatlerinde ABD'ye hareket edeceği aktarıldı.

Biden, COVID-19’a yakalanmıştı

Beyaz Saray tarafından 18 Temmuz’da yapılan yazılı açıklamada, 81 yaşındaki Biden’ın Las Vegas'ta katıldığı etkinliğin ardından koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuş, Biden’ın aşılı olduğu ve hafif semptomlar gösterdiği belirtilmişti.
Biden’ın Delaware'e eyaletinde karantinaya gireceği, bu süre zarfında tüm görevlerini tam olarak yerine getirmeye devam edeceği vurgulanmıştı.
Netanyahu ABD Kongresi'nde konuşuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2024
POLİTİKA
ABD'de demokratlar, Netanyahu'nun Kongre konuşmasını boykota hazırlanıyor
25 Haziran , 11:31
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