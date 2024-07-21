https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/biden-ve-netanyahu-sali-gunu-bir-araya-geliyor-1086075685.html
Biden ve Netanyahu salı günü bir araya geliyor
Biden ve Netanyahu salı günü bir araya geliyor
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanlığı, aralarının Gazze’de ateşkes görüşmeleri nedeniyle bozuk olduğu iddia edilen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe... 21.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-21T14:03+0300
2024-07-21T14:03+0300
2024-07-21T14:03+0300
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Netanyahu’nun ABD’yi ziyaret edeceğini bildiren İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun salı günü Washington’da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geleceği ifade edildi.Netanyahu’nun çarşamba günü ise ABD Kongresi'nde bir konuşması yapması beklenirken, bazı Kongre üyelerinin Netanyahu’nun konuşmasına karşı çıktığı da biliniyor.Netanyahu’nun yarın sabah saatlerinde ABD'ye hareket edeceği aktarıldı.Biden, COVID-19’a yakalanmıştıBeyaz Saray tarafından 18 Temmuz’da yapılan yazılı açıklamada, 81 yaşındaki Biden’ın Las Vegas'ta katıldığı etkinliğin ardından koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuş, Biden’ın aşılı olduğu ve hafif semptomlar gösterdiği belirtilmişti.Biden’ın Delaware'e eyaletinde karantinaya gireceği, bu süre zarfında tüm görevlerini tam olarak yerine getirmeye devam edeceği vurgulanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/abdde-demokratlar-netanyahunun-kongre-konusmasini-boykota-hazirlaniyor-1085198242.html
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abd, israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, joe biden, gazze, gazze şeridi, washington dc, tel aviv, abd kongresi, ortadoğu
abd, israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, joe biden, gazze, gazze şeridi, washington dc, tel aviv, abd kongresi, ortadoğu
Biden ve Netanyahu salı günü bir araya geliyor
İsrail Başbakanlığı, aralarının Gazze’de ateşkes görüşmeleri nedeniyle bozuk olduğu iddia edilen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden’ın salı günü bir araya geleceğini duyurdu.
Netanyahu’nun ABD’yi ziyaret edeceğini bildiren İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun salı günü Washington’da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geleceği ifade edildi.
Netanyahu’nun çarşamba günü ise ABD Kongresi'nde bir konuşması
yapması beklenirken, bazı Kongre üyelerinin Netanyahu’nun konuşmasına karşı çıktığı da biliniyor.
Netanyahu’nun yarın sabah saatlerinde ABD'ye hareket edeceği aktarıldı.
Biden, COVID-19’a yakalanmıştı
Beyaz Saray tarafından 18 Temmuz’da yapılan yazılı açıklamada, 81 yaşındaki Biden’ın Las Vegas'ta katıldığı etkinliğin ardından koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuş, Biden’ın aşılı olduğu ve hafif semptomlar gösterdiği belirtilmişti.
Biden’ın Delaware'e eyaletinde karantinaya gireceği, bu süre zarfında tüm görevlerini tam olarak yerine getirmeye devam edeceği vurgulanmıştı.